LIVE MN - Pioli: "Ho detto alla squadra che sono dei leoni: dobbiamo svegliarci con la fame"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa nel post Lazio-Milan: "Sono orgoglioso dei miei giocatori. Avevamo approcciato come non mi aspettavo, ma la squadra è stata brava, lucida e attenta nel vincere una partita importante. Il risultato è pesante. Dobbiamo vivere tutte le partite così ora".

Dopo il derby ha detto alla squadra di crederci. Ha parlato alla squadra?

"Ho detto loro che sono dei leoni. Perché il leone non è il più intelligente della savana, non è il più veloce, non è il più grande, ma sa che deve mangiare e tutte le mattine si sveglia con quella fame di mangiare. Noi dobbiamo svegliarci tutte le mattine con questa fame".

Ha un significato la sua esultanza?

"Particolare perché stiamo vivendo delle emozioni e che abbiamo il piacere di condividere con i nostri fantastici tifosi, non solo per quanti erano, ma per come ci incitano. Quando vinci partite così è giusto festeggiare insieme: è bello quando dai tutto e quel tutto ti ritorna indietro. Quello che conta sarà la prossima partita".

Avrebbe firmato per un testa a testa con l'Inter?

"Noi siamo partiti con l'obiettivo di provare a migliorare il campionato scorso, ora abbiamo 5 punti in più e dobbiamo spingere ancora tanto. Siamo lì e vogliamo starci fino all'ultima giornata. Vogliamo provare a vincerle tutte".

Quando il Milan arrivava al Camp Nou nell'89 Maldini e Baresi dissero che non potevano non vincere vedendo tutti quei tifosi. Anche stasera?

"Lo sapevamo. Sapevamo che avevamo tutta quella tifoseria e non potevamo fare altrimenti".

Ibra può essere un fattore?

"Mi auguro che lo sia. Ho parlato prima di fame: Zlatan ne ha più di tutti".