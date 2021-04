LIVE MN - Pioli: “Ibra non ha offeso l’arbitro. E se avesse mancato di rispetto avrebbe chiesto scusa. Mi auguro che Mandzukic…”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo aver vinto la partita contro il Parma. Segui le parole del tecnico rossonero con il live su MilanNews.it.

Sulla vittoria a Parma… “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma abbiamo approcciato bene, stavamo comandando meritatamente, poi si è complicata ma lo spirito e la volontà dei giocatori di tornare alla vittoria ci ha dato ragione”.

Cosa è cambiato rispetto alla Samp? “Non si può pensare troppo alla partita precedente altrimenti non si può pensare alla prossima, abbiamo giocato con un piglio diverso, con più velocità e ritmo. Per dare più soluzioni”.

Cosa è successo con Ibrahimovic? “Come spesso succede la verità sta nel mezzo. A me Zlatan ha detto che non ha offeso l’arbitro. E se avesse mancato di rispetto sarebbe il primo a chiedere scusa ai compagni e all’arbitro. C’è stata una discussione ma senza offese. Dispiace perché Ibra stava bene in campo. Dobbiamo fare ricorso ad altre risorse, abbiamo giocatori forti per sostituirlo bene”.

Gol di Rebic e Leao, le alternative ci sono… “Si, poi sta meglio anche Mandzukic, anche se non ha i novanta minuti nelle gambe. Mi auguro che settimana prossima possa crescere di condizione, abbiamo sofferto tanto in passato l’assenza di giocatori, se riusciamo ad arrivare alla fine con più possibilità di scelte abbiamo la possibilità di migliorare l’undici inziale e i cambi. Dobbiamo giocare con questa personalità e approccio alla gara”.

Termina la conferenza di Pioli al Tardini.