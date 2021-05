LIVE MN - Pioli: "Ibra out contro Torino e Cagliari, nessuno di noi penserà al futuro fino al 24 maggio"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti nella sala della conferenze di Milanello dove tra poco Stefano Pioli risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia del match in casa del Torino. Restate con noi e seguite tutte le dichiarazione del tecnico rossonero grazie al nostro live testuale!!!

La vittoria di domenica ha portato grande adrenalina, ma domani c'è un'altra partita importante...

"Una delle nostre qualità è l'equilibrio. Abbiamo gioito domenica sera, ma da ieri mattina stiamo pensando solo al Torino. Domani è una gara importantissima, c'è bisogno di fare ancora dei punti per raggiungere il nostro obiettivo".

Come sta Ibra?

"E' stata l'unica nota stonata di domenica. Ha subito una leggera distorsione, non ci sarà sicuramente contro Torino e Cagliari".

Diaz giocherà ancora?

"Ha determinate caratteristiche, per giocare tra le linee lui e Calha sono quelli più adatti. Ma domani sarà una partita completamente diversa rispetto a domenica".

Ora Gigio è più vicino a restare al Milan?

"Gigio è un professionista, è concentrato solo sulle ultime tre partite. Il 24 maggio si tireranno le somme, fino a quel momento nessuno di penserà e parlerà del futuro. Siamo tutti concentrati sulla gara di domani".

Qual è stato l'impatto di Ibra e Gigio?

"Si vince e si perde di squadra. Se poi le qualità dei singoli aumentano il proprio valore, ovviamente aumenta anche lo spessore della squadra. C'è un gruppo che ha lavorato tanto in questa stagione, conta solo questo".

Rebic era molto carico quando è entrato...

"La reazione giusta è quella che ha avuto Ante domenica. Lui è un titolare del Milan, lo sa bene, ma poi io preparo la gara in base a quello che penso sia meglio per la squadra. Chiunque vuole giocare e quindi è giusto che chi non gioca sia incazzato. Io ho sempre detto ai miei giocatori che devono sempre aiutare la squadra e avere grande spirito di sacrificio. Rebic non era contento, ma è entrato molto bene. Io faccio le scelte in basa alla partita che vogliamo fare".

Domani Kjaer potrebbe riposare?

"Le scelte di domenica erano molto indirizzate alla nostra fase difensiva. Non mi era piaciuta la fase difensiva contro il Benevento. Oggi valuterò la squadra, ieri mi sembrava avessero recuperato bene tutti. Valuterò cosa fare tra oggi e domani mattina".

Che partita sarà domani?

"Non ho paura dell'euforia, ma sono sempre preoccupato prima delle partite. Non so se il Torino ci aspetterà o ci verrà a prendere più avanti, noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo proseguire sulla prestazione di domenica sera. Servirà lo stesso spirito, siamo nel momento decisivo della stagione".

Come cambia il Milan senza Ibra?

"L'obiettivo è mettere in campo le nostre qualità e sfruttarle. Rebic ha altre caratteristiche rispetto a Ibra per esempio. Domenica siamo stati bravi ad attaccare la profondità, abbiamo giocatore bene tra le linee. Gli avversari non possono chiudere tutti gli spazi, noi dobbiamo essere pronti e attenti a sfruttare gli spazi. Una squadra matura fa le scelte giuste nei momenti giusti e domenica lo abbiamo fatto".

C'è uno spirito diverso nello spogliatoio?

"La vittoria di domenica ci ha dato grande soddisfazione. Abbiamo vinto nettamente contro un avversario forte, queste vittorie ti danno grande fiducia, ma sappiamo bene che non abbiamo fatto ancora nulla. Mancano tre partite, è il momento di continuare ad avere questo atteggiamento. In ogni partita ci sono delle difficoltà, essere squadra vuole essere bravi a superarle insieme".

In questo può migliorare ancora Pioli come allenatore?

"Io provo tutti i giorni a migliorare. Ho dentro grande passione, non guardo cos'ho fatto in passato. Voglio continuare a crescere, il mio processo di crescita non è finito. Ovviamente le esperienze passate mi hanno aiutato, ma ho ancora grande voglia di crescere".

Cosa pensi quando senti o leggi #pioliout?

"Qui a Milanello non l'ho mai sentito, si respira una grande atmosfera. Sono positivo e lo sarò fino a quando lavoreremo in questo modo".

Cosa la porta a fare certe scelte come Diaz e non Rebic?

"Serve lavorare bene, serve conoscere gli avversari e le nostre qualità. Cito Mandela: 'Quando avrò la paura di rischiare non potrò più essere un leader'".

Che partita farete domani?

"Domani dovremo essere bravi ad occupare bene il campo e a sfruttare gli spazi. Dovremo essere bravi a fare le scelte giuste".

Il rigore sbagliato può essere stato il momento chiave della vittoria di Torino? La squadra ha reagito molto bene...

"Sì, così come il gol di Diaz. La reazione della squadra dopo il rigore è stata positiva, ha dimostrato di essere forte. E' stata un'ottima risposta".

Dalot al posto dello squalificato Saelemaekers può essere una possibilità sulla destra?

"Sì può essere una possibilità. Lui è più un terzino, ma può essere una possibilità".

