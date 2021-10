LIVE MN - Pioli in conferenza: "Il Porto ha meritato la vittoria. Giocato al di sotto del nostro livello"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa post Porto-Milan

Da cosa dipende questa sconfitta?

"Abbiamo fatto troppo poco per metterli in difficoltà. Troppo imprecisi, siamo stati meno compatti del solito e il Porto ha vinto meritatamente, Non siamo riusciti a fare le cose di cui siamo capaci. Sapervamo della qualità dei nostri avversari. Quando scendi di livello, in queste condizioni"-

Si è visto un ritmo più basso. E' dovuto anche al fatto che state giocando con giocatori non ancora al top della condizione?

"Oggi è venuta meno la prestazione. E' chiaro che vi vuole il suo tempo per far tornare i giocatori in condizione ottimale. La squadra era competitiva nei primi undici. Non era la nostra serata e abbiamo fatto troppi errori".

Leao poteva fare di più?

"E' il collettivo a determinare le prestazioni dei singoli. Leao è stato l'unico a strappare e a cercare di fare qualcosa. Non guardiamo ai singoli. Abbiamo giocato con meno qualità del solito e loro hanno fatto più di noi".

23:33 - Termina qui la conferenza stampa post partita di Stefano Pioli