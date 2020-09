LIVE MN - Pioli in conferenza: "Non siamo Ibra dipendenti. Kjaer? Un leader"

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala conferenza di San Siro, dove tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nel post partita di Milan-Bodo Glimt. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.

Cosa ne pensa del Bodo/Glimt?

"Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, è una squadra propositiva. Gli attaccanti hanno delle ottime qualità. Sapevamo che avremmo sofferto e infatti abbiamo sofferto, ma credo che abbiamo meritato la vittoria"

C'è qualche giocatore del Bodo/Glimt che le è piaciuto particolarmente?

"Gli attaccanti esterni sono giocatori di qualità, soprattutto Hauge. Mi ha impressionato anche il difensore centrale di sinistra. E' sicuramente una squadra di buon livello e infatti è in testa nel campionato norvegese. Sapevamo delle difficoltà e infatti ci sono state. Ci aspettavamo questo tipo di difficoltà, ma siamo stati brave a superarle".

Cosa ne pensa di Hauge?

"L'avevamo visionato bene, sapendo che era bravissimo ad andare dentro tra le linee sia a puntare l'uomo sull'esterno. E' sicuramente un giocatore di livello europeo".

Se è un periodo che servirà da prova del nove?

"Tanto questa storia ci sarà sempre. E' un giocatore che quando è in campo ci darà sempre un valore aggiunto. Non credo che la squadra sia Ibra dipendente. Poi bisogna sottolineare che mancavano tanti giocatori, non solo Ibra. La squadra è stata squadra".

Cosa è mancato nel secondo tempo?

"Una delle cose più positive per me è stato il carattere. Sul 3-1 per un attimo abbiamo pensato di aver chiuso la partita. Sul 3-2 ci siamo spaventati. Loro sono un po' più avanti di noi, ci hanno creato qualche difficoltà".

Kjaer è diventato un leader caratteriale?

"Simon ce l'ha dentro la personalità e di parlare tanto in campo. Ci sta richiamare un compagno dentro al campo, i confronti sono sempre positivi. Abbiamo bisogno di questo, siamo una squadra giovane. C'era bisogno che i giocatori più giovani mettessero in campo questo".