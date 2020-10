LIVE MN - Pioli: "La società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra. Hauge domani può giocare. Kessie? Oggi lo valuterò"

Tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, nel consueto appuntamento di vigilia. Segui tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero sul nostro sito e sulla nostra app ufficiale.

Oggi è il compleanno di Ibra...

"Ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri, sta bene. Gli dispiace passare una giornata così senza la sua famiglia, gli facciamo tutti gli auguri".

Cos'ha pensato giovedì?

"Era un obiettivo troppo importante per noi, stavamo controllando la gara poi si è fatta difficile, pensiamo al presente e dentro il presente cerchiamo di costruire un futuro positivo. E' da queste situazioni che si esce più maturi, siamo usciti più forti e pronti per i prossimi impegni".

La squadra è stanca?

"Non ci si ferma se si è stanchi, il nostro percorso è lungo, dovremo abituarci. A qualche giocatore ho chiesto uno sforzo importante, valuterò bene oggi, dal punto di vista mentale e fisico è stata una gara molto dispendiosa. Dobbiamo abituarci alle rotazioni, l'intensità mentale non deve mai mancare. Domani è una gara difficile, lo Spezia ha vinto ad Udine, arriverà con grande entusiasmo".

Più Colombo o Leao prima punta?

"Ci sono delle possibilità di valutare bene, anche per poter cambiare le carte in tavola dalla panchina".

Hauge domani in campo?

"Potrebbe, lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente sta meglio di noi, è altrettanto vero che dovrà capire alcune situazioni. Sarà convocato, poi vedremo".

Tonali è entrato bene...

"Sandro è un giocatore sul quale punto, non è solo un giovane di prospettiva ma un titolare del Milan".

Come sta Kessie?

"Lo vedrò oggi, ha avuto un leggero infortunio, è uno di quelli che ha tirato la carretta tanto, vedremo".

Arriverà Dalot...

"Se arriverà ne parleremo. Il centrale? Stiamo facendo un lavoro unito sia in campo che fuori, manca ancora qualche giorno, poi vedremo".

Come gestire le forze?

"Sapevamo di un inizio molto dispendioso, in certi reparti non ho avuto tante scelte, dobbiamo chiudere il primo ciclo a denti stretti con grande determinazione".

Perché la scelta di Maldini col Rio Ave?

"Pensavo di non dare punti di riferimento ai due centrali del Rio Ave, qualche volta ci siamo riusciti bene altre meno. Per domani vedremo quale caratteristiche ci serviranno".

Hauge può giocare anche a destra?

"Ho parlato con lui ieri, avevo visionato più partite. Ha giocato prevalentemente a sinistra, ha fatto qualche gara a destra, valuteremo dove schierarlo".

Che tipo di giocatore è?

"E' un giovane con delle belle qualità, ci dà più soluzioni, arriva da un campionato diverso, ci sarà tempo per inserirsi, diamogli tempo ma potrà darci delle soddisfazioni".

Castillejo è apparso un po' in difficoltà...

"Sa che deve recuperare la miglior condizione possibile, quando lo farà saprà darci un contributo importante".

Che gara va fatta contro lo Spezia?

"Dobbiamo fare un'ottima gara sul piano tecnico, giovedì non ci siamo riusciti sempre".

La squadra era stanca?

"Non mi sono sembrati stanchi, siamo andati sotto e abbiamo recuperato la gara al 121'. La condizione mentale e fisica è buona, non siamo al 100% ma lo saremo tra poco. Arriva la sosta, ci auguriamo che tutti quelli che andranno in Nazionale torneranno in salute".

Leao ha fatto fatica...

"E' tornato da una settimana, senza le problematiche di Ibra e Rebic gli avrei concesso più tempo, non può essere al 100%. Deve crescere e lavorare tanto fisicamente, non ha fatto niente per due mesi, ma per le sue qualità è importante per la squadra".

Brahim Diaz è stato già inserito...

"Ci dà più soluzioni, può migliorare nel posizionarsi tra le linee ed attaccare l'area".

Che squadra avrà dopo la sosta?

"La società sta facendo di tutto per migliorare il livello della squadra, dopo la sosta mi auguro di recuperare chi è fuori per infortunio, mi auguro di trovare più giocatori possibili da metà ottobre, c'è bisogno, ci aspetta una stagione motivante e complicata. Dobbiamo tener duro e cercare di far bene anche domani".

Che insidie dovrà affrontare domani il Milan?

"Tutte le partite portano delle insidie, tutte vanno affrontate con decisione. Lo Spezia ha fatto un buon primo tempo col Sassuolo, è una squadra che ha cambiato 15/16 giocatori rispetto all'anno scorso, ha mantenuto le idee di gioco, ha vinto su un campo importante, dovremo essere più determinati di loro".

