LIVE MN - Pioli: "Leao mi aveva detto una cosa contraria... Formazione? Cambierò qualcosa. Non commento le parole di Spalletti"

È già vigilia di campionato per il Milan! Domani i rossoneri ospiteranno l'Empoli a San Siro, nella sfida valida per la 29esima giornata di Serie A in programma alle 21:00.

Stefano Pioli presenterà il match in conferenza stampa a partire dalle 14:00: segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

------

14:00 | Comincia ora la conferenza stampa di Pioli.

Qual è il livello di tensione della squadra?

"Determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità. Dobbiamo essere umili: il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo".

Come state vivendo le notizie su Berlusconi?

"Siamo tutti preoccupati, ma non abbiamo notizie così precise chiaramente".

Come pensare solo a domani?

"Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani".

Schiererà la migliore formazione?

"La formazione sarà la migliore possibile secondo le mie idee. Poi si giocano tante partite, quindi sicuramente qualche cambiamento ci sarà".

Leao ha detto che quella a sinistra è la sua posizione preferita...

"Io non accontento un solo giocatore. Rafa a me aveva detto esattamente una cosa contraria, ma è importante che sia felice e che giochi col sorriso; non deve essere preoccupato e ansioso. Ha passato un periodo difficile come la squadra".

C'è un problema razzismo nel calcio italiano?

"Non lo so. Ho tanti amici che vanno allo stadio con rispetto, ma mi dispiace moltissimo perché il calcio e lo sport vanno vissuti con spirito diverso".

Brahim ci sarà?

"Ha fatto due allenamenti a parte, ma è a disposizione poi farò io le mie scelte. Non è un classico esterno ma dal centro-destra ha fatto molto bene. Per noi è molto importante, è bene per noi che stia bene"

Era arrabbiato con Leao, prima di Napoli, per aver sbagliato alcune scelte?

"Mi arrabbiavo di più quando non faceva certi movimenti. Non sembre Rafa lega benissimo il gioco con gli altri... A Napoli lo ha fatto molto bene".

Avete problemi con le squadre più chiuse?