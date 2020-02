LIVE MN - Pioli: "Poche scelte in panchina, non rimprovero la voglia alla squadra"

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di San Siro, dove tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà in conferenza nel post partita di Milan-Verona. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.

Sul Milan diverso tra primo e secondo tempo: "Credo che abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito e ce lo aspettavamo. Dovevamo trovare più spazio sulle fasce. Abbiamo preso gol alla prima occasione e poi la partita è cambiata. Abbiamo perso lucidità una volta che siamo rimasti in superiorità numerica. Non posso rimproverare ai miei giocatori la voglia di vincere, anche se ci ha fatto perdere lucidità. Potevamo e dovevamo vincere".

Su Ibra: "Ha avuto anche un affaticamento a inizio settimana, ma è stata l'influenza a non permettergli di esserci oggi. Spero di averlo a disposizione da martedì".

Sulla mancanza di un vice-Ibra: "E' chiaro che Ibra ci dà un valore aggiunto, ma è altrettanto vero che abbiamo vinto anche senza di lui. Ci son state tante situazioni in cui il gol non è arrivato per un dettaglio".

Se la mancata vittoria sarà una spinta in più per il derby: "La spinta per il derby ci sarà a prescindere. Ci teniamo tutti al derby. Volevamo proseguire la striscia positiva, speriamo di riuscirci alla prossima".

Sul rammarico per non essere a -5 dalla Champions : "Dobbiamo migliorare qualcosa. C'è il rammarico, perchè anche in una giornata di difficoltà oggettiva e di poche scelte in panchina la squadra ha giocato e provato a vincerla. Dovevamo essere più concreti, nel finale abbiamo avuto diverse occasioni per vincerla".

