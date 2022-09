LIVE MN - Pioli: “Prendiamo tanta energia dai tifosi. Napoli? È una sfida scudetto. Non recuperiamo nessuno”

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla viglia del big match di campionato contro il Napoli. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta con noi tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!

- Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli

Il Milan gioca il suo calcio sempre. Per domani si aspetta la solita carica dei tifosi?

"Credo che la carica sia al massimo livello e stiamo prendendo tanta energia. giocare in casa è un vantaggio che vogliamo sfruttare domani sera"

Che partita si aspetta?

"Mi aspetto una partita difficile, il Napoli è una grande squadra. Anche noi abbiamo le nostre qualità, non conta chi mancherà. Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra e può venire dentro"

Alcuni giocatori sono rinati… ma Calabria non è andato in Nazionale

"Sono contento di allenare un giocatore come Davide che è affidabile"

Quanta intensità riuscirete a mettere domani?

"Sarà importantissimo, convocherò 25 giocatori, tutti disponibili e volenterosi. Come sale il livello degli avversari deve salire il livello delle nostre prestazioni. Siamo pronti e preparati per mettere in campo la miglior formazione possibile. Ritengo che sia meglio, dopo la Champions, affrontare un avversario che ha giocato la Champions. Immagino una partita entusiasmante, pallone su pallone, giocata su giocata, tanti duelli".

Quanto pesa l'assenza di Leao?

"Non voglio togliere nulla alle qualità dei miei singoli giocatori, ma noi facciamo del nostro modo di giocare la caratteristica più importante; è chiaro che il livello del collettivo esalta il singolo. Osimhen? Domani partiamo 11 vs 11".

Com'è il nuovo Napoli?

"Il Napoli ha Spalletti, fa sempre giocar bene le proprie squadre con una identità chiara e precisa. Il mercato gli ha permesso di comprare giocatori forse non così conosciuti, ma adatti".

In cosa è migliore questo Milan?

“Le partite bisogna giocarle. domani sera ti dirò dove siamo stati migliori, ma siamo due squadre simili che provano a non essere passivi in fase difensiva”.

Non ci sono stati ancora problemi in questo campionato…

“Domani è una sfida scudetto perché il campionato sarà talmente equilibrato perché i 3 punti fanno la differenza. I punti di ogni singola partita sono importanti e ogni partita sarà sfida scudetto”

Come giudica Spalletti?

"Lo stimo molto, ha sempre dato un'impronta propositiva alle sue squadre. Ci siamo incontrati tante volte, ci conosciamo bene. Nel 2006 ero andato a vedere i suoi allenamenti con la Roma... È molto capace, molto bravo. Lui è un allenatore top nel migliorare i giocatori".

Sei d’accordo sulle parole di Maldini su Leao?

“Sono sempre d’accordo con lui. È un giocatore molto intelligente, disponibile e sa che non si può accontentare”.

Ieri un Salernitana-Lecce due episodi molto simili ai due gialli a Leao

“Il regolamento è uno, ma le situazioni possono cambiare. Pensiamo a giocare dare il massimo. Domani partita importante”

La soglia Scudetto si abbasserà?

"Secondo me ci sono più squadre attrezzate per fare molto bene, c'è grande equilibrio. Sono cresciute tante le medio-piccole e in ogni singola partita si deve fare molto per vincerle."

News su assenti?

"Sono i noti, non recuperiamo nessuno... Spero di recuperarli durante la sosta".

Troppi gol subiti in queste prime partite?

"Non ci stanno piacendo i gol subiti quando siamo in netta superiorità numerica, tipo quello con la Dinamo... Sono stati molto analizzati. Più il livello si alza, più bisogna stare attenti: basta mezzo metro per subire gol. Domani il livello si alza e l'attenzione dovrà essere massimale".

C’è un possibile cambio modulo?

“L’ho già deciso, l’abbiamo provato e ritengo che l’assenza di Leao non ci porti a cambiare il sistema di gioco equilibrato. Leao ha caratteristiche e Saelemaekers ne ha altre e cercheremo di sfruttare le sue caratteristiche”

Cosa ne pensa delle parole di Allegri?

“Non giudico gli altri. Certi momenti possono capitare e cerchiamo di lavorare con energia e forza”

Come sta Krunic? Può essere l’uomo giusto per un possibile cambio modulo?

“Sta bene, quando arrivi da un infortunio non hai una condizione ottimale. Vediamo cosa ci dirà la partita per cambiare qualcosa in corso”

Come stanno i nuovi acquisti?

“non stanno faticando, sono contento di Yacine, Malick, Aster e Sergino. Continuo a ripetere di non aver fretta. Stanno facendo il necessario per convincermi che sono pronti e presto lo faranno”

Come vede Pobega?

"Ha caratteristiche importanti che potevano servire alla squadra. Deve lavorare tanto, ma è uno di quei ragazzi che sente il Milan dentro. Sono contento della sua convocazione”

Si aspettava di arrivare a domani da primo in Serie A e in Champions?

"Potevamo aspettare domani per fare questa domanda (ride, ndr). Io sono molto convinto che la squadra sia preparata, dopo domani sera faremo il primo bilancio"

Come ha scelto Saelemaekers al posto di Leao?

"La preparazione di una partita è mettere sul tavolo costi e benefici a livello strategico... Poi scegli giocatori più adatti ad interpretare il tipo di gara che hai deciso. La squadra conosce bene ciò che vogliamo fare. Cerco di essere il più lucido ed energico possibile perché alla squadra piace un allenatore così".

Il Milan non batte il Napoli dal 2014 in campionato in casa...

"Più è alto il livello degli avversari più dobbiamo giocare di squadra noi. Negli ultimi anni è successo che loro vincessero a San Siro e il Milan a Napoli...".

Il Milan è in grado di controbattere le armi tattiche del Napoli?

"Deve. Contro il Liverpool sapevano che loro avrebbero tenuto la linea molto alta e ne hanno approfittato, ma sanno anche palleggiare o andare negli 1 vs 1. Domani servirà una fase difensiva giusta, corretta e compatta: è un obiettivo che ci può dare tanti vantaggi".

Sarà importante aggredire il Napoli?

"Il Napoli palleggia bene, per aggredirlo bisogna farlo nei momenti giusti; se sbagliamo una pressione, loro hanno le capacità per farti male. Se li aspetti, possono farti male ugualmente. Sarà una partita molto importante tatticamente".

- Termina la conferenza