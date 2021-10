LIVE MN - Pioli: "Questa squadra mi entusiasma. Champions? Dobbiamo crederci"

Presente al "Festival dello Sport" di Trento, Stefano Pioli sta rispondendo alle domande della Gazzetta dello Sport. Ecco, di seguito, la diretta testuale del suo intervento:

20.55 - Tra circa cinque minuti salirà sul palco Stefano Pioli.

21.00 - Ecco Stefano Pioli, accolto da tanti applausi. Inizia ora l'intervista.

Su Trapattoni: "È stato molto importante per me. Sono arrivato la Juventus da giovanissimo e ho frequentato un ambiente e uno spogliatoio con grandi persone. Mi ha trasmesso tanta passione. Pur avendo già vinto tutto, tutti i giorni si fermava con i giovani per migliorarci. Dimostrava una voglia e una passione contagiosa".

Su altri allenatori importanti: "Ho avuto tantissimi allenatori bravi. Trapattoni, Bagnoli e Claudio Ranieri".

Sul rapporto con i giocatori: "Bisogna essere diretti e chiari, sia negli aspetti positivi che in quelli negativi. Bisogna stabilire degli obiettivi già in partenza. Ci vuole tempo per costruire certi rapporti, con qualcuno trovi un'empatia istantanea. Io sono un po' diffidente. Litigo tutti i giorni con il gruppo, è normale avere delle discussioni. Esistono dei momenti di tensione, avendo a che fare con un gruppo numeroso".

Su Eriksen: "È una situazione che ha colpito tutti. Mi sentivo anche io in parte in causa per Simon. Per fortuna è finita bene".

Su Ranieri: "L'ho avuto nel '93 e avevo 28 anni. Con lui ho iniziato a farmi delle domande sulle situazioni di gioco. Quando mi allenava mi ripeteva spesso che avrei fatto l'allenatore a fine carriera. È stata una persona che mi ha trasmesso certi valori e certe idee".

Sul Milan: "La sconfitta di Bergamo è stata molto pesante, ma credo che ci abbia insegnato tantissime cose. Siamo ripartiti con più convinzione e più forza. Da lì è nato il nostro Milan. Dalle situazioni negative si possono trovare delle esperienze negative. Speriamo che l'ultima giornata dello scorso anno non sia il punto più alto di questa squadra".

Sulla Champions: "Dobbiamo crederci. Le prime due partite sono stati risultati negative, ma prestazioni che ci hanno dato fiducia. La classifica in questo momento è negativa ma quattro partite sono tante".

Un aggettivo per la squadra: "Entusiasmante. È un gruppo che mi piace: sono responsabili e condividono le tipologie di lavoro. Un allenatore ha la percezione della propria squadra e ai miei giocatori piace il nostro modo di giocare. Ogni mattina mi alzo sempre con positività e credo nel lavoro e nel miglioramento. Ma bisogna confrontarsi con la realtà. Però ho sempre creduto nei miei giocatori. Milanello è un ambiente dove si lavoro benissimo".

Sulla sintonia con il club: "Già dalla prima riunione c'è stata sintonia. Poi il rapporto va costruito ed oggi mi sento completamente a mio agio, soprattutto con il progetto che è stato intrapreso partendo dai giovani".

Sul lockdown: "Non è facile spiegare cosa sia successo. Già da gennaio in poi si era capito il valore della squadra. Siamo stati un paio di settimane dove non abbiamo parlato con la squadra. Quando abbiamo ripreso gli allenamenti 'a distanza' abbiamo iniziato a lavorare insieme e a confrontarci. Lì ho sentito qualcosa. Sono cose difficili da spiegare, ma il merito va ai giocatori".