LIVE MN - Pioli: "Speriamo che Thiaw recuperi per giovedì. Leao in condizioni eccellenti nel momento chiave"

Pioli: "Speriamo che Thiaw recuperi per giovedì. Leao in condizioni eccellenti nel momento chiave"

A breve mister Stefano Pioli prenderà parola per presentare in conferenza, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, la partita di domani pomeriggio a San Siro contro il Lecce. I rossoneri ritrovano Theo ma perdono Loftus-Cheek per squalifica: al suo posto uno tra Musah e Bennacer.

La voglia di mantenere il momento positivo: "La voglia c'è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne 4 consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova".

Il suo percorso in questi 5 anni: "Sono cambiato, le esperienze positive e negative mi hanno insegnato qualcosa. Una delle capacità di un allenatore deve essere quella di portarsi sempre qualcosa a casa utile a crescere e migliorare. Cerco sempre di portarmi a casa qualcosa, in questi anni importanti al Milan l'ho fatto".

Quanto cambierà domani il Milan visto l'imminente impegno europeo? "La concentrazione è solo sulla partita di domani. Se ci saranno cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana, a qualche giocatore che ha avuto qualche problemino durante la settimana, o alla squalifica di Loftus, ma non perché stiamo pensando alla Roma. Avremo il tempo di recuperar energie per giovedì, ora è troppo importante dare continuità al nostro gioco e ai nostri risultati. Schiererò la formazione che riterrò migliore per domani".

Come sta Thiaw? Ce la fa per giovedì? "Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo, ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po' di problemi, non è riuscito a sviluppare tutti gli allenamenti con noi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani ma con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l'assenza di Kalulu e Tomori".

Florenzi ha detto che Leao per caratteristiche può essere un mix tra Mbappé e Leao. È d'accordo? "Florenzi è sempre così, punta sempre molto in alto. Parlo tanto con Rafa, anche ieri. Arriviamo nel nostro momento più importante della stagione con Leao in condizioni eccellenti, sia mentali, tecniche, tattiche che fisiche. Sono molto contento di lui, sa che deve continuare e può crescere ancora in qualche situazione".

A livello atletico si può dire che il Milan arriva nella fase decisiva della stagione come avresti voluto che ci arrivasse? "Sì, siamo riusciti a lavorare con tanti singoli giocatori con continuità. Il fatto di non avere stop ti permette di avere una buona condizione. Sempre più convinto che la condizione fisica dipenda tantissimo dall'aspetto mentale. Stiamo bene ma quello che abbiamo fino ad oggi conta veramente poco nel nostro lavoro, dobbiamo solamente pensare a mettere in campo la miglior prestazione domani. Sarà il finale di stagione a determinare tante situazioni".

Al Milan si può pensare di costruire uno zoccolo italiano? Ed il caso Camarda: "Non te lo so dire, non rispondo io a questo tipo di domanda. Voi giustamente state facendo il vostro lavoro e parlate da tanto tempo del futuro. Noi parliamo del presente perché è con le prestazioni ed i risultati del presente che costruiamo il futuro del Milan".

Bennacer può giocare al posto di Loftus-Cheek? "Sì, può giocare al posto di Loftus. Ha avuto un po' di influenza, ha saltato qualche allenamento in settimana. Può giocare lì, potrebbe giocare anche un altro suo compagno".

Su Jovic: "È un giocatore di qualità e che si è fatto trovare pronto. Credo che possa fare anche di più".

C'è tutta questa differenza tra Serie A e Premier? "La Premier è un campionato molto intenso e tecnico, sicuramente di altissimo livello. Onestamente non credo che la Serie A sia distante dal livello della Premier malgrado gli investimenti che club e società possono permettersi sono inferiori a quelli inglesi".

Come sostituire Loftus-Cheek, potremo vedere insieme Leao, Pulisic e Chukwueze dall'inizio? "In passato ho pensato alla condizione dei miei giocatori, alle caratteristiche dei giocatori e come schierare una squadra equilibrata e che possa mettere in difficoltà gli avversari. È una soluzione che stiamo valutando".

La posizione di Reijnders contro la Fiorentina, molto largo a sinistra. Possibile anche con Theo? "Tijji ha giocato molto spesso da interno di sinistra. Dipende da che uscita facciamo fare a Leao in fase difensiva, se sul terzino o sul centrale. Credo che giocatori con così tanta qualità tecnica e di movimento, mi riferisco a Leao, Theo e Reijnders, possono produrre situazioni pericolose. Nei nostri concetti tentiamo di sfruttare le caratteristiche dei singoli che mettiamo insieme e di cercare i giusti equilibri. Loro tre possono avere i giusti equilibri".

La squadra dà la sensazione di volersi divertire: "La squadra ha trovato l'entusiasmo che arriva dalle prestazioni, dai risultati e dall'ambiente. Siamo stati molto capaci a giocare con entusiasmo quando abbiamo avuto momenti positivi, per le caratteristiche che abbiamo sia la situazione migliore. Per continuare così devi abbinare qualità, prestazione e risultato".

La crescita di Chukwueze: "Sono molto soddisfatto. Proprio oggi i miei collaboratori hanno fatto una riunione video con Chukwu e i dati che abbiamo di lui nelle ultime tre partite sono addirittura superiori a quelli che aveva con il Villarreal. Sta bene di testa e di gambe, deve continuare così. Ha caratteristiche importanti da sfruttare per il nostro reparto offensivo".

Quanto è stato difficile per lei forgiare i nuovi giocatori in un nuovo ruolo? "Stiamo lavorando tanto. È normale, ma l'abbiamo fatto in modo molto positivo grazie alla disponibilità e alla umiltà che hanno avuto nel calarsi in una nuova realtà. E la crescita della squadra può continuare a lungo".

Tiri da fuori un'opzione? "Devono esserlo, abbiamo le qualità balistiche per concludere un po' di più e sicuramente meglio".

Lecce insidia? "La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierirli e per controllare la partita".

