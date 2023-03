LIVE MN - Pioli: "Stanno tutti bene, anche Giroud per giocare dall'inizio"

Fonte: dall'inviato al Tottenham Hotspur Stadium: Antonello Gioia

Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata a San Siro, il Milan sarà ospite al New White Hart Lane del Tottenham di Antonio Conte per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani alle 21:00. Stefano Pioli presenta il match in conferenza stampa a partire dalle 19:30: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MilanNews.it.

Come vivete la vigilia di questa partita?

"Stiamo vivendo sensazioni positive. Arriviamo con fiducia, entusiasmo e determinazione".

Come sta la squadra?

"Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz. Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier per giocare dall'inizio. Poi farò io le scelte".

Influirà il ritorno di Conte?

"La presenza dell'allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato".