LIVE MN - Pioli: "Theo dovrebbe recuperare. CDK? Ricordo le critiche a Leao e Tonali..."

Domani sarà un match crocevia della stagione?

"All'interno di una stagione ci sono 2 o 3 partite che pesano più dei tre punti e il match di domani ha un peso importante".

È meglio, in questo momento, incontrare la Juve piuttosto che una squadra della parte destra della classifica?

"Sarebbe stato meglio giocare meglio col Chelsea, ma le motivazioni ci sono a prescindere dall'avversario. Non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo tutti responsabili, io in primis, per mercoledì e c'è in noi tutta la voglia e la determinazione per far meglio di come abbiamo giocato a Londra".

Con De Ketelaere stai utilizzando un percorso diverso rispetto agli altri giovani del gruppo. Gioca sempre...

"Charles ha davanti a sè un grande futuro. Io sono soddisfatto di quello che sta facendo. Mi ricordo che molti criticavano Leao o Tonali negli anni passati. De Ketelaere è un giocatore di talento che ha bisogno di tempo, il percorso intrapreso è quello giusto".

Come stanno gli infortunati?

"Ieri ha fatto tutto con la squadra, se oggi confermerà di stare bene sarà a disposizione".

Qualche settimana fa Allegri aveva detto "provate a togliere 5 titolari al Milan"...

"Magari fossero stati solo 5... Sono momenti che capitano, ma io ho una squadra pronta. Vedo un gruppo determinato di continuare il nostro cammino".

Sei preoccupato dai troppi gol subiti?

"Abbiamo subito qualche gol di troppo. Dobbiamo fare meglio. Mercoledì il Chelsea è stato bravo a sfruttare i nostri errori. Dobbiamo prestare più attenzione e fare meno errori".

De Ketelaere è un mistero?

"Per me non è assolutamente un mistero".

Hai parlato con Cardinale a Londra?

"No, voleva che la squadra fosse concentrata. Sicuramente non è rimasto soddisfatto della prestazione".

Come ha visto la squadra?

"La gara con il Chelsea l'abbiamo archiviata subito, poi torneremo a pensarci da domenica mattina. Ieri i ragazzi erano stanchi, ma li ho visti vogliosi. Non significa che domani vinceremo la partita: non dimentichiamoci che squadra e che obiettivi abbia la Juventus, ma noi ce la metteremo tutta. In Champions è chiaro che dobbiamo salire di livello. Noi sappiamo fare cose migliori, ma non ci siamo riusciti".

Prendete più gol perchè siete più offensivi?

"E' vero che siamo più offensivi visto che quest'anno giochiamo con un trequartista più offensivo. Ma credo dipenda da questo, perchè in tante situazioni siamo in superiorità numerica e quindi potevamo fare meglio".

Gli altri infortunati?

"Per domani l'unica novità dovrebbe essere Theo".

C'è una spiegazione per i tanti infortuni muscolari?

"Un campionato così fitto non c'è mai stato. Gli infortuni muscolari sono aumentati del 20%. Purtroppo abbiamo avuto anche infortuni in nazionale. Lavoro con professionisti importanti, cercheremo di fare meglio".

A destra potrebbe giocare qualcun altro oltre a Krunic?

"Krunic non ha fatto l'esterno, ma la mezzala destra di inserimento. Le soluzioni ci sono per avere una spinta offensiva non prevedibile".

Che Juve si aspetta domani?

"Di solito inizia con il baricentro alto, poi si abbassa. Non so se giocheranno più chiusi. La cosa importante essere noi compatti e non sbagliare le cose semplici".

Quali sono le difficoltà ad affrontare Allegri?

"E' un allenatore capace che allena una squadra forte. Poi ogni partita è diversa. Finora contro d lui sono state partite chiuse, ma in ogni partita ci sono possono essere cose diverse. Vogliamo approcciare bene la partita, quando lo facciamo diventiamo una squadra che può dire la sua".

Domani Giroud sarà titolare?

"La formazione la scelgo domani mattina, ieri chi ha giocato a Londra ha fatto una seduta di scarico. Oggi deciderò. Credo che Giroud stia bene, poi vedrò cosa scegliere. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo tante partite nei prossimi giorni".

Come si spiega la sconfitta di mercoledì?

"Abbiamo dati che ci dicono che la nostra efficienza fisica e tecnica non sia stata all'altezza. Voi pensate che il Napoli sia inferiore al Chelsea ora? Col Napoli abbiamo avuto dati fantastici, ma se con certe squadre giochi sotto al tuo livello puoi perdere. Se giochiamo al nostro livello in campionato vinci, forse anche se scendi poco poco di livello... Mercoledì abbiamo mancato in tante cose: il Liverpool l'anno scorso ci aveva messo sotto".

Nella gara di domani può esserci qualche novità tattica?

"In ogni partita cambiamo qualcosa, anche domani sarà una gara diversa. Domani prepareremo delle cose per mettere in difficoltà la Juventus che sta subendo pochi gol".

La sua missione con Leao è finita?

"Non è finita. Lui non si deve accontentare e io devo pretendere tanto. Ci sono diverse cose che possiamo fare meglio".

Che spirito ha visto nella sua squadra?

"Eravamo tutti delusi dalla nostra prestazione: è inevitabile che ci si aspetta una reazione e una prova determinata. Sarà così".

Rebic ha la Juve in una delle sue vittime preferite...

"Importantissimo per lui e per la squadra; è chiaro che non sia ancora al 100%, ma sta migliorando la sua condizione".

