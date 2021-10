LIVE MN - Porto-Milan (0-0): palla-gol per Taremi

20' Cartellino giallo per Giroud.

19' Il Milan attacca con Leao: il portoghese mette in mezzo un bel cross che Giroud non riesce a ribadire in rete.

18' Grande occasione per Taremi, che si presenta in area ma poi sbaglia tutto con il destro. Il Milan sta commettendo troppi errori in uscita.

17' Calcio d'angolo per il Porto: pallone in area, libera la difesa del Milan.

16' Ammonizione per Tomori.

14' Punizione dalla destra per il Porto: cross in mezzo, colpo di testa di Pepe e pallone facile tra i guantoni di Tatarusanu.

12' Il Milan soffre il pressing del Porto.

9' Partita apertissima, le squadre si affrontano a viso aperto.

5' Porto a un passo dal gol. Destro da fuori di Diaz e pallone che si stampa sul palo a Tatarusanu ormai battuto.

3' Cartellino giallo per Sergio Oliveira.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si parte! Primo possesso del match per il Porto.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca biancoblu per il Porto.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Do Dragao". I rossoneri di Pioli affrontano a domicilio il Porto nella terza giornata del Gruppo B di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

PORTO (4-4-2): D. Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Evanilson; Otavio, Uribe, S.Oliveira, Diaz; Taremi, Wendell. A disp.: Marchesin, Marcano, Martinez, Cardoso, Corona, Bruno Costa, Vitinha, Grujic, F. Conceicao, Fabio Vieira, Pepè. All.: Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Jungdal, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Bakayoko, Maldini, Ibrahimovic. All.: Pioli.