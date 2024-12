live mn Primavera 1, Milan-Roma (0-3): Diavolo strapazzato al Vismara

vedi letture

Il Milan perde contro la Roma, e questa sconfitta fa ancora più male rispetto a quella della scorsa settimana contro il Lecce, non solo perché è arrivata contro una rivale, ma anche perché fa scivolare la formazione di mister Guidi fuori dalla zona playoff per la prima volta dall'inizio della stagione.

------

90' + 3' | Recupero senza troppe emozioni al PUMA House of Football di Vismara. La Roma vince nettamente contro il Milan di Federico Guidi, mai realmente in partita questa sera.

90' | 3 minuti di recupero.

88' | Cartellino rosso per Mattia Liberali. Il 10 del Milan è stato punito per fallo di reazione.,

86' | Non sembra avere più la forza di attaccare il Milan.

82' | Triplo cambio ella Roma. Fuori Seck, Zefi e GrazIani. Dentro Marchetti, Ivkovic e Della Rocca.

79' | Altra ammonizione, la sesta di questo secondo tempo. Cartellino giallo estratto nei confronti di Reale.

78' | Salvataggio clamoroso della Roma sulla linea di porta dopo il tentativo a botta sicura di Bakoune.

76' | Il Milan sta spingendo forte in questo finale.

74' | Reazione d'orgoglio del Milan, con Bonomi che ha costretto De Marzi a sporcarsi ancora una volta i guanti per evitare che la formazione rossonera riapri la partita.

73' | Secondo cambio nella Roma. Fuori Misitano, dentro Mlakar.

69' | Giallo anche per Comotto per un intervento irruento su Mannini.

68' | Giallo anche per Misitano della Roma, che ha trattenuto per il colletto della maglia Liberali.

66' | Controllo con il petto, controbalzo che non riesce a Bonomi. Il tentativo del 30 rossonero si è spento alto sopra la traversa di un De Marzi fino a questo momento decisivo.

65' | Prima sostiuzione per la Roma. Fuori Coletta, dentro Levak.

62' | TRIS DELLA ROMA! È la classica legge non scritta del calcio "gol sbagliato, gol subito". Liberali sbaglia, Misitano no. Doppietta personale del numero 9 giallorosso.

61' | Miracolo di De Marzi su Liberali, che ha cercato di superare il portiere avversario con un pallonetto.

58' | Terzo giallo della partita nell'arco di pochissimi minuti. Ammonito Coletta per un intervento ruvido su Comotto.

57' | Giallo per simulazione nei confronti del capitano della Roma Graziani.

55' | Ritmi decisamente più bassi rispetto al primo tempo. A farla da padrona in questa seconda frazione di gioco è la confusione.

51' | Il primo cartellino giallo della partita è stato estratto nei confronti del difensore del Milan Dutu, per un intervento troppo irruento in scivolata su un avversario.

45' | Comincia il secondo tempo di Milan-Roma.

Poker di cambi nel Milan prima dell'inizio della ripresa. Fuori Ossola, Sala, Perera e Scotti per Perrucci, Nissen, Ibrahimovic e Eletu.

------

Milan non (ancora) pervenuto. I ritmi altissimi del Vismara hanno premiato fino a questo momento gli ospiti, avanti di due gol all'intervallo. Negli spogliatoi mister Federico Guidi cercherà sicuramente di toccare l'orgoglio dei suoi ragazzi, in balia totale di una Roma sempre pericolosa ogni qual volta si presenta dalle parti di Longoni.

------

45' | Senza recupero finisce la prima frazione di gioco al PUMA House of Football.

42' | Occasione Milan con Filippo Scotti. Bravo il 99 rossonero prims nello stop e poi con il dribbling, un po' meno nella conclusione con il sinistro, troppo defilata rispetto alla porta difesa da De Marzi.

38' | Contro ripartenza della Roma, con Longoni chiamato ancora una volta a ribattere una conclusione avversaria.

37' | Ripartenza in velocità dei rossoneri, con Bakoune che ha optato per la soluzione personale arrivando anche alla conclusione, per la rabbia dei compagni presenti in area di rigore che chiedevano a gran voce la palla.

35' | Reazione d'orgoglio del Milan, con Ossola che dai 30 metri ha impensierito con una conclusione forte e veloce De Marzi, efficace ma stilicamente imperfetto nella parata.

30' | RADDOPPIO ROMA! Gol di Graziani. Dopo essersi fatto parare il calcio di rigore da Longoni, il 10 giallorosso è stato bravo a ribattere immediatamente in rete il gol del raddoppio ospite.

29' | Milan in apnea totale. Fallo di Dutu su Misitano, è rigore per la Roma.

26' | GOL ROMA! Sugli sviluppi di calcio piazzato la formazione giallorossa è riuscita a trovare il gol grazie al suo numero 9, Giulio Misitano, che da solo davanti a Longoni non ha perdonato.

25' | Altro brivido per la difesa rossonera. Girata particolarmente molle di Graziani, con Longoni che si è fatto scappare il pallone dalle mani complice anche l'intromissione della traversa. Bravo Dutu a liberare l'area,

22' | Roma ad un passo dal vantaggio con Marazzotti. Milan in apnea.

15' | La Roma riconquista, riparte ed attacca, un po' come fatto in questo caso con Coletta. La conclusione del giocatore giallorosso, però, partita anch'essa dal limite dell'area, non ha impensierito più di tanto l'estremo difensore rossonero.

12' | Altra occasione Roma con Marazzotti. Il 7 giallorosso ha infatti provato la conclusione verso la porta dal limite dell'area, con Longoni che si è disteso non compiendo però alcun intervento, essendosi in anticipo reso conto che la palla si sarebbe poi spenta sul fondo.

10' | Inizio di gara frenetico al PUMA House of Football di Vismara, con entrambe le squadre molto propositive.

5' | Iniziativa Roma con Zefi che è riuscito a liberare il destro dal limite dell'area, costringendo Longoni al primo intervento della serata.

2' | Il primo squillo della partita è del Milan, con Scotti che da dentro l'area di rigore non è però riuscito a colpire bene la palla di testa, spendendola alta sopra la trevarsa della porta difesa da De Marzi.

1' | Si parte al PUMA House of Football. È iniziata Milan-Roma.

Prima del fischio d'inizio, in occasione della classica foto di rito, i ragazzi del Milan Primavera hanno posato con una maglia celebrativa, ricca di significato, sulla quale c'era scritto "Forza Edo", in vicinanza al giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, vittima ieri pomeriggio durante la partita di campionato contro l'Inter.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti al PUMA House of Football di Vismara, dove fra poco andrà in scena l'attetissima sfida tra Milan-Roma, gara valida per la 13^ giornata di campionato di Primavera 1. Quella di oggi sarà una serat molto importante per i grandi ex della partita, vale a dire il responsabile del settore giovanile del Diavolo Vincenzo Vergine e il tecnico Federico Guidi, ma soprattutto per la classifica visto che tra le due squadre c'è un solo punto di distanza (22 i rossoneri, 21 i giallorossi). In caso di successo la formazione milanista salirebbe al terzo posto in classifica insieme al Torino, a -3 dal Sassuolo capolista.

A fronte di questo si pronostica essere una sfida piuttosto entusiasmante, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

PRIMAVERA 1, MILAN-ROMA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Perera; Comotto, Sala, Ossola; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perin, Paloschi, Perrucci, Ibrahimovic, Grilli, Colombo, Siman, Eletu. Allenatore: Federico Guidi.

ROMA (4-3-1-2): De Marzi; Mannini, Mirra, Seck, Reale; Coletta, Di Nunzio, Marazzotti; Graziani; Misitano, Zefi A disp.: Kehayov, Marcaccini, Levak, Mlakar, Terlizzi, Almaviva, Della Rocca, Litti, Ivkovic, Marchetti, Waldmeyer. Allenatore: Gianluca Falsini

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI MILAN-ROMA

ARBITRO: Gianluca Renzi sez. Pesaro

ASSISTENTI: Emanuele Bracaccini sez. Macerata, Saljit Singh sez. Macerata