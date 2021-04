LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (0-1): gol di Michelis, rossoneri in vantaggio...

22' El Hilali prova il destro dalla distanza, pallone che però finisce lontano dalla porta dell'Atalanta.

17' Uno-due veloce al limite dell'area tra Kobacki e Sutalo, quest'ultimo tenta la conclusione, Jungdal blocca a terra.

11' GOOOOOOLLLLLLL!!! MICHELIS PORTA AVANTI IL MILAN!!! Corner dalla sinistra e colpo di testa perfetto del difensore rossonero, pallone che si insacca sul secondo palo alle spalle di Dajcar.

9' Prima occasione per l'Atalanta: bella ripartenza dei bergamaschi, Sidibe prova la conclusione con il destro, pallone fuori di un soffio.

6' Partita molto tattica in questo avvio.

0' Al via il match: primo pallone per il Milan!

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo: Atalanta in campo con la consueta maglia nerazzurra e pantaloncini neri, mentre il Milan giocherà con il completo tutto bianco.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dove tra poco scenderanno in campo le formazioni Primavera di Atalanta e Milan, in un match valido per la seconda giornata di ritorno di campionato. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida tra i bergamaschi e i rossoneri di mister Federico Giunti!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

ATALANTA: Dajcar, Ghislandi, Ruggeri, Zuccon, Šutalo, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Vorlicky. A disposizione: Sassi, Scanagatta, Hecko, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Bonfanti, Giovane, Oliveri, A, Mehic, Falleni, De Nipoti. Allenatore: Massimo Brambilla.

MILAN: Jungdal, Coubis, Oddi, A. Brambilla, Stanga, Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin, El Hilali, Roback. A disposizione: Moleri, Desplanches, Kerkez, Obaretin, Fili, Tahar, Saco, Cretti, Tolomello, Robotti, Nasti, NGbesso. Allenatore: Federico Giunti.