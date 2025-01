live mn Primavera, Atalanta-Milan (1-1): pareggio che non fa felice nessuno

vedi letture

Partita tecnicamente brutta e dimenticabile, giocata su un campo impresentabile: Atalanta-Milan finisce 1-1. Per i rossoneri grande reazione a inizio ripresa con il gol di Paloschi, salvo poi spegnersi piano piano fino al fischio finale. Tante assenze per mister Guidi, un punto non da buttare.

95' Scelta strana dell'arbitro che a tempo non ancora scaduto fischia la fine con il Milan in procinto di tirare dal limite. Grandi proteste. Atalanta-Milan finisce in parità.

93' Armstrong ammonito per aver fermato Di Siena lanciato in contropiede.

92' Damiano vicinissimo al gol. Contropiede fulmineo, tiro da dentro l'area, deviazione e palla fuori di un soffio.

91' Cambio Milan: fuori Comotto e dentro Perin.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Bella palla di Ossola per Bonomi, il rossonero però non aggancia di un soffio. Sarebbe stato solo davanti al portiere.

87' Ci prova Riccio da fuori, facile per Longoni.

82' Espulso l'allenatore dell'Atalanta Bosi per proteste.

80' Lancio di Victor per Bonomi, il classe 2006 non ci arriva per poco. Rossoneri che si affidano molto ai lanci lunghi.

79' Cambio Milan: fuori Scotti e dentro Di Siena.

72' Cambio Atalanta: esce Arrigoni, dentro Capc.

71' Tanta imprecisione da ambo le parti, anche a causa di un terreno di gioco tutt'altro che ideale.

69' Cambio Atalanta: fuori Baldo e dentro Damiano.

67' Rischia il Milan. Baldo si insinua in area saltando due avversari e cade dopo un contatto. Per l'arbitro non c'è nulla.

64' Tutto ok, si può riprendere il gioco.

62' Colpo al volto per Victor, gioco interrotto mentre il centrocampista rossonero viene medicato.

58' Albe arriva al tiro dal limite, deviato e facile per Zanchi.

55' Atalanta pericolosa con i cross, allontana con difficoltà la difesa rossonera.

53' Miracolo di Longoni a tu per tu con Riccio. Riflesso notevole del portiere rossonero, vale un gol.

50' Pallone meraviglioso di Ossola per Scotti, l'attaccante del Milan si fa rimontare in area proprio sul più bello. Milan totalmente cambiato rispetto al primo tempo.

48' GOL DEL MILAN! Conclusione super di Ossola da fuori e traversa clamorosa (la palla sembrava essere entrata), Paloschi cancella ogni dubbio buttandola dentro di testa. 1-1 Milan, subito pareggio e atteggiamento totalmente differente.

47' Palo Milan! Schema Milan su una punizione da centrocampo, la palla arriva a Bonomi che da posizione defilata prende il palo. Prima vera occasione per i ragazzi di Guidi!

46' Al via la ripresa, calcio d'inizio che spetta all'Atalanta.

- Doppio cambio Milan: fuori Hodzic e Colombo per Ossola e Albe.

Brutta prima frazione del Milan Primavera, fortunato ad essere sotto solo di un gol. Atalanta padrone del campo e del gioco, nella ripresa servirà tutt'altra prestazione.

46' Milan pericoloso su angolo, la palla però termina fuori. Finisce qui il primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Atalanta galvanizzata dal vantaggio e continua a spingere. Milan sempre più in difficoltà.

42' Cambio per il Milan: fuori Siman, dentro Sala. Guidi evidentemente non contento della prestazione dei suoi finora.

41' Conclusione da lontano, Longoni smanaccia come può. Milan in evidente difficoltà ora.

39' Gol Atalanta, Simonetto non sbaglia dagli undici metri. Realizzazione impeccabile del numero 3 atalantino, Longoni indovina l'angolo ma la conclusione è troppo precisa e potente. Padroni di casa in vantaggio meritatamente.

38' Rigore per l'Atalanta. Riccio fa quello che vuole in area, Colombo da dietro lo sgambetta: penalty netto.

35' Ammonito Bonanomi per proteste. Primo giallo della partita.

30' Il copione non cambia: l'Atalanta chiude i rossoneri nella propria area, il Milan spazza e allontana senza però riuscire a controbattere.

28' Ritmi un po' più bassi rispetto ai primi minuti, il Milan comunque ha difficoltà nell'imbastire la manovra.

23' Punizione dalla trequarti per il Milan, Victor crossa direttamente tra le braccia del portiere.

19' Azione personale di Armstrong sul centrosinistra, entra in area e tira ad incrociare: Longoni si allunga e blocca in due tempi.

17' Traversa colpita dall'Atalanta! Colpo di testa di Arrigoni che tutto solo sul secondo palo trova il montante a Longoni battuto. Milan in difficoltà

16' Cross molto pericolosi da entrambe le fasce, la difesa rossonera allontana con difficoltà.

13' Meglio l'Atalanta che il Milan in questo avvio, i padroni di casa tengono in mano il pallino del gioco.

10' Cross di Gobbo per Riccio, l'Atalantino anticipa tutti e di testa la piazza fuori di un niente. Longoni indeciso nell'uscita.

8' Primo squillo Milan. Scotti conduce e serve Siman premiando il taglio dell'attaccante: tiro forte, ma centrale. Palla in angolo. Nulla di fatto poi sul corner.

6' Batte Bonanomi, facile e centrale per Longoni.

5' Punizione per l'Atalanta dal limite, situazione pericolosa.

3' Grande pressing dell'Atalanta in questi primi scambi del match, rossoneri che non riescono ad uscire dalla propria metà campo.

2' Grande intervento di Nissen in area che anticipa l'attaccante al momento del tiro.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Prima palla per il Milan.

- Minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudicini, scomparso l'8 gennaio.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia neroblu per la Dea, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, alle 13 la Primavera del Milan scenderà in campo in casa dell'Atalanta nella sfida valida per la 19^ giornata di campionato. Per questa partita, il tecnico rossonero Federico Guidi dovrà fare a meno di alcuni giocatori come per esempio Mattia Liberali che è stato costretto al forfait a causa della febbre. Ancora out Bakoune (dovrebbe rientrare per la gara contro la Fiorentina), mentre non saranno a disposizione nemmeno Ibrahmovic e Dutu che sono stati convocati dal Milan Futuro. Da segnale invece il rientro di Ossola che aveva saltato le ultime partite per un problema muscolare.

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, sfida valida per la 19^ giornata del campionato Primavera 1:

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Smonetto, Obric, Riccio, Bonanomi, Baldo, Staffanoni, Armstrong, Arrigoni, Maffessoli. A disp.: Sala, Capc, Isoa, Mensah, Munigari, Tavanti, Camara, Ramj, Idele, Damiano, Bono. All.: Bosi.

MILAN: Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Eletu, Hodzic; Siman, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Tezzele, Albe. All.: Guidi.