LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (2-0) - Altra sconfitta per i rossoneri

Brutta sconfitta per il Milan di mister Giunti. I rossoneri, dopo un buon inizio e un ottimo secondo tempo, pagano un grosso errore arbitrale sull'1-0 atalantino. Il 2-0, poi, chiude definitivamente la partita. La primavera rossonera, quindi, è ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

95' Finisce qui! L'Atalanta vince 2-0 sul Milan.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Ci prova Bright da fuori area, palla alta.

82' Cambio nel Milan: esce Stanga, entra Obaretin

76' Che intervento di Stanga, che ferma De Nipoti lanciato a rete.

69' PALO DEL MILAN! Capone, dal limite dell'area, calcia da fermo: palla che sbatte sul legno alla sinistra di Sasso e poi termina fuori.

67' Cambio nel Milan: fuori Rossi e Alesi, dentro Roback e Birght.

66' Ammonito Panada.

62' Cambio nell'Atalanta: fuori Fisic e Berto, dentro Panada e Lozza.

59' Ci prova Di Gesù, ma il tiro è debole.

58' Subito primo spunto di El Hilali sulla destra, ma la difesa atalantina è attenta e spara lontano la sfera.

57' Cambio nel Milan: dentro Gala e El Hilali, fuori Tolomello e Chaka Traore.

55' Occasione Milan. Il pressing di Capone su Sassi ha effetto: l'estremo difensore bergamasco, fuori area, perde palla e la regala a Chaka Traore. L'ivoriano, con la porta completamente sguarnita, al momento del tiro scivola e spara altissimo. Inoltre, l'esterno rossonero si fa male.

52' Atalanta ancora pericolosa. Cross di Fisic, ma Desplanches anticipa tutti e in due tempi blocca il pallone a terra.

50' Destro potente di Alesi dai 25 metri, ma la conclusione è troppo centrale.

45' Cambio nell'Atalanta: entra Cittadini, esce Bernasconi

45' Inizia il secondo tempo.

Nonostante i primi quarantacinque minuti incoraggianti da parte del Milan di mister Giunti, l'Atalanta è sopra di due reti. Il vantaggio iniziale, però, rimane un "giallo": l'arbitro indica il centro del centrocampo assegnando la rete ai bergamaschi, il guardalinee, invece, segnala un fuorigioco che, anche da casa, sembrava netto. Poi il raddoppio atalantino ammazza definitivamente i rossoneri, che nei dieci minuti finali commettono molti errori.

46' Termina il primo tempo, Atalanta in vantaggio 2-0.

46' Occasione Atalanta! Fisic, a tu per tu con Desplanches, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore con una grandissima parata.

45' Un minuto di recupero.

44' Ci prova Di Gesù da fuori area: Sassi blocca la sfera senza grossi problemi.

41' Punizione dal limite calciata da Capone, ma la conclusione termina alta.

36' Raddoppia l'Atalanta. Altro calcio d'angolo per i bergamaschi: Sidibè, libero di saltare in area di rigore, con un'incornata che termina sotto il sette, realizza la rete del 2-0 atalantino.

32' Corner per l'Atalanta. Ceresoli colpisce di testa, ma la palla termina alta sopra la traversa.

27' Punizione dal limite dell'area per il Milan: Capone colpisce in pieno la barriera.

23' Gol dell'Atalanta! Molti dubbi sulla rete del vantaggio bergamasco: Desplanches, in uscita, lascia la porta libera a Scalvini che realizza il gol dell'1-0. L'arbitro indica il centrocampo, mentre il guardalinee alza la bandierina per indicare il fuorigioco del numero 6 atalantino. Rimane il giallo per la rete della squadra di casa.

22' SUPER DESPLANCHES! Un rimpallo in area di rigore favorisce Scalvini che, a pochi passi dalla linea di porta, tira a botta sicuro ma l'estremo difensore rossonero riesce ad evitare un gol con un intervento super!

18' Si accende Chaka Traore! L'esterno ivoriano punta Cerasoli, lo salta e serve Capone, ma il destro dell'attaccante viene messo in corner da Sassi.

15' Azione ben costruita da parte del Milan, che termina con la conclusione alle stelle di Tolomello dal limite dell'area.

8' Poche emozioni in questo inizio di match.

1' Si parte!

Amici e amiche MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Milan Primavera, match valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, che vogliono centrare la prima vittoria in campionato dopo il pareggio con Sassuolo e Roma e la sconfitta contro il Torino. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

ATALANTA: Sassi, Ceresoli, Zuccon, Scalvini, Sidibe, Oliveri, Fisic, Omar Shakur, Berto, Giovane, Bernasconi. A disp.: Bertini, Del Lungo, Cittadini, Mediero Rodriguez, Hecko, Guerini, Chiwisa, Panada, De Nipoti, Regonesi, Lozza. All.: Brambilla

MILAN: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Capone, Bosisio, Tolomello, Stanga, Rossi, Alesi, Bozzolan, Traoré. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Polenghi, El Hilali, Bjorklund, Bright, Gala, Incorvaia, Roback, Sette, Amore. All.: Giunti