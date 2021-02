LIVE MN - Primavera, Bologna-Milan (3-0): brutta prestazione dei rossoneri

95' Termina qui il match. Bologna batte Milan 3-0, brutta prestazione dei rossoneri. I ragazzi di mister Giunti non sono sembrati mai in partita, il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo a favore dei padroni di casa.

94' Segna Farinelli, Jungdal spiazzato. 3-0.

94' Rigore per il Bologna.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Azione personale di Mionic che dalla sinistra penetra all'interno dell'area di rigore, a tu per tu con Molla però sbaglia.

88' Il Milan prova l'assalto finale ma i tentativi dei rossoneri sono imprecisi e inconcludenti.

83' Cambio per il Bologna. Fuori Vergani e Rabbi, dentro Pagliuca e Cudini.

82' Mionic trova Oddi liberissimo sulla sinistra, il terzino entra in area e mette in mezzo: il suo cross è troppo sul portiere. Ennesima occasione importante non sfruttata dai rossoneri.

76' Grande uno due al limite dell'area fra Nasti ed El Hilali, ma il numero 21 a tu per tu con Molla prova un improbabile pallonetto al volo: occasione sprecata.

75' Cambio per il Bologna: esce Rocchi, entra Di Dio.

74' Cambio per il Milan: escono Stanga e Tahar, entrano Cretti e Bright.

71' Parte il Bologna in contropiede con Rabbi, serve Vergani ma è bravo Michelis a chiudere vicino all'area di rigore rossonera.

68' Para Jungdal! Ottima risposta del portiere rossonero sul rigore di Vergani!

67' Rigore per il Bologna. Slalom speciale di Vergani che taglia la difesa rossonera come se fosse burro, al momento del tiro subisce fallo.

66' Ammonito Stanga per un intervento in ritardo.

65' Questa volta l'errore clamoroso è del Milan. Saco serve benissimo Nasti sulla destra, cross in mezzo per El Hilali che tutto solo nell'area di rigore spara altissimo.

63' Bologna vicinissimo al 3-0. Rabbi mette in mezzo per Vergani, il giocatore del Bologna, solo nell'area piccola, manca clamorosamente il bersaglio.

61' Su corner ci prova Nasti di testa, palla fuori.

58' Cambio per il Milan: fuori Di Gesù, Roback e Tonin, dentro El Hilali, Saco e Nasti.

56' Gol del Bologna. Grande azione personale di Rabbi che si libera facilmente di Oddi e a tu per tu con Jungdal non sbaglia. Bologna-Milan 2-0.

55' Sugli sviluppi di un corner ci prova Stanga in girata, facile per Molla.

52' Rabbi mette in porta Rocchi con un passaggio che taglia fuori tutta la difesa rossonera, ottimo Jungdal in uscita ad anticipare l'attaccante.

50' Scappa Rabbi sulla sinistra, il suo cross è deviato in angolo.

49' Errore di Jungdal in impostazione, recupera palla il Bologna con Rocchi che entra in area e si butta. L'arbitro va con decisione dal giocatore rossoblu per ribadire che l'intervento del difensore rossonero non è stato falloso.

46' Ci prova Maldini da posizione decentrata, il suo tentativo di tiro a giro sul secondo palo è piuttosto maldestro: palla ampiamente a lato.

45' Comincia la ripresa, palla al Milan.

- Primo tempo molto combattuto tra Bologna e Milan. Per ora decide un gol di Rabbi, bravo ad approfittare di un errore in uscita del portiere milanista Jungdal. La squadra di Giunti ha provato a reagire, ma ci ha provato soprattutto da fuori area e non ha mai impensierito più di tanto Molla.

48' Fine primo tempo.

47' Cartellino giallo per Montebugnoli per una brutta entrata in scivolata su Stanga.

45' Tre minuti di recupero.

38' Cross dalla sinistra di Oddi, Daniel Maldini salta più in alto di tutti e colpisce di testa, pallone fuori.

35' Rossoneri vicini al pari con Brambilla: tocca di Tonin per il capitano milanista che arriva a tu per tu con Molla, ma è bravo il portiere del Bologna a fermare il giocatore rossonero.

34' Punizione per il Milan dalla fascia destra, sul pallone Daniel Maldini: cross in area, Molla sbaglia l'uscita, ma nessun rossonero ne approfitta e la difesa rossoblu si salva.

30' Tonin recupera un bel pallone nella trequarti avversaria e serve Roback che tocca all'indietro per Mionic, ma la conclusione del centrocampista milanista finisce ampiamente fuori.

26' Occasione per il Milan: Tonin serve in area Di Gesù che controlla e prova il sinistro da ottima posizione, Molla si distende e blocca a terra.

21' Calcio d'angolo per il Milan: cross dalla destra di Maldini, Roback ci prova di tacco, ma il pallone finisce senza problemi tra le braccia di Molla.

19' Daniel Maldini controlla bene al limite dell'area e prova il destro, ma colpisce male e la sua conclusione finisce ampiamente a lato alla destra della porta del Bologna.

13' Nuova occasione per il Bologna, sempre con capitan Rabbi: cross dalla sinistra di Montebugnoli, il numero 10 rossoblu anticipa tutti, ma la sua conclusione finisce a lato.

10' GOL DEL BOLOGNA! Errore in uscita di Jungdal che calcola male la traiettoria del pallone e si fa anticipare da Rabbi, che la mette dentro poi a porta vuota.

6' Punizione per il Milan da circa 20 metri: Daniel Maldini prova il destro, pallone alto di poco.

3' Prima sortita offensiva dei padroni di casa: cross dalla destra e colpo di testa Rabbi, pallone che finisce sopra la trasversa.

0' Inizia il match: primo pallone per il Bologna.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta il match tra le formazioni Primavera di Bologna e Milan, valido per la 9^ giornata del campionato di categoria. I rossoblu hanno 11 punti in classifica, mentre i rossoneri di Giunti sono quinti con 12 punti. Restate con noi e non perdetevi nemmeno un'emozione di questa sfida grazie al nostro live testuale!!!

- Milan in campo la divisa e i pantaloncini bianchi, mentre il Bologna giocherà con la consueta maglia rossoblu e calzoncini blu.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan:

BOLOGNA: Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Grieco; Khailoti, Viviani, Farinelli; Vergani, Rabbi, Rocchi. A disp: Prisco, Cudini, Motolese, Annan, Cavina, Pietrelli R., Roma, Cossalter, Sigurpalsson, Di Dio, Fabretti, Pagliuca. All. Luciano Zauri.

MILAN: Jungdal; Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar; Michelis, Di Gesù, Mionic; Tonin, Maldini, Roback. A disp: Moleri, Pseftis, Obaretin, Pobi, Fili, Cretti, Bright, Saco, Alesi, Robotti, El Hilali, Nasti. All: Federico GIunti.