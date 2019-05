LIVE MN - Primavera, Fiorentina-Milan (1-1): il pari non basta, rossoneri retrocessi

Una salvezza svanita solo nei minuti di recupero. Il Milan, in vantaggio per gran parte della partita contro la Fiorentina, si è fatto raggiungere al 90', quando mancavano solo i quattro minuti di recupero al termine della gara. I rossoneri potevano solo vincere per mantenere la categoria.

90' + 4 - E' finita, il Milan pareggia e retrocede in Primavera 2

90' - Quattro minuti di recupero

90' - La Fiorentina gela il Milan. Pierozzi, dimenticato in area dai rossoneri, viene servito da Kofie e batte Soncin. Al momento il Milan è retrocesso

90' - GOL DELLA FIORENTINA

88' - Rischia il Milan con Frigerio che esagera con il possesso di palla al limite dell'area rossonera. I rossoneri recuperano però il possesso di palla grazie ad un fallo a favore

85' - Altra opportunità sprecata dal Milan con Sala che lancia Haidara. L'attaccante entra in area ma poi tira alto

84' - Occasione per i rossoneri con Ghidotti che non esce bene ma Haidara non riesce a sfruttare l'imprecisione del portiere viola

82' - Brivido per i rossoneri, con Simonti che entra dalla sinistra e mette in mezzo. Fortunatamente per il Milan non c'è nessuno a raccogliere la palla e ribadire in rete

80' - Nannelli entra nella Fiorentina per Ponsi

79' - Kofie punta Merletti che si difende e mette a palla in corner, battuto poi male dalla Fiorentina

78' - Poco più di dieci minuti alla fine, i rossoneri devono provare a difendere il prezioso gol di vantaggio

75' - Ancora Fiorentina pericolosa con un pallone messo in mezzo da Simic sugli sviluppi di una punizione ma la palla esce sul fondo

74' - Barazzetta non ce la fa, al suo posto Negri

73' - Punizione pericolosa per la Fiorentina, sul pallone Simic e Beloko. Beloko calcia verso la porta di Soncin ma la palla è alta

71' - Gioco fermo, crampi per Barazzetta che è costretto ad uscire dal campo

70' - Ora il Milan prova a controllare la palla partendo da un calcio di punizione a favore ma Haidara spreca e regala la palla a Ghidotti

67' - Il direttore di gioco fischia un fuorigioco ai danni della Fiorentina, Milan che riparte con Merletti

64' - Cambio nel Milan entra Frigerio per Brambilla

58' - I rossoneri hanno resistito all'attacco prolungato della Fiorentina, riuscendo ad arginare per il momento le offensive viola.

57' - Primo cambio nei rossoneri, entra Colombo per Tonin

55' - Primo cambio della partita nella Fiorentina, entra Simic ed esce Longo

50' - Momenti di sofferenza per il Milan, sotto gli attacchi della Fiorentina. Grande pressione dei giocatori viola

48' - Corner per la Fiorentina. La palla viene messa in mezzo per Meli che colpisce troppo forte il pallone che finisce alto sopra la traversa.

45' - Inizia ora il secondo tempo

- Stanno rientrando in campo ora le squadre

Si è conclusa la prima frazione di gioco. I rossoneri dovevano vincere e per ora lo stanno facendo, grazie alla rete di Sala che ha aperto le marcature permettendo al Milan di gestire meglio gli attacchi della Viola. Restano ora soli 45' di gioco per chiudere il campionato.

45' + 2 - Termina qui il primo tempo

45' - Due minuti di recupero

43' - Ammonito Sala per alcune proteste relative all'episodio che lo aveva visto coinvolto pochi minuti fa

42' - Cross pericoloso di Ponsi all'indirizzo di Longo. La deviazione dell'attaccante della Fiorentina però non è di difficile presa per Soncin

41' - Milan in dieci con Sala che è rimasto a terra fuori dal campo dopo un contrasto

39' - Il Milan si fa ancora vedere in avanti, sfruttando le ali. Abanda sale e prova il cross lungo dalla sinistra ma non c'è nessuno a raccogliere il pallone

38' - Capanni dalla bandierina mette in mezzo il pallone ma dopo una deviazione di Merletti la palla esce. Il gioco ripartirà con una rimessa dal fondo di Ghidotti

37' - Punizione per il Milan da posizione defilata. Brambilla sul pallone, serve Barazzetta che crossa di prima ma la palla finisce in corner. Rossoneri di nuovo in attacco

35' - Non cambia la trama della partita, la Fiorentina continua ad attaccare, sfruttando le corsie esterne, ma la difesa milanista riesce a reggere.

31' - Brivido per la difesa della Fiorentina con Ghidotti che non respinge al meglio un tiro di Tonin e rischia di servire Capanni appostato al limite dell'area ma i viola riescono a spazzare.

30' - Ammonito il rossonero Barazzetta

26' - Con il risultato dalla sua parte, il Milan ora gestisce bene e con ordine l'offensiva della Fiorentina

24' - Punizione sfruttata male dalla Fiorentina che regala il pallone ai rossoneri

23' - Gioco fermo e punizione per la Fiorentina per un contatto tra Djalo e Longo. Il rossonero è rimasto a terra

20' - Il Milan ora si difende, dopo aver trovato il vantaggio. La Fiorentina, infatti, ha reagito allo svantaggio e ora è in costante pressione offensiva, nella trequarti di gioco milanista.

16' - La Fiorentina non ci sta ad essere sotto e continua ad attaccare per cercare il pareggio

14' - Altra occasione per il Milan, questa volta con Brescianini. Il capitano milanista ha provato ad impensierire il portiere Viola Ghidotti con un altro tiro da fuori, che è finito di poco fuori

13' - Un fulmine a ciel sereno di Sala. Il numero 7 rossonero apre le marcature con un gran tiro di destro fa fuori area che bacia il palo prima di insaccarsi in rete. Ora i rossoneri conducono.

13' - GOOOOOL DEL MILAN

12' - Doppia occasione per la Fiorentina, Meli entra in area e con il sinistro prova a battere Soncin dal limite dell'area picola. Il portiere milanista para.

8' - Capanni prova a scappare sulla corsia di sinistra ma si trascina il pallone fuori e la Viola torna in possesso di palla

4' - Il Milan prova ora a impostare il gioco ma Brambilla sbaglia il passaggio per Capanni e la palla è fuori. Fiorentina ancora in controllo del gioco.

2' - Avvio di gara molto aggressivo della Fiorentina, con il Milan che fatica a entrare in possesso del pallone

1' - Inizia il match, è della Fiorentina il primo possesso di palla

- Fanno ora il loro ingresso in campo le squadre. Completo bianco per il Milan, mentre divisa interamente viola per la Fiorentina.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan Primavera.

Fiorentina: Ghidotti, Ponsi, Simonti, Antzoulas, Beloko, Dutu, Maganjic, Hanuljak, Longo, Meli, Koffi. A disp.: Chiorra, Gelli, Pierozzi, Gorgos, Nannelli, Bocchio, Simic, Servillo, Fiorini, Spalluto, Kukovec. All.: Bigica.

Milan: Soncin; Barazzetta, Brambilla, Merletti, Abanda; Djalò, Sala, Brescianini; Haidara, Tonin, Capanni. A disp.: Guarneri, Negri, Martimbianco, Ruggeri, Frigerio, Michelis, Mionic, Olzer, Colombo, Capone, Zanellato. All.: Giunti.

Benvenuti amiche ed amici di MilanNews.it alla diretta testuale del match tra Fiorentina e Milan Primavera. E' una partita decisiva per i rossoneri che, al momento al penultimo posto in classifica, devono vincere per poter evitare la retrocessione in Primavera 2. Restate con noi, per non perdervi neanche un'azione della sfida.