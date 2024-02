live mn - Primavera, Genoa-Milan (2-1): il Milan si stampa sulla traversa. Sconfitta a Genova

vedi letture

FINE PARTITA - Sconfitta amarissima per il Milan che non riesce ad avere la meglio su un Genoa molto ordinato ed estremamente cinico. Dopo un primo tempo bloccato, la ripresa si accende subito con il rigore trasformato da Rossi: ingenuità della difesa rossonera che si perde Ekhator con Raveyre obbligato a commettere fallo in area. Da lì il Milan, prima disordinatamente poi con più testa, inizia ad attaccare a testa bassa ma il Grifone è messo molto bene in campo. In un modo o nell'altro Magni la pareggi a un quarto d'ora dalla fine ma l'equilibrio dura 4 minuti: Papastylianou riporta i padroni di casa in vantaggio. L'arrembaggio finale non porta a nulla se non a un grande rimpianto: la traversa di Victor sull'ultima conclusione della gara. Il Milan perde punti importanti in chiave primissime posizioni: settimana prossima c'è il derby.

94' TRAVERSA CLAMOROSA DI VICTOR! Pazzesco! Victor prende il pallone e fa partire un gran tiro dai 25 metri: il pallone, complice una deviazione, schizza e si stampa sulla traversa. A un passo dal pareggio la squadra di Abate...

93' INCREDIBILE OCCASIONE PER IL MILAN! Sia penetra in area, il pallone finisce tra i piedi di Bakoune che spalle alla porte e nella mischia si gira ma trova la risposta di Calvani. Sulla ribattuta Camarda non riesce a ribadire in rete. Incredibile...

92' Che occasione per il Genoa: Bosia sciupa il match point sparando alle stelle un pallone dopo un gran contropiede del Grifone

90' Cinque minuti di recupero

87' Ultima mossa di Abate: dentro Lamorte per Scotti

85' Vicino al terzo gol il Genoa: cross panoramico su punizione a trovare sul secondo palo Barbini che schiaccia di testa. Raveyre respinge con i piedi in angolo

81' GOL GENOA. Immediata reazione del Grifone che si riporta in vantaggio con il nuovo entrato Papastylianou. Altra leggerezza difensiva rossonera che fa scappare Sarpa sulla destra: il cross in mezzo trova il compagno liberissimo in area che non ha problemi a segnare

78' Doppio cambio nel Genoa: in campo Papastylianou e Bosia

77' GOL DEL MILAN!!!! Cross di Sala appena entrato dalla destra: Calvani buca l'intervento e ne approfitta Magni che la butta dentro a porta vuota. 1-1 a Genoa!

76' Finisce la partita di Malaspina, al suo posto entra Sala

75' Ora massimo sforzo per i rossoneri che continuano a mandare palloni in mezzo alla ricerca di Camarda e Simmelhack

71' Altra mossa offensiva per Abate: ingresso per Simmelhack. Lascia il campo Stalmach. Eletu diventa capitano

69' Cambio numero due per il Genoa: dentro Barbini, fuori Parravicini

68' Ancora una soluzione da lontano per i rossoneri: questa volta è Scotti che inquadra lo specchio ma troppo centralmente

65' Il Genoa aspetta il Milan tutto raccolto nella propria metà campo: Sia si libera tra le linee e viene servito ma prova un tiro da lontanissimo, troppo pretenzioso. Pallone altissimo

60' Primo cambio, difensivo, per il Genoa: dentro Venturino per Ghirardello

58' Ci prova Victor con una punizione dai 25 metri: la conclusione non è perfetta ma la barriera si apre e il pallone fa la barba al palo della porta genoana

56' Primo giallo per il Milan: Nsiala allarga troppo il braccio e viene ammonito

54' Attacca a testa bassa il Milan: il pallone finisce dalle parti di Scotti che prova una girata complicata che finisce lontana dallo specchio

50' Il Milan prova a buttarsi all'attacco alla ricerca dell'immediato pareggio: al momento manca lucidità e ordine

47' GOL GENOA. Rossi spiazza Raveyre dagli undici metri: padroni di casa in vantaggio

46' RIGORE PER IL GENOA! Il Milan si fa sorprendere con sufficienza dal Genoa con Ekhator che sfugge alle spalle della difesa e viene steso da Raveyre in uscita

45' Si riparte allo Sciorba Stadium! Un cambio per Abate: dentro Diego Sia al posto di Bonomi

FINE PRIMO TEMPO. Duplice fischio allo Sciorba Stadium di Genova, senza recupero concesso dal direttore di gara. Risultato ancora fermo sullo 0-0 dopo un primo tempo molto bloccato in cui il Milan ha tentato di fare la partita creando due o tre situazioni pericolose ma senza riuscire a dominare il gioco. Alla fine l'occasione più grande è per il Genoa che colpisce una clamorosa traversa con Arboscello. Nel secondo tempo i rossoneri dovranno alzare i giri del motore e far circolare il pallone più velocemente se vorranno impensierire un Grifone molto ordinato.

44' OCCASIONE MILAN! Sugli sviluppi del calcio di punizione, il pallone schizza tra una selva di gambe e Bonomi se lo ritrova sul piattone all'altezza del secondo palo: il pallone sibila a lato della porta di Calvani

42' Arriva il primo giallo della partita, per il Genoa: sul taccuino dell'arbitro finisce Ghirardello per uno sgambetto a Bakoune che rimane a terra dolorante

41' Parmiggiani ci prova di testa su cross di Victor da calcio di punizione: il pallone esce di poco ma l'arbitro fischia fallo contro il centrale rossonero

39' Ci riprova Victor da lontanissimo: smuove un po' la situazione e guadagna un angolo

37' Partita molto bloccata in questo momento: nessuna delle sue squadre riesce a prendere il predominio del terreno di gioco

29' Ancora Genoa pericoloso in transizione: il pallone arriva dalle parti di Ghirardello che prova a rientrare sul destro ma la sua conclusione si allarga troppo

25' TRAVERSA DEL GENOA! Che rischio per il Milan che subisce su situazione di calcio piazzato: di testa svetta più in alto di tutti di Arboscello che colpisce il montante superiore, a Raveyre battuto

22' DOPPIA OCCASIONE MILAN! I rossoneri ci provano per due volte ma per due volte sono respinti da Calvani. Prima è Victor con la specialità della casa, il tiro da fuori. Sulla ribattuta, da posizione molto schiacciata, ci prova anche Bakoune ma il portiere del Grifone respinge ancora

13' Cresce il Milan! Cross in mezzo pericoloso: Calvani riesce a smanacciare e allontanare il pericolo

11' Palo di Stalmach da buona posizione, dentro l'area: azione vanificata, però, da un tocco di mano del capitano rossonero di giornata

7' Primo angolo per il Milan: pallone allontanato dal Genoa

5' Primo bivido per la difesa del Milan con la palla che balla davanti a Raveyre prima di essere allontanata dallo stesso portiere rossonero in partecipazione con Nsiala

1' Comincia la partita!

- Prima della partita si osserva un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente sul lavoro a Firenze

- Questa la terna arbitrale: l'arbitro sarà Enrico Cappai (Cagliari), assistito da Luigi Ingenito (Piombino) e Filippo Pignatelli (Viareggio)

- Le formazioni ufficiali della sfida, Abate sceglie ancora Camarda:

GENOA: Calvani, Scaravilli, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Parravicini, Ekhator, Ghirardello, Arboscello, Sarpa, Pittino. All. Agostini. A disp.: Consiglio, Ferroni, Omar, Carbone, Ahanor, Gocalinho, Barbini, Papastylianou, Bosia, Venturino, Thorsteinsson.

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina; Scotti, Victor, Bonomi; Camarda. All. Abate. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Paloschi, Tezzele; Cappelletti, Lamorte, Mancioppi, Sala; Batistini, Sia, Simmelhack

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tra pochi minuti, alle 11, direttamente dallo Sciorba Stadium di Genova, prenderà il via la sfida tra Genoa e Milan, valevole per la ventiduesima giornata di campionato Primavera 1. Dopo lo smacco dei tre gol rimontati in pochi minuti con il Sassuolo, la squadra rossonera di Ignazio Abate vuole tornare a vincere e a mettere pressione sull'Inter in vista del derby di settimana prossima. Restate con noi per seguire la partita, azione dopo azione!