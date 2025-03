live mn Primavera, H.Verona-Milan (4-0): crollano i rossoneri, incerottati. Settimana prossima il derby

FINE PARTITA, H.VERONA-MILAN 4-0. Domenica da dimenticare per il Milan Primavera che crolla in casa dell'Hellas Verona subendo un pesante 4-0 che porta i veronesi a -4 punti dal Diavolo, che comunque rimane quinto in classifica e in piena lotta per i playoff. Tante assenze pesanti per mister Guidi tra infortuni e convocazioni con Milan Futuro ma al di là di questo il poker subito è comunque molto duro. Il Milan non tira praticamente mai in porta e commette diverse leggerezze difensive, che consentono all'Hellas di segnare a ripetizione. Un passaggio a vuoto ci sta ma servirà una bella reazione, indipendentemente dalle assenze, nella prossima gara che non è una partita qualunque: settimana prossima si gioca il derby.

90' Si entra nel recupero

88' Altro giallo per il Milan: ammonito Vladimirov

82' Escono Vermesan e De Battisti nel Verona, al loro posto Barry e Vapore

79' Ammonito Comotto nel Milan

78' Ecco la prima vera occasione del Milan: Bonomi evita un avversario, entra a tu per tu con il portiere ma calcia fuori di poco

78' Ultimo cambio per Guidi: esce Victor ed entra Mancioppi

77' GOL VERONA. Ecco il poker dell'Hellas: ripartenza fulminante con un Milan troppo sbilanciato e diagonale preciso di Vermesan. Risultato molto pesante, nonostante tutte le attenuanti del caso

73' Sostituzioni per l'Hellas: escono Agbonifo e Pavanati, entrano Philippe e Mogentale

72' Pittarella salva l'orgoglio rossonero con una bellissima parata su un tiro di Agbonifo che si era messo in proprio e aveva seminato mezza difesa rossonera

72' Cambio nel Milan: entra Siman al posto di Liberali

71' Svetta di testa, dall'angolo, Kurti: la palla sopra la traversa non di tanto

70' Bella iniziativa personale di Pavanati che cerca il palo più lontano ma si porta a casa solo un angolo

69' Ci prova Bonomi con un cross dalla destra: la traiettoria è troppo sul portiere

61' Cambio nel Verona: entra Szimionas per Peci

60' Il Milan ora rischia di naufragare: il tiro di Dalla Riva dà l'illusione del gol. Poker sfiorato per il Verona

57' GOL VERONA. Altra distrazione difensiva sanguinosa della difesa rossonera e arriva il tris veronese. Segna Pavanati che spizza il pallone sul primo palo su un cross da corner. Troppo solo l'attaccante dell'Hellas. Partita, ormai, virtualmente chiusa: 3-0.

54' Milan più propositivo in avvio di secondo tempo ma manca sempre concretezza negli ultimi 20 metri

50' Schema un po' articolato ma che in parte riesce per il Milan: Liberali conclude al volo dal limite ma colpisce un compagno

49' Arriva il primo giallo per il Verona: brutto intervento su Perrucci da parte di Peci che viene ammonito

47' Avvio coraggioso del Milan, con Perrucci subito nel vivo della manovra. Il cross di Bakoune però è troppo lungo

45' Si riparte! Cambio per Guidi: entrano Perrucci e Skoczylas al posto di Ossola e Perera

FINE PRIMO TEMPO, H.VERONA-MILAN 2-0. Primo tempo da dimenticare per i rossoneri che dopo una mezza occasione, non sfruttata, da Liberali dopo una quarantina di secondi, non è mai riuscito a imporre il proprio gioco sul Verona che ha tutt'altro passo. L'Hellas ha l'occasione al 7° di andare in vantaggio su rigore ma Agbonifo calcia fuori. L'attaccante gialloblù si fa perdonare sette minuti più tardi segnando l'1-0. Senza costruire più di tanto ma anche senza soffrire, il Verona sul finire di prima frazione trova il raddoppio con Nwachukwu, lasciato libero di colpire di testa sul secondo palo dalla difesa rossonera. Milan sta patendo le tante assenze e ha bisogno di un mezzo miracolo nella ripresa.

45' Un minuto di recupero

43' GOL VERONA. Arriva anche il raddoppio dell'Hellas: Nwachukwu viene pescato tutto solo sul seocndo palo da una punizione dalla destra e svetta più in alto di tutti, segnando il 2-0

38' Milan che non ha idee. Victor prova la sventagliata per Bonomi ma è troppo lungo il lancio

31' Altra occasione per il Verona, vicino al raddoppio: Pavanati penetra dalla sinistra ma trova l'opposizione di Pittarella con il piede

28' Subito cambio per il Milan: esce Frugnoli ed entra Vladimirov. Da capire se c'è stato un problema fisico o la scelta è tecnica

27' Intervento in ritardo di Nissen che è il primo ammonito della partita

21' Il Milan prova a reagire ma il Verona non lascia molti spazi

14' GOL VERONA. Eccolo il vantaggio gialloblù, segna proprio Agbonifo che si riscatta dopo il brutto rigore: bella ripartenza che trova impreparato un Milan un po' sulle gambe in questo avvio. 1-0 Hellas.

11' Ancora Verona pericoloso in questo avvio: Monticelli non ci arriva per pochissimo su un traversone dalla sinistra

9' Agbonifo prova a farsi perdonare con una grande accelerazione dalla destra: arriva quasi a tu per tu con Pittarella e conquista un angolo

7' RIGORE SBAGLIATO! Clamorosa chance sprecata dai padroni di casa: rigore calciato malissimo da Agbonifo che tira fuori. Graziato il Milan, ancora 0-0!

6' Rigore per il Verona. Ingenuità clamorosa di Frugnoli che perde tempo, palla al piede in area, e calcia un avversario invece del pallone. L'arbitro non ha dubbi

3' Subito risposta del Verona con un cross pericoloso dalla sinistra, letto bene da Pittarella

1' Subito grane opportunità per i rossoneri: regalo dell'Hellas a Scotti che punta l'area allarga per Liberali, solo e in buona posizione. Il 10 del Milan però perde il tempo giusto e non concretizza

1' Inizia la partita!

----

- Le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu; Agbonifo, Peci, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti; Monticelli, Vermesan. A disp.: Zouaghi, Popovic, Szimionas, Mogentale, De Rossi, Scharner, Vapore, Stella, Albertini, Philippe, Barry. All.: Sammarco

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Nissen, Frugnoli, Perera; Ossola, Victor, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Faccioli, Mancioppi, Perin, Perrucci, Skoczylas, Di Siena, Lamorte, Perina, Cappelletti, Vladimorov, Șiman. All. Guidi

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto a Verona per la sfida tra Hellas Verona e Milan Primavera, valida per il 28° turno del campionato. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria di sacrificio contro l'Atalanta per cercare di mantenere il quinto posto e mettere pressione sul Sassuolo quarto. Ci sono diverse assenze per mister Guidi tra cui quella di Ibrahimovic Jr, Longoni e Sala. Rimanete con noi per seguire il live testuale della partita.