LIVE MN - Primavera, Inter-Milan (1-0): Di Gesù vicino al pareggio

68' Ci prova Oristanio dal limite, ma la conclusione è centrale.

64' Cambio nel Milan: fuori Di Gesù, dentro Nasti.

59' Conclusione di Oristanio dal limite dell'aria piccola: Jungdal è attento e mette in corner.

58' Cartellino giallo per Olzer.

57' Riposta dell'Inter con Oristanio: conclusione che termina alta.

56' Occasione per il Milan! Colpo di testa di DI Gesù e palla che sfiora il palo.

51' Ripartenza Milan con Olzer, assist per Robotti che si dimentica di stoppare il pallone.

45' Inizia il secondo tempo

Milan sotto di un gol alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, finora, un gol di Satriano dopo un errore di tutta la retroguardia rossonera. La squadra di mister Giunti inoltre ha sbagliato un calcio di rigore con Olzer, poi sparito dal match. Match comunque ancora aperto.

45' Fine primo tempo.

44' Secondo giallo per l'Inter: ammonito Sottini.

42' Altra occasione per l'Inter. Traversone in area e colpo di testa di Satrino che termina fuori di pochissimo.

36' Lungo possesso palla del Milan, che non trova spazi.

29' Gol dell'Inter. Ripartenza dei neroazzurri con Oristanio, sinistro non trattenuto da Jungdal e tap-in facile per Satriano. 1-0 Inter.

21' Ci prova anche Vezzoni da fuori, ma la conclusione termina fuori.

18' Oristanio vince il duello fisico con Obaretin, prova il tiro dal limite ma la palla è di facile amministrazione per Jungdal.

16' Cross in mezzo di Vezzoni, colpo di testa di Satriano e Jungdal subito protagonista con un'ottima parata.

13' Fallo di Casadei su Mionic: l'arbitro estrae il cartellino giallo per il neroazzurro.

11' Olzer sbaglia dagli undici metri: il numero 10 rossonero prova a piazzarla sul palo di destra, ma Stankovic intuisce e mette in corner.

10' CALCIO DI RIGORE! Contatto Vezzoni-Olzer: l'abritro indica il dischetto!

6' Inter molto aggressiva in questo inizio. Il Milan difende.

1' Ci siamo! L'arbitro fischia: inizia il match! Primo possesso dei rossoneri.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Inter-Milan Primavera, match valido per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, non solo perché il derby è sempre il derby, ma anche per rimanere aggrappati alla corsa ai playoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

INTER: Stankovic, Moretti, Hoti, Sottini, Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni, Oristanio, Satriano. All. Madonna.

A disposizione: Magri, Rovida, Dimarco, A. Moretti, Carboni, Tonoli, Mirarchi, Lindkvist, Boscolo Chio, Goffi, Akhalaia, Bonfanti

MILAN: Jungdal, Coubis, Oddi, Frigerio, Obaretin, Michelis, Di Gesù, Mionic, Roback, Olzer, Capone. All. Giunti.

A disposizione: Moleri, Pseftis, Tahar, Cretti, Fili, Tolomello, Saco, Robotti, Nasti, N'Gbesso.