live mn Primavera, Juventus-Milan (0-1): gran colpo dei rossoneri. Camarda decide il match

96' E' FINITA A TORINO, IL MILAN ESPUGNA IL JUVENTUS TRAINING CENTER GRAZIE AL GOL NEL PRIMO TEMPO DI CAMARDA!

95' Intervento irregolare di Gil, costretto a fermare con le cattive Simmelhack. GIallo inevitabile per il difesnore della Juventus.

93' OCCASIONE JUVE CON FILIPPO GROSSO! Il filgio d'arte ha controllato il pallone al limite dell'area cercando un loob per poter battere Raveyre. La traiettoria del pallone ha però tradito il bianconero, visto che la sfera si è spenta alta sopra la traversa.

92' La Juventus spinge alla ricerca del gol del pareggio, Milan costretto a difendere un risultato importantissimo per la corsa ai playoff.

90' Saranno addirittura 6 i minuti di recupero.

86' Altro ammonito in casa Juventus: giallo per Martinez per un intervento tattico su Simmelhack.

84' BRIVIDO PER LA DIFESA DELLA JUVENTUS! Bonomi di testa ha provato un appoggio molto pericoloso all'interno dell'area di rigore bianconera che si stava trasformando nel gol del raddoppio del Milan.

81' Il Milan prova a proteggere il gol di Camarda nel primo tempo con un altro cambio: dentro Parmiggiani fuori uno stremato Scotti.

80' Insiste la Juventus con il solito Mancini, che puntuale ha provato la torsione da dentro l'area di rigore anticipando Nsiala ma non indirizzando bene il pallone verso la porta di Raveyre.

78' OCCASIONE MILAN CON STALMACH! L'8 rossonero ha provato a piazzare dal limite dell'area la sfera nell'angolo basso alla destra di VInarcik, mancando di pochissimo lo specchio della porta.

77' Cambio anche nel Milan: finisce la partita di Francesco Camarda. Dentro Simmelhack

76' Altri due cambi per la Juventus: Bufandar e Grosso per Pugno e Florea.

72' Cartellino giallo per Nsiala per il fallo commesso su Mancini.

70' Doppio cambio nel Milan. Finisce la partita di Sia, dentro Bonomi. Fuori Malaspina, dentro Sala.

70' OCCASIONE JUVENTUS! Battuta bassa, tesa di Florea che ci ha provato con la conclusione dalla distanza. Brividi per la difesa del Milan.

68' Primo giallo della partita per la Juventus: ammonito Ngana per un brutto fallo da dietro su Malaspina.

63' Doppio cambio nella Juventus. Fuori Mazur e Pagnucco, dentro Ngana e Montero

60' MILAN AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Grande cross dalla trequarti di Scotti, che ha trovato sul secondo palo un Sia forse troppo superficiale, che in scivolata non è riuscito ad insaccare in rete il gol del raddoppio rossonero.

58' Il Milan non ha sfruttato al meglio una ripartenza fulminea partita dai piedi di Zeroli dopo una grande lettura di Simic. Protagonisti Scotti e Sia, con quest'ultimo che ha preferito la soluzione personale invece che offrire il secondo assist della partita a Camarda.

58' Contatto dubbio nell'area di rigore della Juventus, con Zeroli atterrato all'altezza del dischetto da un avversario. Anche in questo caso, come successo nel corso della prima frazione di gioco, l'arbitro Renzi ha lasciato correre.

56' ALTRA OCCASIONE JUVENTUS! Mancini ha controllato il pallone al limite dell'area, e tenuta botta su Nsiala ha lasciato partire una grande conclusione che si è spenta di poco al lato della porta del Milan.

53' Ancora Juventus pericolosa, con Reveyre che per allontanare la palla dall'area piccola ha subito un duro colpo alla faccia a seguito di uno scontro di gioco col compagno di squadra Magni. Gioco fermo a Vinovo.

50' Dopo un avvio di secondo tempo shock i ritmi sono tornati ad essere quelli di fine primo tempo, con una differenza importante però: è la Juventus a gestire il pallone.

47' SUBITO PERICOLOSA LA JUVENTUS! Colpo di testa di Pagnucco che ha cercato l'incrocio dei pali lontano della porta difesa da Raveyre. Conclusione intelligente ma poco precisa che si è spenta sul fondo.

45' Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Si riparte a Vinovo.

Primi cambi della partita per la Juventus. Fuori Firman dentro Michele Scienza.

------

Il primo tempo della sfida di Vinovo si è concluso con il Milan in vantaggio sulla Juventus grazie al gol del solito Francesco Camarda. La formazione di Ignazio Abate ha senza troppi problemi imposto i suoi ritmi di gioco su quella di Paolo Montero, la quale per gran parte della prima frazione di gioco si è vista schiacciata nella sua metà campo a causa del suo stile di gioco attendista. Non è dunque un caso che la Juventus non ha praticamente mai impensierito Raveyre, fino a questo momento spettatore non pagante.

------

47' L'arbitro dice che può bastare. Finisce il primo tempo a Vinovo: Juventus 0, Milan 1. Decide il gol al 14' del solito Francesco Camarda.

45' Si giocherà fino al 47'. Sono due i minuti di recupero assegnati dal quarto uomo.

43' OCCASIONE MILAN! Conclusione potente ma poco precisa di Scotti, che da dentro l'area di rigore alza troppo la mira dopo un allettante traversone arrivato dalla sinistra dai piedi di Davide Bartesaghi.

42' Timido assedio della Juventus con un doppio calcio d'angolo mal sfruttato però dai ragazzi di Montero, che nel caos hanno anche recriminato un rigore all'arbitro Renzi per una trattenuta di Nsiala su Mancini.

40' Rispetto alla prima mezz'ora di gioco i ritmi si sono decisamente abbassati. L'impressione è che le due squadre preferiscano quasi terminare la prima frazione di gioco con questo risultato, ma basta pochissimo, un semplicissimo errore, per stravolgere nuovamente gli equilibri della partita.

35' Il primo cartellino giallo della partita è per Kevin Zeroli del Milan. Fallo tattico quello commesso dal capitano rossonero, sanzione inevitabile.

34' Problemi per Malapsina del Milan, costretto ad uscire momentaneamente dal campo a seguito di un fallo subito sulla trequarti avversaria. Sul punto di battuta del calcio di punizione si è presentato Baretsaghi.

32' Grande azione del Milan tutta in velocità. Nsiala anticipa tutti di testa, Camarda di prima trova Zeroli che con un tocco ha provato a mandare in porta Diego Sia, trattenuto però dall'avversario al limite dell'area di rigore. Leggere proteste da parte dei rossoneri, ma per l'arbitro Renzi di Pesaro tutti regolare.

30' La Juventus cerca in qualche modo di ragionare con la palla fra i piedi imponendo il suo gioco, ma è il Milan che detta i ritmi, a tratti altissimi grazie alle folate dei due esterni Sia e Scotti.

25' Il Milan spinge ancora dalla sinistra, con Sia e Bartesaghi che stanno creando non pochi problemi alla difesa della Juventus. Bene lo scambio fra i due, poco meno il cross dentro all'area di rigore per Camarda, che preso contro tempo è stato anticipato dal difensore avversario, il quale ha prontamente allontanato il pallone.

24' Gioco fermo a Vinovo. A terra capitan Zeroli, il quale ha attirato l'attenzione dello staff medico del Milan per un problema alla caviglia sinistra.

20' Grande azione personale del solito Diego Sia sulla sinistra, fermato in calcio d'angolo dall'ottimo raddoppio dei difensori della Juventus.

14' GOOOOOL DEL MILAAN, SEGNA IL SOLITO FRANCESCO CAMARDA! Il giovane bomber rossonero è sbucato come un serpente sul secondo palo alle spalle della difesa bianconera andando a deviare in porta con grande lucidità e precisione il precedente prolungamento di testa di Diego Sia.

12' PRIMA INIZIATIVA DELLA JUVENTUS! E' arrivato alla conclusione Diego Pugno, che defilato sulla sinistra l'ha sparata sopra la traversa della porta difesa da Raveyre.

11' Propositivo Davide Bartesaghi, che presentatosi al limite dell'area avversaria ha cercato di anticipare tutti andando alla battuta di un pallone complicato alzato a campanile poco prima da Sia. Idea valida, meno la realizzazione.

9' ANCORA MILAN! Altra occasione per i rossoneri, con Zeroli che ha calciato in porta girandosi nello spazio ravvicinato. La conclusione è stata però deviata da un difendente bianconero.

5' OCCASIONE MILAN! Protagonista Diego Sia, che con un tiro dal limite ha per poco sfiorato il palo lontano della porta difesa da VInarcik.

5' Il Milan fa la partita. Juventus attendista.

1' Si parte a Vinovo. Primo pallone della partita giocato dal Milan.

------

Anche in questo lunedì di Pasquetta la redazione di MilanNews.it vi tiene compagnia: l'occasione è la sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Primavera 1 fra la Juventus di mister Paolo Montero ed il Milan di Ignazio Abate.

Le due squadre arrivano alla partita dello Juventus Training Center in una situazione di classifica e risultati completamente diversa: mentre i padroni di casa non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, considerata la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, i rossoneri devono dare continuità alla vittoria sulla Lazio per non abbandonare il treno playoff. Si prospetta dunque essere una sfida ricca d'emozioni quella di questa mattina, motivo per il quale vi consigliamo di restare con noi per rimanere aggiornati su tutto quello che succederà durante Juventus-Milan grazie al nostro live testuale!!!

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1:

JUVENTUS: VInarcik; Savio, Martinez, Gil Firman, Turco, Mazur, Florea, Pagnucco; Mancini, Pugno.

MILAN: Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Camarda