LIVE MN - Primavera, Juventus-Milan (1-0) - Vincono i bianconeri, rossoneri al secondo ko consecutivo

Sono stati 84 minuti equilibrati quelli tra Juventus e Milan, ma alla fine a spuntarla è stata la Juventus grazie al gol di Pisapia. Rossoneri, quindi, che dopo la sconfitta contro l'Atalanta, perdono anche a Torino e rimangono a sol 3 punti, guadagnati alla prima giornata nella vittoria contro il Cagliari.

95' Finisce qui! Vince la Juve, decide Pisapia.

91' Doppio cambio per la Juve: fuori Secuolov e Bonetti, dentro Cerri e Nzounguango

90' Cinque minuti di recupero.

87' Fuori Di Gesù e Brambilla, dentro Bright e Signorile: altro cambio per il Milan.

84' GOL DELLA JUVE. Cross dalla sinistra di Seculov e Pisapia, tutto solo in mezz0 all'area, piazza il pallone in porta. Rossoneri sotto a sei minuti dal termine.

83' Ripartenza Juve con Da Graca che arriva in area di rigore. L'attaccante bianconero prova il tiro ma Jungdal blocca in due tempi.

80' Occasione Juve. Tiro di Cotter e grandissima risposta di Jungdal che mette in corner.

77' Tiro di Mionic, dopo un ottimo passaggio di Brambilla, ma palla che sbatte su un difensore bianconero.

69' Tiro da fuori area di Bonetti e palla che esce.

63' Cambio per il Milan: fuori Olzer, dentro El Hilali

57' Punizione di Iling che sbatte sulla traversa. Palla che poi finisce tra le mani di Jungdal.

55' OCCASIONE MILAN! Cross di Di Gesù perfetto per Di Gesù, che tenta il tiro di prima e palla che sfiora la traeversa.

52' Cambio per la Juve: dentro Pisapia, fuori Barrennechea

48' Tiro di Da Graca e palla che sbatte sull'esterno della rete.

45' Riparte il match, palla alla Juventus.

Finisce 0-0 la prima metà di gara tra Juventus e Milan. Bel match e abbastanza equilibrato in questi primi quarantacinque minuti, che hanno visto tante occasioni per i rossoneri soprattutto nel finale di primo tempo con il palo di Di Gesù.

45' Fine primo tempo.

45' Discesa sulla destra di Stanga che trova Tonin in mezzo all'area. Il 9 rossonero tira a botta sicura ma Garofani riesce a bloccare in due tempi.

44' ALTRA OCCASIONE MILAN! Di Gesù avanza centralmente, lascia partire il mancino e palla che si stampa sul palo. Rossoneri vicinissimo all'1-0.

42' Tiro di Di Gesù da lontano, ma la palla vola alta.

39' OCCASIONE MILAN! Scambio al limite dell'area tra Capone e Olzer. L'attaccante rossonero prova il tiro di prima e palla che sfiora la traversa. Rossoneri vicini al vantaggio!

34' Punizione da lunga distanza provata da Olzer, ma il numero 10 rossonero non inquadra la porta.

29' Tiro di Bonetti dal limite dell'area: palla sopra la testa di Jungdal.

22' Tiro di Iling dalla destra: palla alta sopra la traversa.

17' Cross interessante di Capone, ma Olzer, per questione di centimetri, non ci arriva. Milan in continua crescita.

13' Grande palla di Olzer per Tonin, che di sinistro prova a mettere in mezzo all'area ma non trova nessun compagno.

11' Prima occasione del match per la Juventus: assist di Ntenda per Bonetti, che di prima lascia partita il tiro ma Jungdal smanaccia in corner.

6' Ottima azione dei rossoneri che si conclude con un tiro di Olzer, ma la palla sbatte su un difensore bianconero.

5' Juve che prova a fare la partita ma i rossoneri chiudono bene gli spazi.

1' Inizia il match! Primo pallone per i rossoneri.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Garofani; Leo, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea; Sekulov, Bonetti, Iling; Da Graca.

Milan (4-3-1-2): Jungdal, Stanga, Tahar, Michelis, Oddi, Di Gesù, Brambilla, Mionic, Olzer, Capone, Tonin.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Milan, match valido per il terzo turno del campionato Primavera 1. La squadra di mister Giunti arriva in grande forma grazie alle due vittorie in Coppa Italia contro Brescia e Monza, e la vittoria in campionato contro la sorpresa dello scorso anno, il Cagliari. Unica macchia in questo inizio di stagione la sconfitta contro l'Atalanta di Brambilla. I bianconeri, invece, arrivano da una vittoria ed un pareggio in campionato. Inoltre i rossoneri dovranno fare a meno di Marco Bosisio, uscito per infortunio nel finale della gara di Coppa Italia contro il Monza. Il ragazzo, infatti, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà sottoporsi a un intervento.