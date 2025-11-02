LIVE MN - Primavera, Lazio-Milan (1-1): triplice fischio, rossoneri spreconi

Primavera, Lazio-Milan (1-1): triplice fischio, rossoneri spreconi
Lazio-Milan Primavera finisce 1-1, con i rossoneri di Renna che non sono riusciti ad arrivare ai tre punti nonostante le tante occasioni avute. La più netta il rigore sbagliato da Mancioppi a fine primo tempo. Nella ripresa succede poco, con Bianchi che deve inventarsi un miracolo su un tentativo di autogol di Zukic.
97' Bella idea per Scotti dalla sinistra, l'attaccante per poco non ci arriva in area. Triplice fischio, Lazio-Milan termina 1-1.
92' Poche emozioni in questo recupero.
89' Quattro minuti di recupero.
82’ Doppio cambio Milan: fuori Nolli e Tartaglia, dentro Seedorf e Vechiu.
78’ Cambio Milan: fuori Cissé, dentro Angelicchio.
77’ Miracolo clamoroso di Bianchi su un intervento maldestro di Zukic, che rischia l’autogol.
76’ Cambio Milan: fuori Plazzotta e dentro Di Siena.
73’ Ammonito Plazzotta.
63’ Gol del Milan con Plazzotta, l’arbitro annulla per fuorigioco.
60’ Ammonito Cissé per un intervento in ritardo.
55’ Scotti ci prova dalla distanza, palla fuori di poco.
46' Comincia la ripresa.
45' | Non c'è recupero. Termina qui il primo tempo tra Lazio e Milan. 1 a 1 all'intervallo.
43' | IL MILAN SBAGLIA IL RIGORE! Rigore calciato malissimo, centrale, debole da Mancioppi. Bravo Bosi a rispondere presente e negare la rete del vantaggio al Diavolo.
43' | Doppia ammonizione nella Lazio: Bordoni per il fallo su Mancioppi e Bosi per proteste.
42' | Calcio di rigore per il Milan per un intervento in ritardo di Bordoni su Mancioppi.
39' | Lancio in profondità di Tartaglia per Scotti. Bravo Bosi ad uscire e spazzare via il pericolo.
37' | Occasione Lazio con Ferrari, che a due passi da Bianchi mette la palla sul fondo. Un eventuale gol sarebbe però stato annullato per posizione di fuorigioco dell'attaccante biancoceleste.
35' | La punizione di Plazzotta dal limite dell'area si stampa contro la barriera dei giocatori eretta dal portiere della Lazio.
34' | Calcio di punizione da posizione molto interessante per il Milan.
31' | OCCASIONE MILAN! Da posizione defilata Ossola ha lasciato partire una conclusione sul secondo palo che è stata deviata in calcio d'angolo da un difensore della Lazio.
25' | Fondamentale la chiusura di Zukic in tackle su Ferrari, che aveva preso velocità in ripartenza.
16' | GOOOOL DEEEL MILAAAAAAN! Quasi immediato il pareggio degli uomini di Giovanni Renna, con il solito capitan Filippo Scotti che si è preso sulle spalle la sua squadra mandando un grande segnale alla partita.
9' | GOL LAZIO! Subito padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Munoz su assist di Sulejmani.
1' | Si parte a Formello, è cominciata Lazio-Milan!
------
Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Quest'oggi il Milan Primavera di Giovanni Renna è ospite della Lazio di Francesco Punzi per la 10^ giornata del campionato di Primavera 1. Parole d'ordine per l'U20 rossonera continuità, così da non staccarsi dal treno playoff che ad oggi dista appena 2 punti in classifica.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO: Bosi, Ciucci, Bordoni, Baldi, Sueljmani, Gelli, Bordoni, Canali, Munoz, Ferrari, Fernandes. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi.
MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Zukic, Colombo, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna
