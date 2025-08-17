live mn Primavera, Lecce-Milan (1-2): il campionato rossonero inizia con una sofferta vittoria nel segno di Lontani

vedi letture

- Il campionato della Primavera del Milan inizia con una vittoria sul campo del Lecce. Dopo un primo tempo nel quale i padroni di casa hanno fatto meglio, nella ripresa si svegliano i rossoneri che trovano due gol in pochi minuti con una doppietta di Simone Lontani. La squadra di Renna sfiora il 3-0 in più occasioni, ma all'82' arriva la rete dei giallorossi che sfruttano un errore di Colombo e accorciano le distanze con Milojevic. Da lì in poi il Lecce inizia a spingere con insistenza e va più volte vicino al pareggio, in particolare al 93' quando solo un grande salvataggio sulla linea di Piermarini che salva il risultato e permette al Diavolo di portare a casa i tre punti.

96' Fine del match.

93' Clamorosa occasione per il Lecce: errore di Perera, Rashidi entra in area e serve Milojevic che calcia in porta, ma c'è un provvidenziale salvataggio sulla linea di Piermarini che salva il risultato.

91' Altro errore del Milan, stavolta con Pagliei, che regala un'altra grande occasione al Lecce: Kodor entra in area e calcia con il destro, Longoni respinge la sua conclusione.

90' Sei minuti di recupero.

85' Ultimo cambio nel Lecce: esce Onyemachi, entra Perrone.

82' GOL DEL LECCE! Brutta palla persa da Colombo che fa ripartire il Lecce. Di Pasquale trova in area Milojevic che con il sinistro batte Longoni.

80' Altri due cambi nel Milan: Colombo prende il posto di Cappelletti, mentre Castiello viene sostituito da Di Siena.

79' Punizione per il Lecce poco fuori dall'area di rigore sulla destra: Milojevic calcia con il sinistro, palla finisce non di molto sopra la traversa dopo la deviazione della barriera rossonera.

74' Gran lancio di Scotti per Bonomi che per poco non supera Penev con un controllo incredibile, la palla viene recuperata dal portiere del Lecce.

73' Primo cambio nel Milan: Cullotta lascia il posto in campo a Pagliei.

71' Milan ad un passo dal 3-0: sponda di Castiello per Scotti che in area prova la girata con il destro, Penev si distende sulla sua destra e respinge la palla. Poi è decisivo l'intervento di un difensore che anticipa Lontani che stava per mettere dentro a porta vuota.

70' Altri due cambi nel Lecce: escono Esposito e Nohr, entrano Di Pasquale e Kodor.

68' Cooling brak anche in questo secondo tempo.

64' GOOOOOLLLLLLL!!! ANCORA LONTANI!!! Grande azione sulla destra di Cappelletti, cross perfetto per il numero 23 rossonero che di testa insacca all'angolino dove Penev non può arrivarci.

61' Doppio cambio nel Lecce: fuori Kovac e Kozarac, dentro Longjean e Palmieri.

58' GOOOOOLLLLLL!!! LONTANIIIIIIII!!! Rinvio errato di Penev, la palla arriva a Scotti che crossa subito in area dove c'è Lontani che da due passi mette dentro di testa.

54' Occasionissima anche per il Milan: giocata di Bonomi sulla sinistra, la palla balla un po' in area prima di arrivare sul secondo palo a Scotti che prova il tap-in vincente, ma è bravo Penev a dirgli di no in uscita bassa.

50' Che occasione sprecata dal Lecce: ripartenza di Milojevic che dalla sinistra mette in area per Laerke che calcia di prima intenzione a due passi da Longoni, ma spara altissimo sopra la traversa.

45' Inizia la ripresa.

- Si è chiuso 0-0 il primo tempo tra le formazioni Primavera di Lecce e Milan. Finora meglio i padroni di casa che hanno creato più occasioni da gol, mentre i rossoneri di mister Renna hanno faticato parecchio a farsi vedere in avanti, tanto che il portiere giallorosso Penev non ha praticamente effettuato nemmeno una parata. L'unica chance per il Diavolo è stata su punizione con Bonomi che ha sfiorato il palo. La squadra milanista dovrà giocare un secondo tempo nettamente migliore a livello di qualità.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

45' Pallone dentro in area per Kozarac che calcia da posizione molto defilata, pallone deviato in angolo da un difensore rossonero.

40' Calcio di punizione per il Milan dalla destra: il cross in area di Lontani è però troppo lungo e il pallone si spegne sul fondo.

39' Ammonito anche Nohr nelle file del Lecce per un duro intervento su Cappelletti.

36' Punizione per il Milan da ottima posizione: ci prova Bonomi, pallone a lato di pochissimo.

35' Cartellino giallo per Kozarac che è costretto a fermare con un fallo Scotti poco prima dell'ingresso in area.

31' Nuova chance dalla bandierina per il Milan, sul pallone c'è Bonomi: cross con il destro a rientrare, Penev blocca il pallone in uscita alta senza troppi problemi.

24' Cooling break: per le due squadre è temo di rinfrescarsi un po'.

21' Altra occasione per il Lecce: Esposito controlla in area, si sposta la palla sul sinistro e prova a calciare in porta, pallone a lato.

20' Angolo per il Milan dalla destra: schema dei rossoneri che porta al cross in area di Sala, dopo un batti e ribatti la palla si perde sul fondo. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Lecce.

17' Il Milan sta faticando a creare occasioni da gol in questa prima parte del match a causa di qualche errore tecnico di troppo.

12' Calcio di punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross a rientrate in area di Bonomi, la difesa del Lecce mette fuori di testa.

10' Errore di Sala in impostazione, passaggio filtrante in area per Milojevic che arriva davanti a Longoni, ma calcia altissimo.

6' Punizione per il Lecce qualche metro fuori dall'area di rigore del Milan: Kovac prova il destro a giro, pallone alto di poco.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta l'esordio in campionato della Primavera del Milan che sarà impegnata sul campo del Lecce. La formazione rossonera ha cambiato guida tecnica questa estate, con Giovanni Renna che ha preso il posto di Federico Guidi. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

LECCE: Penev, Rashidi, Pehlivanov, Laerke, Nohr, Milojevic, Onyemachi, Kovac, Kozarac, Esposito. A disp. Lupo, Kodor, Spinelli, Candido, Di Pasquale, Perrone, Longjean, Persano, Basile, Longo, Palmieri. All. Schipa

MILAN: Longoni, Cappelletti, Piermarini, Cullotta, Perera, Bonomi, Sala, Mancioppi, Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Bianchi, Doneda; Colombo, Del Forno, Pagliei; Cissé, La Mantia, Pandolfi; Borsani, Di Siena, Domnitei. All.: Renna.

