LIVE MN - Primavera, Milan-Ascoli (2-1) - La doppietta di El Hilali regala i tre punti ai rossoneri

Il Milan torna alla vittoria. Dopo un ottimo primo tempo, le due squadre si spengono fino all'80esimo, quando Obaretin, per fermare una ripartenza dell'Ascoli, si fa espellere. Una squadra che dopo i due gol di El Hilali - man of the match - non si è più preoccupata di chiudere questa partita, e che nel secondo ha dovuto soffrire tantissimo per portare a casa i tre punti.

93' Finisce qui. Il Milan vince 2-1 contro l'Ascoli.

90' Tre minuti di recupero.

87' Angolo per l'Ascoli: la difesa rossonera respinge sui piedi di Alagna, che svirgola il tiro.

86' Azione personale di Bright che lascia partire il tiro, ma la palla si spegne sul fondo.

80' Fallo di Obaretin su Cudjoe: doppio giallo ed espulsione per il difensore rossonero.

79' Cambio per il Milan: fuori Tonin, dentro Di Gesù.

78' Cambio per l'Ascoli: fuori Ceccarelli e Intinacelli dentro Re, Cudjoe.

77' Ripartenza dell'Ascoli, ma un super Filì salva tutto con un intervento miracoloso da ultimo uomo.

76' Corner per il Milan: respinge il portiere ascolano.

73' Non finisce il brutto momento delle due squadre, che continuano a sbagliare troppo.

66' Fase di confusione, con le due squadre che sbagliano tantissimo.

62' Cambio per il Milan: fuori Nasti e Kerkez, dentro Ozler e Oddi.

55' Fase della gara non bellissima. Poche occasioni in questi primi 10 minuti.

46' Subito Milan. Cross di Bright per El Hilali, che prova il tiro di controbalzo ma è centrale.

45' Inizia il secondo tempo. Cambio per il Milan: fuori Tahar, dentro Fili.

Quarantacinque minuti pieni di emozioni. Il Milan si porta in vantaggio con un calcio di rigori El Hilali, che pochi istanti dopo trova anche la doppietta personale. A dieci minuti dalla fine del primo tempo il neo acquisto Kerkez, ingenuamente, butta a terra Alagna in area di rigore. L'attaccante ascolano non sbaglia e riapre un match che il Milan aveva in pieno controllo.

46' Fine primo tempo.

46' Lunga azione dei rossoneri che non riescono a concludere in porta.

45' Un minuto di recupero.

42' Dopo Nasti, ammonito anche Obaretin.

38' Nasti ammonito per simulazione.

35' Gol dell'Ascoli. Moleri intuisce il rigore di Alagna, ma non prende il pallone. 2-1.

34' Calcio di rigore per l'Ascoli. Ingenuità di Kerkez.

25' Occasione Milan! Frigerio cerca Tonin in profondità e lo trova. Il numero 11 rossoneriomnon ci pensa due volte e lascia partire il tiro, che viene deviato in corner dalla difesa ascolana.

22' GOOOOOOOOOL! Ancora El Hilali! L'attaccante rossonero lascia partire un missile angolatissimo dal limite dell'area che si insacca in porta. Raddoppio Milan!

19' Ci prova ancora il Milan con Nasti lanciato in porta, ma la difesa avversaria riesce a recuperare l'attaccante rossonero.

15' Fase di gestione della palla dei rossoneri, che dopo il vantaggio con El Hilali hanno abbassato i ritmi.

11' Corner per l'Ascoli: Alagna colpisce di testa ma non trova la porta.

7' GOOOOOOOOOL! El Hilali non sbaglia dal dischetto! Rossoneri in vantaggio!

7' Calcio di rigore per il Milan!

2' Primo corner della gara per il Milan: Brambilla sul primo palo prova la deviazione di tacco, ma la palla si spegne sul fondo.

1' Si parte! Primo pallone per i bianconeri.

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Moleri, Tahar, Michelis, Obaretin, Bright, Brambilla, Frigerio, Kerkez, Tonin, Nasti, El Hilali

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Ascoli, valida per il dodicesimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla sconfitta contro la Sampdoria per 1-0. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.