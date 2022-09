LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (0-0): rossoneri graziati, che errore di Vitale!

17' Altra conclusione di Omorogne, palla che termina fuori di molto.

14' Che errore di Vitale! Sullo sviluppo di una punizione a favore del Cagliari, i rossoblu mancano il gol del vantaggio con errore clamoroso di Vitale sotto porta, che spedisce fuori. Rossoneri graziati.

11' Milan vicini al vantaggio! Omoregbe sfrutta un errore di Lolic fuori dall'area, la palla corre verso la bandierina, l'esterno rossonero trova la palla e calcia a porta sguarnita ma Palomba salva tutto sulla linea di porta.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Cagliari, match valido per la quinta giornata di Primavera 1. Nonostante la grande delusione in questo inizio di campionato, la squadra di Abate trova incredibilmente un punto in Youth League, pareggiando contro la finalista dell'ultima edizione: il Salisburgo. Una gara che servirà da esempio per i rossoneri, che dovranno prendere spunto da quanto fatto di buono contro gli austriaci per cambiare la marcia in campionato.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Omoregbe, El Hilali, Traorè. A disposizione: Pseftis, Bartoccioni, Simic, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Foglio, Rana, Scotti, Longhi, Rossi, Bartesaghi. All. Abate.

Cagliari: Lolic, Zallu, Palomba, Carboni, Masala, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Belloni, Coriano, Del Pupo. A disposizione: Iliev, Idrissi, Conti, Pintus, Pulina, Kosiqi, Cavuoti, Veroli, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Yanken, Griger. All: Filippi.