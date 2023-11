live mn - Primavera, Milan-Cagliari (2-4): il Milan si fa male da solo, il Cagliari vince con il poker

vedi letture

FISCHIO FINALE - Finisce così un pomeriggio amarissimo per il Milan che con quattro svarioni difensivi perde in casa contro il Cagliari per 4-2. Dopo un primo tempo bloccato in cui Liberali ha rappresentato l'unica luce per la squadra di Abate, all'inizio del secondo tempo i rossoneri mettono le tende nella metà campo sarda. Due errori difensivi clamorosi in un minuto, però, regalano il doppio vantaggio al Cagliari: il MIlan rientra in partita subito con Liberali e si butta in avanti. Un altro errore di lettura difensiva, però, dopo qualche minuto riporta i sardi in vantaggio di due gol. Il copione si ripete: i rossoneri accorciano con un autogol di Catena. Nell'assedio finale, un giocatore rossonero sbaglia totalmente il cross in mezzo e fa ripartire il contropiede rossoblù che chiude le ostilità con il quarto gol.

Una sconfitt pesante per il Milan che poteva mettere pressione all'Inter che, invece, rimane con un punto di vantaggio in classifica e può ora allungare nella partita che giocherà contro l'Atalanta. Seconda sconfitta in campionato per il Milan che ora deve resettare e concentrarsi per la sfida in Youth League contro il Borussia Dortmund, cruciale per il passaggio del turno.

97' GOL CAGLIARI. Il Milan sbilanciato in avanti, Bakoune invece di rimettere dentro un pallone sbaglia il tocco e regala il pallone al contropiede del Cagliari che si conclude con il poker e la doppietta personale di Konate.

96' Il Milan non riesce a sfondare il muro sardo

90' Sette minuti di recupero

89' Ammonito Vinciguerra per il Cagliari, anche Zeroli ammonito

88' Ammonito Carboni per il Cagliari

87' Ultimo cambio per Abate che le prova tutte: dentro l'attaccante Simmelhack, fuori il centrocampista Malaspina.

82' Tre cambi per il Cagliari: Deriu, Achour e Pintus entrano in campo. Escono Sulev, Mutandwa, Sulev e Cogoni. Ammonito Mutandwa per perdita di tempo.

77' GOL DEL MILAAAAAN!!! SEGNA ZEROLI! Incredibile: angolo battuto dalla destra, colpo di testa di Scotti murato dalla difesa ma poi Catena se la trascina dentro. 3-2 Cagliari e speranze rinnovate per il Milan.

74' Altri due cambi per il Milan: entrano Victor e Scotti ed escono Stalmach e Cuenca

73' TERZO GOL DEL CAGLIARI. Altra giocata difensiva da horror del Milan: lancio in verticale per Vinciguerra. Il neo entrato Bakoune si fida dell'uscita di Bartoccioni che però non è veloce quanto l'attaccante sardo che lo anticipa con la punta e fa 3-1. Incredibile prestazione difensiva rossonera che si è fatto male da solo per tre volte in dodici minuti.

70' MILAN VICINISSIMO AL PAREGGIO! Jimenez scatenato scende sulla sinistra, dove si è spostato dopo l'ingresso di Bakoune, e crossa in mezzo: il pallone trova Zeroli che spizza da pochi passi con la testa ma il pallone non finisce in porta. Il Milan ci crede

68' Si ricomincia. Dopo il gol rossonero, un giocatore del Cagliari era rimasto a terra infortunato

67' Doppio cambio per il Milan che ora ci crede: fuori Magni e Liberali, entrano Bakoune e Martinazzi.

64' GOOOOL DEL MILAAAAN! Rientra subito in partita il Diavolo. Cross di Jimenez dalla destra che trova Liberali che è bravissimo a stoppare di petto, mettere fuori gioco un difensore e scaraventare in rete il pallone della speranza. Gol bellissimo! Succede di tutto al Puma House of Football.

61' GOL DEL CAGLIARI. Incredibile! Altro svarione del Milan in difesa sulla battuta del calcio di inizio: Parmiggiani pasticcia con il pallone e Konatè recupera, si presenta davanti a Bartoccioni e lo batte facilmente. 2-0 nel giro di un minuto con il Milan che era partito molto meglio. Ora i rossoneri devono rincorrere

59' GOL DEL CAGLIARI. Difesa del Milan colta impreparata: lancio lungo su Mutandwa che brucia un Parmiggiani troppo leggero e anticipa Bartoccioni che anora una volta non è perfetto in uscita. L'attaccante del Cagliari deposita in rete con un leggero colpo sotto

58' PALO DEL CAGLIARI! Uscita a vuoto di Bartoccioni su corner del Cagliari, il pallone sbatte su Zeroli e finisce lemme lemme sul palo rossonero. Che rischio per la squadra di Abate

57' All'improvviso il Cagliari! Vinciguerra approfitta di un Milan sblianciato e semina Parmiggiani già ammonito: solo davanti a Bartoccioni, l'attaccante del Cagliari viene chiuso dall'intervento provvidenziale di Magni

55' Cross dalla trequarti di Liberali che si trasforma in un tiro: Iliev è attento e smanaccia in angolo

52' Il pressing sul portiere Iliev funziona ma poi il Milan non riesce a concretizzare con la riconquista del pallone

50' Altro cartellino giallo per il Milan: sul taccuino dell'arbitro ci finisce Magni

49' Rientra bene il Milan in campo: soprattutto Cuenca molto attivo sulla destra

46' Si riparte con gli stessi 22 in campo

FINE PRIMO TEMPO - Un Cagliari molto ordinato tatticamente ha messo in difficoltà il Milan nei primi 45 minuti che, specialmente nelle battute iniziali, ha fatto fatica a uscire dalla pressione sarda. Con il tempo la squadra di Abate ha preso qualche misura ed è riuscita a tenere il pallino del gioco, costruendosi almeno tre palle gol tutte con Liberali, due arrivate con conclusioni pericolose da fuori area e una messa a lato da pochi passi. Serve qualcosina in più là davanti per far cadere il muro rossoblù.

46' Primo cartellino giallo del match per il Milan: ammonito Parmiggiani per un fallo su un avversario lanciato sulla fascia

45' Un minuto di recupero

45' Punizione pericolosa dai 20 metri per il Cagliari: Carboni tira alto, nessun problema per i rossoneri

41' Ci prova ancora il Milan: bel cross di Magni a pescare il taglio in area di rigore di Cuenca che spizza di testa ma non trova l'angolo giusto

36' ANCORA LIBERALI! Bella iniziativa di Jimenez che taglia il campo e trova un bel filtrante per Liberali che si gira dal limite dell'area e calcia: il pallone vola non lontano dall'incrocio dei pali di Iliev

32' Primo squillo del Cagliari: ci prova Sulev da 25 metri. Bartoccioni non ha problemi a bloccare centralmente

27' Ora il Milan attacca con convinzione: bella azione rossonera con Magni e Cuenca. Il pallone arriva al solito Liberali che dal limite prova il diagonale: grandissima risposta del portiere Iliev in corner

25' OCCASIONE D'ORO PER IL MILAN! In qualche modo il pallone arriva a Liberali in mezzo all'area: il classe 2007 si districa tra tre avversari ma poi si sbilancia nel momento del tiro che finisce a lato da buona posizione

23' Primi pericoli per Bartoccioni: il Cagliari batte due angoli ravvicinati ma la difesa rossonera è brava a scacciare il pericolo

21' Ecco il primo tiro in porta del Milan! La conclusione di Liberali è centrale ma i rossoneri cominciano a guadagnare qualche metro in più

17' Ci prova il Milan con pazienza: esce bene dalla pressione con Stalmach la squadra rossonera ma la difesa sarda spazza via il pericolo

11' Il Milan prova a prendere il controllo delle operazioni: Cuenca tenta di accendersi con un dribbling sulla destra, ma il cross successivo di Malaspina è fuori misura

7' Fase di studio prolungata in avvio di match: non manca il dinamismo

1' Si comincia!

- L'arbitro della sfida sarà Andrea Zoppi di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Zanellati e Lo Calio

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Jimenez, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Malaspina, Stalmach, Zeroli; Cuenca, Sia, Liberali. A disp: Torriani, Bakoune, Paloschi, Skoczylas, Scotti, Ehuwa, Martinazzi. Sala, Perina, Simmelhack, Amaral Castilho. All. Abate

CAGLIARI: Iliev, Arba, Idrissi, Carboni, Sulev, Cogoni, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Konate, Marcolin. A disp: Renna, Conti, Pintus, Pulina, Achour, Deriu, Balde, Franke, Mellino, Casali. All: Fabio Pisacane.

---------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto al Puma House of Football per l'undicesima giornata del campionato di Primavera 1. Il Milan di Ignazio Abate sfiderà questa mattina il Cagliari. I rossoneri sono attualmente al secondo posto in classifica a un solo punto di distanza dall'Inter che comanda la graduatoria: tre punti sarebbero fondamentali per mettere pressione ai cugini nerazzurri. I rossoneri giocano senza Camarda e Simic, entrambi lasciati fuori dalle convocazioni di Abate perché chiamati da Pioli in prima squadra. Seguite azione per azione su MilanNews.it la partita grazie al nostro live testuale!