live mn Primavera, Milan-Empoli (3-2): Sala-Sia-Liberali, i tre punti vanno al Diavolo. Ora testa alla Youth League

- La Primavera del Milan batte 3-2 l'Empoli grazie ai gol di Sala, Sia e Liberali e sale così a quota 46 punti in classifica. Ora però è arrivato il momento di pensare alla Final Four di Youth League con i rossoneri che saranno impegnati venerdì alle 18 a Nyon nella semifinale contro il Porto.

97' Fine della partita.

96' ERRORE DI BARTESAGHI! Il terzino rossonero si fa parare il rigore da Vertua.

96' Rigore per il Milan per fallo su Simmelhack

95' Cartellino rosso per Mancioppi.

94' Giallo per Corona.

90' Sei minuti di recupero.

88' Ultimi due cambi nell'Empoli: Ansah e Pauliuc prendono il posto di Tosto e Nabian.

86' Spunto sulla sinistra di Liberali che va via ad un avversario e mette un bel pallone rasoterra in area, lungo batti e ribatti, alla fine la palla arriva tra le braccia di Vertua.

82' Due cambi anche nell'Empoli: escono Indragoli e Bacci, dentro Sodero e Bacciardi.

81' Doppia sostituzione nel Milan: fuori Sia e Camarda, dentro Mancioppi e Simmelhack.

77' Liberali trova sul secondo palo Sia, colpo di testa dell'attaccante rossonero, Vertua respinge distendendosi sulla ssua sinistra.

72' Cartellino giallo per Nabian che ferma Malaspina in ripartenza con una trattenuta.

70' Sia vicino al gol con un sinistro al volo appena dentro l'area, grande parata di Vertua che devia in angolo.

67' GOOOOOLLLLL!!! LIBERALI SUBITO IN GOL!!! Sia controlla in area, tocco per Camarda che però si trasforma per un assist perfetto per Liberali che riporta avanti il Milan pochi istanti dopo essere entrato in campo.

65' Primo cambio nel Milan: esce Bonomi, entra Liberali.

61' Occasione per il Milan: cross dalla sinistra di Bartesaghi che trova tutto solo sul secondo palo Scotti che calcia al volo da ottima posizione, ma colpisce malissimo e la palla finisce altissima.

60' El Biache si accentra dalla sinistra e prova il destro, pallone alto non di molto sopra la traversa.

58' Corona difende bene il pallone al limite dell'area e poi prova il destro, pallone a lato con Raveyre che controlla.

57' Corona serve Nabian in area, destro potente dell'attaccante dell'Empoli, Raveyre ci arriva e respinge.

55' Angolo per il Milan dalla destra: cross di Bonomi, mette fuori la difesa dell'Empoli, la palla arriva al limite dell'area che controlla con il petto e poi calcia al volo, pallone alto di poco.

50' GOOOOOLLLLL!!! PAREGGIO DI SIA!!! Grande azione rossonera, la palla arriva in area al giovane attaccante milanista che pareggia i conti con il destro.

47' GOL DELL'EMPOLI! Respinta corta di Raveyre dopo una conclusione di Corona, il più veloce è Nabian che mette dentro a porta vuota.

46' Subito pericoloso l'Empoli con Nabian che calcia con il destro da dentro l'area di rigore, pallone fuori di poco.

45' Si riparte! C'è un cambio nell'Empoli: dentro Corona, fuori Matteazzi.

- Si chiude 1-1 il primo tempo tra Milan ed Empoli: ad aprire le marcature è stato un bel gol al 21' del rossonero Sala, il pareggio dei toscani è arrivato poi al 43' con Tosto. Poco prima del gol del pari, gli ospiti hanno sbagliato anche un rigore con Nabian che ha calciato sulla traversa dagli undici metri.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Doppia chance per il Milan: prima ci prova Malaspina da fuori area, Vertua respinge, ma la palla arriva a Sala che calcia di prima intenzione, il portiere dell'Empoli respinge anche questa conclusione.

43' PAREGGIO DELL'EMPOLI! Su azione da corner, la palla arriva sul secondo palo a Tosto che batte Raveyre con un destro che si insacca sotto la traversa.

40' NABIAN SBGAGLIA IL RIGORE! L'attaccante dell'Empoli calcia sulla traversa e così il Milan resta in vantaggio.

39' Rigore per l'Empoli

38' Diversi errori tecnici in questa fase del match da parte di entrambe le squadre che faticano a creare occasioni da gol.

31' Giallo per Matteazzi per un fallo su Simic.

28' Vallarelli ci prova con il destro dalla distanza, Raveyre respinge la sua conclusione.

21' GOOOOOOLLLLLL!!! SALA PORTA AVANTI IL MILAN!!! Cross dalla sinistra di Nsiala per il centrocampista rossonero che anticipa l'avversario come un vero attaccante d'area con il destro e segna l'1-0 rossonero.

18' Problema al polpaccio per Nabian che però può continuare regolarmente il match.

12' Si vede in avanti anche l'Empoli: Nabian prova il destro da fuori area, pallone alto.

11' Punizione per il Milan dalla trequarti: Scotti cerca un compagno in area, ma è Matteazzi a saltare più alto di tutti e a liberare l'area di testa.

7' Sala verticalizza per Scotti, ma il passaggio è lungo e Vertua può bloccare senza problemi.

3' Bel pallone filtrante in area di Sia per Bonomi che però non controlla bene e la palla finisce sul fondo.

0' Inizia la sfida! Primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla Puma House of Football dove tra poco scenderanno in campo le formazioni Primavera di Milan e Empoli per la 29^ giornata di campionato. La squadra milanista, settima in classifica con 43 punti, vuole tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta di una settimana fa in casa della Sampdoria e continuare la sua corsa verso la fase finale. L'Empoli è invece 11° con 36 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, sfida valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Sala; Scotti, Bonomi, Sia; Camarda. A disp.: Bartoccioni; Bakoune, Paloschi, Parmiggiani, Nissen, Perera; Mancioppi, Skoczylas; Liberali, Simmelhack. All.: Abate.

EMPOLI (3-4-1-2): Vertua; Indragoli, Tosto, Dragoner; Bacci, Vallarelli, Matteazzi, Bonassi; El Biache; Cesari, Nabian. A disp.: Poggiolini, Gaj, Majdandzic, Stoyanov, Corona, Sodero, Falcusan, Ansah, Bacciardi, Tempre, Pauliuc. All.: Birindelli.