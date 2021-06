LIVE MN - Primavera, Milan-Fiorentina (0-3): comincia la ripresa

63' Ammonito Di Gesù per aver allontanato il pallone a gioco fermo.

61' Agostinelli ci prova da fuori, facile per Moleri.

60' Moleri in uscita anticipa Munteanu e spazza in fallo laterale.

58' Doppio cambio per il Milan: Roback per Tonin, N'Gbesso per El Hilali.

55' Grande lancio in area di rigore per Pierozzi, il giocatore della Fiorentina controlla male. Si sarebbe trovato a tu per tu con Moleri.

49' Ancora una volta Viola pericolosa, con una percussione in area e un tiro da ottima posizione che termina fuori di poco.

46' Comincia la ripresa, primo pallone giocato dai rossoneri.

Prima frazione di gioco davvero difficile per i rossoneri, che arrivano all'intervallo sotto di tre reti. Decisivo però l'episodio al 16': calcio di rigore generoso per la Fiorentina ed espulsione ancora più discutibile a Coubis. Da lì in avanti i Viola hanno avuto la strada in discesa.

47' Fine primo tempo.

46' Ottima diagonale di Cretti che chiude Spalluto, lanciato a rete, in angolo.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

44' Botta al volto per Tonin, manata in faccia di Frison al limite dell'area. Per l'arbitro incredibilmente non c'è nulla.

41' La Fiorentina controlla, i rossoneri accusano il risultato e l'uomo in meno.

38' Tonin prova l'azione personale sulla destra, il suo cross è deviato in angolo. Su corner nulla di fatto, può ripartire la Fiorentina.

36' El Hilali entra in area di rigore dalla destra, cerca il dribbling e poi un tiro forte di destro: palla alta.

35' 3-0 per la Fiorentina, gran gol di Munteanu. L'attaccante viola prova il tiro da fuori, conclusione precisa e potente.

32' Gol della Fiorentina. Tiro di Bianco: palo. Sulla respinta arriva Corradini che tira di prima intenzione, conclusione deviata e palla in gol. Nulla da fare per Moleri. 2-0 per gli ospiti.

29' Cambio per il Milan: Robotti e Capone escono, entrano Cretti e Saco.

22' Fiorentina galvanizzata dal vantaggio, i Viola ora attaccano con decisione.

18' Gol della Fiorentina, Corradini segna dagli undici metri. Moleri la tocca ma non basta. 1-0 per gli ospiti.

16' Rigore per la Fiorentina e rosso per Coubis. Agostinelli lanciato a rete viene leggermente sbilanciato dal difensore rossonero. Per l'arbitro è rigore e addirittura rosso. Decisione che lascia perplessi.

15' Il Milan spinge molto alla ricerca del vantaggio, la Fiorentina si chiude bene dietro.

10' Milan vicinissimo al vantaggio. Capone salta secchi Pierozzi e Dutu e spara un destro potente ad incrociare, grande reazione del portiere viola che con un miracolo respinge.

7' Obaretin serve involontariamente Munteneau dentro l'area di rigore, la punta della Fiorentina spara al lato da buona posizione.

5' Il Milan parte aggressivo, si chiude la difesa viola.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per la Fiorentina.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: maglia bianca per la Fiorentina, divisa rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Fiorentina Primavera, match valido per la ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, che arrivano dalla vittoria con l'Ascoli e vogliono rimanere aggrappati alla corsa ai playoff. L'occasione è ghiotta: l'Empoli, attualmente al sesto posto con 46 punti, ha perso la partita del pomeriggio. Con una vittoria contro i Viola il Milan arriverebbe a meno due dai toscani. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Di Gesù, Brambilla, Robotti; Capone, El Hilali, Tonin. A disp: Pseftis, Desplanches, Kerkez, Pobi, Filì, Cretti, Mionic, Saco, Roback, Tolomello, N’Gbesso. All: Giunti.

FIORENTINA (3-4-1-2): Fogli; Dutu, Fiorini, Frison; Gentile, Bianco, Corradini, Agostinelli, Pierozzi; Spalluto, Munteanu. A disp: Ricco, Dainelli, Gabrieli, Giordani, Ghilardi, Milani, Amatucci, Tirelli, Di Stefano, Toci, Saggioro, Favasuli. All: Aquilani.