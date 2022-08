LIVE MN - Primavera, Milan-Frosinone (3-5) - Una difesa da horror regala la prima vittoria agli ospiti

Disastro del Milan Primavera alla prima di campionato. Rossoneri avanti 3-1 a fine primo tempo, nella ripresa il Frosinone ribalta la partita. La difesa regala, gli ospiti ne approfittano: Nsiala e Pseftis i peggiori per distacco. La gara termina 5-3-

95' Finisce qui.

92' Quinto gol del Frosinone, difesa da horror: altro errore in fase di impostazione.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Incredibile al Vismara, il Frosinone va avanti: 3-4. Altro pasticcio della difesa: Bartesaghi di petto appoggia male per Pseftis, anche questa volta in netto ritardo, Afi anticipa e a porta vuota segna.

86' Cambio nel Milan: fuori Chaka Traore, dentro Omoregbe.

75' Spunto di Gala sulla destra, cross teso in area ma la difesa del Frosinone riesce a mettere in corner.

72' Dentro Cuenca e Marshage, fuori Rossi e Zeroli: doppio cambio per Abate.

66' Pari Frosinone. Rossoneri sotto shock: altro pasticcio difensivo di Nsiala, ne approfitta Jirillo che a pochi passi da Pseftis non sbaglia. 3-3.

58' Cambio nel Milan: fuori Alesi, dentro Gala

52' Ci prova Alesi dal limite dell'area, palla altissima.

49' Gol del Frosinone. Altro errore in fase di impostazione dei rossoneri, ma questa volta gli ospiti non sbagliano: Selvini anticipa Pseftis, che poteva fare sicuramente di più, e realizza la rete del 3-2.

48' Pasticcio tra Pseftis e Nsiala, ma il Frosinone non ne approfitta.

45' Inizia la ripresa. Cambio nel Milan: fuori Bozzolan, dentro Bartesaghi.

Dopo lo spavento iniziale, il Milan esce con grande coraggio: due grandi azioni portano al rigore guadagnato e realizzato da El Hilali e alla bellissima rete di Rossi, dopo una grande giocata di Chaka Traore. L'attacco va a mille, la difesa balla; nel finale i rossoneri rischiano qualcosina, ma senza subire gol. Primi quarantacinque minuti che terminano 3-1 per i rossoneri.

45' Fine primo tempo.

44' Conclusione di El Hilali da 25 metri, Palmisani para e mette in corner.

43' Che occasione per il Milan! Ripartenza di Alesi che si fa 70 metri palla al piede, assist per Chaka Traore che di destro mette fuori da buona posizione.

37' Ci prova Selvini da fuori area, ma la conclusione termina alta sopra la porta di Pseftis.

32' Ritmi più bassi. Ora i rossoneri prendono ossigeno.

27' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Ripartenza del Milan, strapotere di El Hilali che in velocità brucia la difesa gialloblu e a tu per tu con Palmisani non sbaglia. 3-1!

22' Conclusione da fuori area di Rossi e grande risposta da parte di Palmisani.

20' Che rischio per Bozzolan! Retropassaggio troppo corto, ma Pseftis riesce a spedire in fallo laterale.

17' Fallo di Bozzolan, cartellino giallo per lui.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Azione stupenda del Milan! Eletu recupera subito palla, El Hilali sponda per Chaka Traore che vede l'inserimento di Rossi e di potenza realizza la rete del vantaggio!

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! El Hilali spiazza Palmisani dal dischetto e pareggia i conti.

13' RIGORE PER IL MILAN! Cross di Bozzolan dalla sinistra, sponda intelligente di petto di Chaka Trore per El Hilali che viene atterrato da Palmisani.

6' Gol del Frosinone. Sullo sviluppo del corner, Psefits esce a vuoto e Maestrelli di testa porta in vantaggio la squadra ospite.

5' Occasione Frosinone. Cross di Peres che diventa un tiro, Pseftis riesce ad intervenire all'ultimo e mettere in corner.

3' Errore in fase di impostazione del Milan, ne approfitta Selvini che calcia in porta: para Pseftis.

1' Si parte! Il Frosinone muove il primo pallone.

Ci siamo! L'attesa è finita! Riparte anche il campionato Primavera 1. Dopo la deludente stagione trovando la salvezza all'ultima giornata, il Milan ha deciso di ripartire da capo, promuovendo Ignazio Abate come allenatore della Primavera rossonera. Il neo allenatore farà oggi il suo esordio in campionato sulla panchina del Milan contro la neopromossa Frosinone. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra rossoneri e bianconeri. Restate con noi!

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Pseftis; Bozzolan, Coubis, Nsiala, Foglio; Eletu, Zeroli; G. Rossi, Alesi, Traorè; El Hilali.

A disp.: Nava, Marshage, Gala, L. Rossi, Pluvio, Bakoune, Cuenca, Incorvaia, Paloschi, Omoregbe, Longhi, Bartesaghi. Allenatore: Abate.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Rosati, Bruno, Selvini, Jirillo, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi, Maura.

A disp.: Stellato, Di Chiara, Pahic, Milazzo, Stefanelli, Zettera, Evangelisti, Ferrieri, Benacquista, Gozzo, Pera, Voncina. Allenatore: Gorgone.