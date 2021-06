LIVE MN - Primavera, Milan-Genoa (1-2). La stagione si chiude con una sconfitta immeritata

- Si chiude con una sconfitta (immeritata) la stagione del Milan Primavera, arrivata a causa del rigore trasformato da Serpe a due minuti dal 90esimo. I rossoneri di Giunti hanno, comunque, disputato una buona prova, tenendo molto spesso il controllo del gioco e trovando spesso la porta di Agostino; chi non concretizza, però, difficilmente vince e, anzi: frequentemente perde. Come accaduto spesso durante questa stagione, dunque, Capone e compagni hanno seminato tanto senza raccogliere nulla se non un decimo posto finale in classifica.

95' Termina il match.

90' Cinque minuti di recupero.

88' GOAL DEL GENOA! Serpe trasforma il rigore: tiro centrale e rossoblu nuovamente in vantaggio.

87' Calcio di rigore per il Genoa per fallo di Obaretin su Kallon: non ha dubbi l'arbitro, noi personalmente sì.

86' Pestone di Conti a Oddi e primo giallo del match all'indirizzo del numero 20 del Genoa.

83' Ultimo cambio per il Genoa: entra Turchet per Sadiku

82' Azione potenzialmente pericolosa per il Genoa: Ovaretin alza un campanile che si stava per insaccare alle spalle di Pseftis, ma è molto bravo Oddi a spazzare per tempo in angolo.

80' Ultimo cambio nel Milan: entra Di Gesù per N'Gbesso.

73' Due cambi per il Genoa: entra Konig per Eyango e Conti per Estrella

69' Altro cambio per il Milan: esce Brambilla per far spazio a Saco. Si approfitta della sostituzione per effettuare il cooling break.

68' Destro dal limite dell'area di Capone e volo a respingere di Agostino: altra occasione importante per il Milan.

65' Altro tiro per il Milan: Tonin punta l'uomo, sposta palla sul mancino e calcia in porta: tiro centrale e nessun problema per Agostino.

64' Grande occasione per N'gbesso, servito perfettamente da Capone in contropiede: il suo tentativo in pallonetto in 1 vs 1, però, viene ottimamente respinto da Agostino.

63' Recupero palla in zona avanzata di Brambilla che poi calcia in porta arrivando al limite dell'area. Tiro, però, debole e centrale.

60' Altri due cambi per il Milan: entrano Michelis e Robotti per Stanga e Mionic

57' Ora il Milan spinge: cross dalla destra di Tonin per l'inserimento di Capone, il cui colpo di testa, però, è debole e non inquadra la porta

56' Tiro da fuori area del neo entrato Frigerio: blocca senza problemi il portiere del Genoa

53' GOOOOOOAL DEL MILAN! Cross perfetto di Oddi dalla sinistra per l'inserimento perfetto di Frigerio: colpo di testa e pareggio rossonero. È 1-1 al Vismara!

51' Si fa vedere anche il Milan: imbucata di Brambilla per Tonin che la sposta e calcia col mancino, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa del Genoa; sul proseguo dell'azione, N'gbesso manca il pallone in rovesciata: l'arbitro, poi, fischia un fallo di Capone e l'azione, con la palla vagante in area, si interrompe sul più bello.

49' Prima occasione del secondo tempo per il Genoa: gran tiro di Besaggio dal limite e palla che esce alla sinistra di Pseftis sfiorando l'incrocio della porta rossonera.

46' Inizia la ripresa al Vismara con due cambi, uno per parte: nel Milan entra Bosisio al posto di Coubis, nel Genoa out Delle Piane per Boli.

--------------------------

- E' terminato 1-0 per il Genoa il primo tempo del match del Vismara: decisiva finora la rete di Besaggio al 6'. Il Milan di Giunti non è partito bene, ma è cresciuto con il passare dei minuti, sfiorando anche il gol del pari in più occasioni con Mionic, Tonin e Capone.

46' Fine primo tempo.

46' Capone entra in area di rigore, batti e ribatti, pallone che torna tra i piedi del numero 10 rossonero il quale prova la conclusione di sinistro, palla alta sopra la traversa.

45' Un minuto di recupero.

45' Altra occasione per il Milan: ripartenza di Capone che serve Tonin, la cui conclusione appena dentro l'area di rigore viene deviata in corner da un giocatore del Genoa.

39' Milan di nuovo vicino al gol dell'1-1: altra conclusione dalla distanza di Mionic, stavolta Agostino respinge con qualche difficoltà e per poco N'gbesso non la butta dentro a porta vuota.

35' Grande occasione per il Milan con Mionic che calcia benissimo da fuori area, grande parata di Agostino che alza il pallone sopra alla traversa.

34' Cartellino giallo per Capone per fallo su Besaggio.

33' Calcio d'angolo dalla sinistra per il Genoa: cross sul secondo palo di Besaggio e colpa di testa di Dellepiane, para senza difficoltà Pseftis.

27' Riprende il gioco: Milan alla ricerca del gol del pareggio.

25' Cooling break sul campo del Vismara viste le alte temperature di oggi a Milano.

22' Grande ripartenza del Genoa con Besaggio che mette Eyango davanti a Pseftis che è bravo in uscita bassa a deviare in angolo il tentativo di pallonetto del giocatore rossoblu.

20' Cross teso dalla destra di Frigerio che trova Capone al centro dell'area di rigore: il numero 10 rossonero prova la mezza rovesciata, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Genoa.

16' Spunto sulla sinistra di Oddi che crossa con il destro per N'gbesso, pallone leggermente alto che finisce sul fondo.

14' Prima conclusione verso la porta del Milan: Capone calcia di sinistro da limite dell'area, pallone bloccato senza problemi da Agostino.

12' La squadra di Giunti fatica a reagire allo svantaggio e a rendersi pericolosa in avanti.

6' GOL DEL GENOA!!! Cross dalla destra di Eyango e gran tiro al volo di Besaggio che porta avanti i liguri.

5' Estrella controlla al limite dell'area e prova il pallone filtrante per Besaggio, che però non aggancia e così la palla finisce sul fondo.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara dove tra poco le formazione Primavera di Milan e Genoa scenderanno in campo per l'ultima giornata di campionato. Entrambe le formazioni non si giocano nulla in questa gara visto la zona playoff è ormai irraggiungibile. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della partita tra i rossoneri di Giunti e i rossoblu!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: Pseftis; Coubis; Stanga; Obaretin; Frigerio; Brambilla; Mionić; Oddi; Capone; Tonin; N'gbesso. All. Giunti

GENOA: Agostino, Dellepiane, Dumbravanu, Boci, Eyango, Serpe, Sadiku, Besaggio, Boci, Estrella, Kallon. All.: Chiappino.