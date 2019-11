LIVE MN - Primavera, Milan - Hellas (5-0): i rossoneri si aggiudicano il big match e vanno a -1 dal Verona!

Finisce qui il big match tra Milan e Verona col risultato finale di 5-0. La squadra di mister Giunti ha insegnato calcio alla capolista del campionato dal primo minuto all'ultimo. A segno Sala due volte, Brescianini, Pecorino e Maldini. Con questo successo i rossoneri si portano a -1 proprio dal Verona.

90' MANITA MILAN! Imbucato da Olzer, Sala a due passi dal portiere non sbaglia e firma la sua prima doppietta in questa stagione.

88' OCCASIONE MILAN! Traversa incredibile di Olzer che dopo aver superato Bernardinello ha provato i tiro.

86' Terzon ed ultimo cambio per il Milan: esce Pecorino, entra Haidara

84' Jemal prova il tiro dopo una brutta usita di Soncin; palla fuori di molto rispetto allo specchio della porta

80' Cambio per l'Hellas: entra Jemal, esce Yeboah.

76' Altro cambio per il Milan: escono Potop e Tonin ed entrano Tahar e Mionic.

72' BRESCIANINI ASSURDO! 4-0! Magica punizione da 35 metri del centrocampista rossonero che segna un gol fantastico!

70' Ammonito Sala per un fallo su un attaccante veronese.

68' Doppio cambio per il Verona: Iocic e Brandi, dentro Turre e Pierobon

64' IL MILAN CALA IL TRIS! Pecorino viene imbeccato da Tonin che a tu per tu con il portiere non sbaglia: terzo gol e risultato in cassaforte.

63' Doppio cambio per il Milan: escono Maldini e Torrasi ed entrano Olzer e Frigerio.

62' RADDOPPIO MILAN! Sala serve Maldini al limite dell'area che tenta il tiro rimpallato dal difensore. Palla innocente per il portiere che però con una papera incredibile lascia passare la palla in porta.

60' GOOOOOOL DEL MILAN! Rossoneri in vantaggio dopo una carambola incredibile in area di rigore che vede Pecorino protagonista. L'attaccante rossonero colpisce di Testa ma davanti a sè trova una grandissima risposta del portiere, ma la palla rimane là e di testa Sala segna la rete del vantaggio.

57' ALTRA OCCASIONE MILAN! Maldini prova un tiro dalla lunghissima distanza che viene rimpallato. Palla che arriva sui piedi di Tonin che andando verso il fondo prova il

54' Ammonito Soncin per un brutto fallo su Sane. Per proteste sanzionato col cartellino giallo anche Brandi.

52' MILAN VICINO AL VANTAGGIO! Tonin parte in progressione in mezzo a tre uomini e poi scarica il destro; palla che sfiora il palo e rossoneri che vanno vicinissimi al vantaggio.

50' Punizione dal limite del'area per il Verona, dopo un fallo di Sala su Agbugui, battuta da Iocic che prende in pieno la barriera.

48' Ammonito Torrasi per un fallo su Agbugui.

45' Incomincia la ripresa con il primo pallone in possesso per i rossoneri.

46' Finisce qui un primo tempo pieno di occasioni, sia da una parte che dall'altra. Primi 45 minuti di gioco che le due squadre si sono divise: parte subito forte il Milan con un colpo di testa di Maldini al 20'. Da lì in poi è solo Verona, con Soncin che deve tener per più di una volta la propria rete inviolata.

45' SONCIN SALVA!! Sane si libera dal pressing avversario per poi preparrsi il tiro; Soncin ci mette il guantone e grazie a Oddi mette in out.

39' Abayah imbecca con un gran pallone Yeboah che dalla destra mette un tiro cross che finisce direttamente in rimessa laterale.

30' OCCASIONE VERONA! Tiro al volo di Yeboah dal limite dell'area e Soncin che si impegna per mettere il pallone in corner con una grandissima parata.

26' Milan che in questo momento sta prendendo fiato, dopo un inizio di fuoco, lasciando giocare il Verona.

18' MIRACOLO DI CIEZKOWSKI! Sala mette un crosso al bacio per la testa di Maldini che a botta sicura spara in porta; miracolo del portiere del verona che mantiene la propria porta inviolata e il risultato sullo 0-0.

14' Tiro dalla lunghissima distanza da parte di Torrasi; palla che vola alta sopra la traversa.

9' Grandissimo cross di Barazzetta dal fondo del campo per la testa di Pecorino che mette alto sopra la traversa. Milan che ha in mano il pallino del gioco e da un momento all'altro può sempre rendersi pericoloso.

6' Ripartenza in superiorità numerica per il Milan con Maldini, che prova a servire Pecorino ma Calabresi riesce a recuperare un pallone velenosissimo.

3' Grandissima azione di Oddi che riesce a superare due uomini per poi scaricare a Tonin che guadagna un'ottima punizione dal limite dell'area. Punizione, che però non viene sfruttata da Maldini.

1' SI PARTE! Primo possesso per la squadra di Corrent.

-

Formazioni ufficiali:

Milan: Soncin, Barazzetta, Potop, Michelis, Oddi, Sala, Torrasi, Brescianini, Maldini, Pecorino, Tonin. All. Giunti

Verona: Ciezkowski, Bernardinello, Agbugui, Saveljevs, Calabrese, Yeboah, Brandi, Sane, Jocic, Amayah. All. Corrent.

-

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta del big match tra Milan ed Hellas, gara valida per l'ottava giornata di campionato Primavera 2. I rossoneri arrivano alla gara con una vittoria contro la SPAL negli ultimi minuti della partita, mentre i gialloblu sono a punteggio pieno.