LIVE MN - Primavera, Milan-Inter (0-3) - Partita da horror per i rossoneri, prestazione da dimenticare

Sconfitta pesantissima per il Milan, che dopo l'ottima vittoria contro l'Empoli, cade in casa contro l'Inter. Forse la prestazione più brutta in stagione per i rossoneri. L'unico ad averci provato è Olzer, ma con scarsi risultati. Neroazzurri padroni del campo per novantaminuti, 3-0 meritato grazie ai gol di Satriano (2) e Vezzoni.

93' Finisce qui.

90' Tre minuti di recupero.

89' Tiro dalla lunga distanza di Brambilla: l'estremo difensore dell'Inter blocca.

86' Ci prova ancora Olzer. Stankovic para e mette in corner.

84' Brutto fallo di Stanga. Giallo per il terzino rossonero.

80' Cartellino giallo per Bonfanti.

75' Cambio per l'Inter: fuori Fonseca e Wieser, dentro Peschetora e Squizzato.

74' Tahar a terra, problema muscolare per il difensore rossonero, che è costretto ad uscire. Al suo posto Grassi.

69' Sul corner, Roback colpisce di testa. Ottima risposta di Stankovic,

68' Bell'azione del Milan con Olzer, che prova il tiro di potenza. Stankovic si stende e mette in corner.

66' Cambio per l'Inter: fuori Oristanio e Satriano, dentro Bonfanti e Mirarchi.

58' Cambio per il Milan: fuori uno spento Tonin, dentro El Hilali.

56' Parte Oristano...barriera. Sulla respinta Casadei lascia partire il tiro che finisce alle stelle.

55' Errore di Michelis che regala una punizione pericolosa dal limite all'Inter. Cartellino giallo per il difensore Greco.

45' Inizia il secondo tempo. Triplo cambio per il Milan: fuori Jungdal, Oddi e Di Gesù, dentro Moleri, Kerkez e Bright.

Quaranticinque minuti da horror per il Milan. Derby a senso unico in questa prima metà di gara, con l'Inter che domina in lungo e in largo, realizzando tre reti con Satriano (2) e Vezzoni. Malissimo i rossoneri, che trovano il primo tiro dal match con Olzer ad un minuto dal duplice fischio dell'arbitro, che ha mandato tutti negli spogliatoi.

47' Fine primo tempo.

46' Il primo tiro in porta del Milan arriva ad un minuto dal termine del primo tempo: Olzer fa partire il sinistro da fuori area, Stankovic blocca in scioltezza.

45' Due minuti di recupero.

42' Tris dell'Inter. Punizione di Oristanio, che trova tutto solo in mezzo all'area Satriano. L'attaccante neroazzurro di testa non sbaglia. 3-0.

40' Wieser prova il tiro al limite dell'area. Palla alta sopra la traversa.

38' Brutta prestazione dei rossoneri finora. L'Inter è padrona dal campo.

32' Raddoppio dell'Inter. Missile terra-aria di Vezzoni dalla lunetta che si insacco all'angolino, dove Jungdal non può nulla. 2-0.

27' Fallo di Oristanio e cartellino giallo per lui.

21' Gol dell'Inter. Brutto errore in uscita di Jungdal, che si lascia sfuggire il pallone dalle mani e offre a Satriano l'opportunità di realizzare il gol del vantaggio, complice anche una deviazione di Tahar.

18' Primo cambio per l'Inter: fuori l'infortunato Moretti, dentro Tonoli.

17' Problema muscolare per Moretti, che sarà costretto ad uscire dal campo.

13' Pericolo per il Milan. Corner per l'Inter che attraversa tutta l'area piccola, ma Youte arriva in ritardo sul pallone.

7' Poche emozioni, le squadre non riescono a sfondare.

1' Si parte! Primo pallone per i rossoneri.

Amici e amiche di MilanNews.it, il clima derby si fa già sentire. Oltre alla squadra di mister Pioli, anche i giovani ragazzi di mister Giunti quest'oggi sfideranno l'Inter. I rossoneri arrivano dalla grandissima vittoria per 4-0 sull'Empoli. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN: Jundal, Stanga, Oddi, Brambilla, Tahar, Michelis, Di Gesù, Mionic, Tonin, Olzare, Roback. a disp.: Moleri, Pseftis, Obaretin, Kerkez, Filì, Cretti, Bright, Saco, Grassi, Robotti, El Hilali, Nasti. All.: Giunti.

INTER: Stankovic, Moretti, Vezzoni, Youte, Moretti, Sangalli, Wieser, Casadei, Fonseca, Oristanio, Satriano Costa. A disp.: Rovida, Basti, Tonolo, Sottini, Dimarco, Squizzato, Mirarchi, Peschetola, Lindkvist, Iliev, Akahlaia, Bonfanti. All.: Madonna.