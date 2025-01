live mn Primavera, Milan-Lazio (0-0): poche emozioni, pareggio giusto

93' Fine della partita.

91' Cambio nel Milan: Perin prende il posto di Perera.

90' Tre minuti di recupero.

88' Sostituzione nella Lazio: fuori Pinelli, dentro Marinaj.

84' Che punizione di Eletu: botta potentissima da lontano del centrocampista rossonera, ma Renzetti vola sulla sua sinistra e devia in angolo.

77' Doppio cambio anche nel Milan: escono Siman e Colombo, entrano Parmiggiani e Di Siena.

73' Doppio cambio nella Lazio: fuori, Serra e Sulejmani, dentro D'Agostini e Munoz.

71' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross a rientrare di Bonomi che cerca un compagno all'altezza del primo palo, ma la difesa della Lazio mette fuori.

67' Ammonizione per Ferrari.

60' Pochissime emozioni in questa ripresa, tanti errori da una parte e dall'altra e gioco molto spezzettato.

58' Giallo per Comotto.

54' La gara continua ad essere molto equilibrata anche in questo avvio di secondo tempo.

45' Al via la ripresa!

- Primo tempo equilibrato con alcune occasioni per entrambe le squadre, ma per ora il risultato resta fermo sullo 0-0.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

43' Ripartenza rossonera che si conclude con un tiro di Siman che finisce fuori di poco.

39' Cross di Colombo dalla destra per Scotti che però viene anticipato dalla difesa della Lazio.

30' Punizione per il Milan da ottima posizione: destro a giro di Bonomi, Renzetti si distende sulla sua destra e devia la conclusione dell'attaccante rossonero.

22' Dopo l'intervento dello staff medico biancoceleste c'è l'ok di Renzetti che può restare in campo e così può riprendere la sfida.

21' Il gioco è fermo per un problema alla caviglia del portiere della Lazio, Renzetti.

18' Longoni ancora decisivo: cross dalla sinistra, la palla dopo il tocco di un difensore rossonero arriva all'altezza del dischetto a Serra che calcia di prima intenzione, ma è bravisimo il portiere del Milan a respingere anche questa conclusione.

14' Milani prova il diagonale con il sinistro, Longoni blocca senza problemi.

10' Gran palla di Eletu per Scotti che controlla alla grande in area, ma c'è l'ottima uscita bassa di Renzetti che blocca l'attaccante rossonero poco prima di calciare in porta.

5' Si vede ancora in avanti: Di Tommaso premia l'inserimento in area del difensore centrale Bordon, ma c'è una grande uscita bassa di Longoni che salva i rossoneri.

4' Angolo per la Lazio dalla destra: cross di Serra, la palla balla per un po' in area rossonera, Nissen libera con il sinistro.

0' Si parte!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Puma House fo Football dove tra poco il Milan Primavera scenderà in campo contro la Lazio nella sfida valida per la 18^ giornata di campionato. La formazione di Federico Guidi è terza in classifica a -5 punti dalla Roma capolista e a -3 dal Sassuolo che invece è secondo, mentre i biancocelesti sono noni. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della partita grazie al nostro consueto live testuale!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia. Allenatore: Federico Guidi.

LAZIO (4-4-2): Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Serra, Sulejmani, Pinelli, Zazza, Milani. A disposizione: Bosi, Dordon R, D'Agostini, Munoz, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Battisti, Karsenty. Allenatore: Sergio Pirozzi.