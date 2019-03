LIVE MN - Primavera, Milan-Palermo (3-1) - Tsadjout-Maldini-Haidara, tre punti pesantissimi

Il Milan batte 3-1 il Palermo al Vismara e scavalca in classifica proprio i rosanero. Vittoria importante, quella dei ragazzi di Giunti, che dopo un primo tempo tranquillo (chiuso sul doppio vantaggio grazie ai gol di Tsadjout e Maldini) soffrono un po’ nella ripresa, soprattutto dopo la rete del momentaneo 2-1 del Palermo firmato da Rizzo. Gli ospiti sfiorano il pareggio (palo di Birligea), ma poi incassano il gol che di fatto chiude il match (a segno Haidara su assist di uno scatenato Tsadjout). Tre punti pesantissimi in chiave salvezza-

94' Fischio finale.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Grande chance per il Milan. Gran lavoro sulla destra di Tsadjout e pallone in mezzo per Brescianini, che da ottima posizione spara alto.

86' GOL GOL GOOOLLL!!! Tsadjout sfonda in area dalla destra e apparecchia per Haidara, che insacca a porta vuota.

85' Doppio cambio per il Palermo: fuori Santoro e Lucera, dentro Montaperto e De Stefano.

80' Brescianini ci prova con il sinistro dal limite ma sbaglia la conclusione: pallone altissimo sopra la traversa.

77' Che occasione per Sala, ben servito in area: il numero sette rossonero, tutto solo davanti al portiere avversario, colpisce debolmente di testa.

74' Cambio per il Palermo: Gambino in campo al posto di Costantino.

73' Milan a un passo dal gol con Brescianini, che di testa colpisce l'incrocio dei pali.

72' Palermo in attacco. Cross dalla destra di Costantino e colpo di testa sul fondo di Birligea, che ha dato la scossa ai suoi.

67' Sostituzione anche per il Palermo: fuori Sicuro, dentro Petrucci.

66' Altro cambio per il Milan: standing ovation per Maldini, che lascia il posto a Mionic.

60' Corner per il Milan: pallone dentro, la difesa del Palermo allontana la minaccia.

59' Che occasione per il Milan. De Marino, sugli sviluppi di un calcio di punizione, non inquadra la porta da pochi passi.

58' Cambio per il Milan: Haidara prende il posto di Capanni.

57' Palermo a un passo dal gol. Azione personale di Birligea, che salta un avversario e calcia con il sinistro: pallone che sbatte sul palo.

55' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, il Palermo recupera palla e riparte.

54' GOL DEL PALERMO! Punizione dalla trequarti per i rosanero: pallone in area e colpo di testa di Rizzo, che non lascia scampo a Soncin.

53' Birligea sfonda in area dalla destra e mette in mezzo, ma Soncin è bravo a tenere il pallone.

50' Il Palermo ci prova con il neo entrato Birligea, ma la sua conslusione finisce alta sopra la traversa.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Merletti prende il posto di Caldara. Sostituzione anche per il Palermo: in campo Birligea.

Tutto facile per il Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. I rossoneri sbloccano subito il match con Tsadjout, poi amministrano fino al raddoppio (splendido) di Maldini, che su punizione rinfila Avogadri. Solo uno squillo del Palermo, al minuto 38, con Soncin che disinnesca alla grande la conclusione improvvisa di Lucera.

45' Fine primo tempo.

40' Tentativo del Milan con Bellanova: siluro dalla distanza e pallone che sfiora il palo.

38' Corner per il Palermo: pallone fuori per Lucera, che calcia al volo chiamando Soncin al grande intervento.

36' Spunto personale di Brescianini. Serie di dribbling e conclusione col mancino, ma De Marino riesce a murarlo.

35' Il Palermo ci prova con Cannavò, ma la sua conclusione dal cuore dell'area rossonera si spegne sul fondo.

31' GOOOLLL!!! MALDINI!!! Calcio di punizione dal limite er il Milan: destro al bacio del dieci rossonero e pallone all'incrocio.

27' Ripartenza del Milan. Capanni serve in area Maldini, ma il dieci rossonero non riesce a superare in dribbling il suo avversario e l'azione sfuma.

22' Corner per il Milan: palla dentro, libera la retroguardia rosanero.

18' Calcio d'angolo per il Palermo: cross irraggiungibile per tutti, il pallone sfila sul fondo.

15' Il Palermo fatica a creare gioco.

9' Il Milan controlla partita dopo averla sbloccata in apertura.

4' Ancora Milan. Ripartenza dei rossoneri che poi vanno al tiro con Brescianini: deviazione e pallone in angolo.

3' GOL GOL GOOOLLL!!! Cross dalla sinistra di Maldini, sponda in area di Brescianini e inserimento vincente di Tsadjout, che insacca sotto misura.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia!

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Casacca rossonera per il Milan, classica maglia rosanero per il Palermo.

Dopo il pareggio di Torino, i rossoneri cercano la vittoria in casa contro il Palermo. Amici di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara. I ragazzi di Giunti ospitano i rosanero di mister Scurto: si tratta di un vero e proprio scontro salvezza, con gli ospiti a +1 in classifica proprio sul Milan. Insomma, una sfida da non sbagliare e che vi racconteremo in dirette, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Soncin, Bellanova, Abanda, Torrasi, Caldara, Djalo, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. A disp.: Guarneri, Uzzo, Merletti, Martimbianco, Ruggeri, Brambilla, Michelis, Frigerio, Mionic, Tonin, Haidara, Colombo. All.: Giunti

PALERMO: Avogadri, Sicuro, Gallo, De Marino, Fradella, Santoro, Ruggiero, Costantino, Cannavò, Lucera, Rizzo. A disp.: Al-Tumi, Petrucci, gambino, Garofalo, Correnti, Montaperto, De Stefano, Birligea. All.: Scurto