LIVE MN - Primavera, Milan-Pordenone (6-0): finita. Rossoneri a +9 dal Verona

90' Finisce qui! 6-0! Milan che stradomina contro un Pordenone che non è mai entrato in partita. I ragazzi di Giunti, quindi, lasciano a 9 distanze il Verona, che oggi ha perso contro la SPAL! A segno: Maldini, Mionic, Capanni (2) e Tonin.

88' GOOOOOOL DEL MILAN! Tonin realizza il rigore procurato da lui stesso. 6-0!

80' Milan che è in totale possesso del match e che ora fa un lungo giro palla.

75' Cambio per il Milan: fuori Capanni e Jungdal, dentro Olzer e Moleri.

74' OCCASIONE MILAN! Tonin, servito da Maldini, a tu per tu con il portiere non riesce a segnare. Rossoneri comunque vicinissimi al 6-0!

67' GOOOOOOOL DEL MILAN! Errore di Sautto che regala palla a Tonin in difesa. Il numero 18 a tu per tu col portiere serve Capanni che non sbaglia. 5-0!

65' GOOOOOOOL DEL MILAN! Luan Capanni, servito in profondità, segna il quarto gol del match con un grandissimo scavetto al limite dell'area. 4-0!

60' Doppio cambio per il Milan: entrano Sala e Oddi, escono Barazzetta e Mionic.

55' Cambio per il Milan: fuori Pecorino, dentro Tonin

52' GOOOOOOL DEL MILAN! Bresciani dal fondo riesce a mettere un pallone preciso per i piedi di Pecorino in mezzo all'area, che stoppa la palla e mette la palla dove il portiere avversario non può arrivare. 3-0!

48' PALO DEL MILAN! Dopo vari rimpalli, la palla arriva a Capanni al centro dell'area che di prima intenzione tir a e prende in pieno il legno. Rossoneri sempre più pericolosi.

45' Inizia il secondo tempo!

45' Fine primo tempo! Milan che domina per tutta la prima parte del match. In gol Maldini e Mionic.

37' Cross di Mionic per l'inserimento di Pecorino, ma palla troppo corta e vita facilitata per Ronco che blocca con molta tranquillità.

34' Tiro dalla lunghissima distanza da parte di Cotali; palla altissima sopra la traversa.

30' Destro a giro da parte di Maldini, palla fuori di pochissimo.

27' GOOOOOOL DEL MILAN!!! Maldini serve Mionic, che con un gran destro a giro mette la palla sotto l'incrocio.

18' Ammonizione per Sautto per una trattenuta su Pecorino.

17' GOOOOOOL DEL MILAN!!! Punizione dal limite dell'area battuta da Maldini che mette la palla sotto al sette. Ronco non può fare veramente nulla. Vantaggio meritato.

10' Altro cross da parte di Barazzetta che vede l'inserimento di Maldini; il 10 rossonero però non trova la giusta coordinazione e spara alto sopra la traversa.

7' Barazzetta mette dentro il pallone per Pecorino, ma di testa mette alto sopra la traversa.

4' Prima occasione Milan: cross di Mionic per la testa di Pecorino che impatta però davanti a sè trova la risposta di Ronco che mette in corner.

1' SI COMINCIA! Primo pallone per i rossoneri

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Jungdal, Barazzetta, Merletti, Michelis, Stanga, Brescianini, Brambilla, Mionic, Maldini, Pecorino, Capanni.

Pordenone (4-3-3): Ronco, Basso, Yabre, Cotali, Carraretto, Sautto, Sbaraini, Pinto, Osayande, Sanzovo, Bertoli.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Milan-Pordenone, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 2. I rossoneri arrivano da 8 vittorie consecutive, mentre i neroverdi lottano per rimanere in zona play-off. Seguite con noi gli aggiornamenti del match!