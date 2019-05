LIVE MN - Primavera, Milan-Sampdoria (0-0): rigore sbagliato da Capanni...

62' Brescianini trova bene tra le linee Capanni che controlla e prova la conclusione, ma il suo tiro viene smorzato da un difensore blucerchiato e Krapikas blocca facilmente.

60' Giallo per Merletti.

55' Clamoroso errore di Capanni che apre troppo il destro e il pallone finisce fuori. Che occasione sprecata dai rossoneri!!!

54' RIGORE PER IL MILAN!!!

50' Cross dalla sinistra di Abanda per Tonin che anticipa tutti, ma il suo colpo di testa finisce ampiamente a lato.

45' Al via la ripresa!!!

- Poche emozioni nel primo tempo di Milan-Sampdoria che si è concluso 0-0: partita bloccata al Vismara, con le due squadre che hanno faticato parecchio a creare occasioni da gol. I rossoneri di Giunti hanno fatto la partita e hanno tenuto il pallino del gioco per gran parte della prima frazione di gioco, mentre i blucerchiati hanno provato a rendersi pericolosi soprattutto in ripartenza.

45' Fine primo tempo.

44' Grande ripartenza rossonera con Abanda che mette un bel pallone in area per Haidara, la cui conclusione al volo finisce però fuori di un soffio.

41' Ultimi minuti del primo tempo.

38' Tentativo dalla distanza di Brambilla, pallone altissimo.

37' Cross dalla sinistra di Capanni che trova in area Brescianini, ma la sua conclusione è debole e viene bloccata senza problemi dal portiere della Sampdoria.

33' Grande azione di Capanni che salta due uomini, entra in area e prova la conclusione, ma il suo tiro viene deviato in angolo da un difensore della Samp.

24' Buona occasione anche il Milan: corner dalla destra di Capanni per Djalo che da solo in area non riesce a colpire il pallone e la difesa della Samp può liberare senza problemi.

21' Sampdoria ad un passo dal gol: cross dalla destra per Benedetti che scavalca Guarnieri con un pallonetto di testa, ma è bravissimo Merletti a salvare sulla linea.

20' Azione personale di Tonin che prova a sfondare centralmente, ma viene fermato dalla difesa blucerchiata.

17' Punizione per la Samp dalla trequarti: bel pallone sul secondo palo e solo un soffio Farabegoli non ci arriva.

12' Pericolosa ripartenza blucerchiata con Prelec che avanza fino al limite dell'area, ma c'è un grande recupero di Bellanova che ferma l'attaccante avversario.

9' Lunga azione rossonera che porta Abanda al cross dalla sinistra, ma il pallone finisce ad un difensore della Samp che libera l'area.

5' Partita bloccata in questo avvio con le due squadre che si stanno studiando.

0' Inizia il match!!!

Benvenuti al Centro Sportivo Vismara di Milano dove tra poco seguiremo in diretta il match tra le formazioni Primavera di Milan e Sampdoria. Restate con noi per non perdere nemmeno un'emozione di questa partita che potrebbe essere decisiva nella corsa salvezza!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: Guarnieri; Bellanova, Abanda, Brambilla, Merletti, Djalo, Sala, Brescianini, Tonin, Capanni, Haidara. A disposizione: Zanellato, Desplanches, Barazzetta, Martimbianco, Ruggieri, Frigerio, Michelis, Mionic, Olzer, Capone, Negri. All: Federico Giunti.

SAMPDORIA: Krapikas; Doda, Campeol, Peeters, Sorensen, Farabegoli, Benedetti, Soomets, Prelec, Bahlouli, Yayi Mpie. A disposizione: Hutvagner, Raspa, Maggioni, Giordano, Trimboli, Canovi, Perrone, Boutrif, Cabral, Cappelletti, Scarlino, Maglie. All: Simone Pavan.