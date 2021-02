LIVE MN - Primavera, Milan-Sassuolo (0-0) - Occasione per i rossoneri con Roback

42' Mionic prova l'incursione, ma Ranem lo ferma.

35' Lungo possesso sterile del Milan, con il Sassuolo chiuso nella propria metà campo.

31' Punizione dal limite dell'area di Olzer: deviazione di vitale e corner.

26' Le squadre si affrontano a viso aperto ma ancora nessun gol.

21' Occasione per il Milan. Roback approfitta di un errore di Vitale, la palla arriva a Tonin che viene anticipato dal portiere neroverde.

16' Ottima azione del Milan, che termina con un tiro di Roback: corner per i rossoneri.

11' Pressing alto del Sassuolo. Pochi spazi per i rossoneri.

6' Lungo possesso palla dei rossoneri. La squadra di mister Giunti gestisce con tranquillità il match.

3' Subito Milan. Improvvisa accelerazione di Roback, che vede Tonin in mezzo all'area di rigore e lo serve. L'attaccante rossonero, però, non trova la porta.

1' Si parte, primo possesso per il Sassuolo.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-2-1): Jungdal, Stanga, Tahar, Michelis, Oddi, Mionic, Brambilla, Di Gesù, Olzer, Tonin, Roback. All. Giunti.

A disposizione: Moleri, Pseftis, Obarettin, Pobi, Filì, Cretti, Bright, Saco, Alesi, Robotti, El Hilali, Nasti.

SASSUOLO: Vitale, Saccani, Manarelli, Ranem Nassim, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Mattioli, Manara, Reda. All. Bigica

A disposizione: Zacchi, Cehu, Uni, Flamingo, Pieragnolo, Cannavaro, Abubakar, Aucelli, Barani, Ripamonti, Karamoko, Samele.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara per la gara valida per il quinto turno di Campionato Primavera 1 tra Milan e Sassuolo. I rossoneri arrivano da un'ottima vittoria per 2-0 contro la Spal, e in classifica sono a quota nove punti. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.