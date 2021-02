LIVE MN - Primavera, Milan-Sassuolo (2-1) - Tonin e Olzer fanno esultare i rossoneri

Con un po' di sofferenza nei minuti finali, dopo un bruttissimo errore di Jungdal che regala il gol al Sassuolo, il Milan Primavera porta a casa altri tre punti. I rossoneri, grazie a due gol fantastici di Tonin e Olzer, esultano e si portano a quota 12 punti in classifica, superando proprio il Sassuolo e l'Inter, che oggi ha pareggiato a Cagliari.

90' Quattro minuti di recupero.

88' Cambio per il Milan: fuori Roback e di Di Gesuù, dentro Coli Saco e Alesi.

86' Ripartenza del Milan con Mionic, che fa tutto bene ma sbaglia l'ultimo passaggio.

82' Cambio per il Sassuolo: dentro Karamoko, fuori Saccani.

80' Occasione Milan! Grandissimo assist di Brambilla, che vede Roback. L'attaccante svedese, a pochi passi dalla porta, mette alto sopra la traversa.

76' Gol del Sassuolo. Dopo Vitale, sbaglia anche Jungdal, che sbaglia l'appoggio e serve Manara a porta vuota, che non sbaglia. 2-1.

73' Cambio per il Milan: fuori Tonin e Olzer, dentro Bright e Nasti.

71' GOOOOOOOOOOOOL! Il pressing del Milan porta Vitale a sbagliare. Palla che arriva a Olzer, che chiude il triangolo con Tonin e con un tiro al volo realizza la rete del raddoppio.

68' Altro cambio nel Sassuolo: esce Mercati, entra Abubakar.

65' Cartellino giallo per Mionic.

63' Doppia parata di Jungdal, che salva i rossoneri prima su Samele e poi, sulla ribattuta, mette in corner sul tiro a botta sicura di Manara.

60' Cambio nel Sassuolo: dentro Ripamonti e Saele, fuori Reda e Mattioli.

58' Occasione Sassuolo. Manara tira a botta sicura, ma Stanga chiude tutto.

55' GOOOOOOOOOOOOL! Grandissima giocata di Tonin in area di rigore, che fa tutto da solo, ne salta due e di sinistro la piazza all'angolino. Milan in vantaggio. 1-0!

51' Ammonito Brambilla, che blocca una ripartenza dei neroverdi.

49' Corner per il Milan. Vitale smanaccia.

45' Inizia il secondo tempo.

Poche emozioni in questi primi quarantacinque minuti. I rossoneri fanno la partita, i neroverdi pensano più a chiudersi e a ripartire. Sarà sicuramente un secondo tempo decisivo per le sorti della squadra di mister Giunti.

45' Fine primo tempo.

44' Brutto scontro di gioco tra Saccani e Michelis: ammonito il terzino neroverde.

42' Mionic prova l'incursione, ma Ranem lo ferma.

35' Lungo possesso sterile del Milan, con il Sassuolo chiuso nella propria metà campo.

31' Punizione dal limite dell'area di Olzer: deviazione di vitale e corner.

26' Le squadre si affrontano a viso aperto ma ancora nessun gol.

21' Occasione per il Milan. Roback approfitta di un errore di Vitale, la palla arriva a Tonin che viene anticipato dal portiere neroverde.

16' Ottima azione del Milan, che termina con un tiro di Roback: corner per i rossoneri.

11' Pressing alto del Sassuolo. Pochi spazi per i rossoneri.

6' Lungo possesso palla dei rossoneri. La squadra di mister Giunti gestisce con tranquillità il match.

3' Subito Milan. Improvvisa accelerazione di Roback, che vede Tonin in mezzo all'area di rigore e lo serve. L'attaccante rossonero, però, non trova la porta.

1' Si parte, primo possesso per il Sassuolo.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-2-1): Jungdal, Stanga, Tahar, Michelis, Oddi, Mionic, Brambilla, Di Gesù, Olzer, Tonin, Roback. All. Giunti.

A disposizione: Moleri, Pseftis, Obarettin, Pobi, Filì, Cretti, Bright, Saco, Alesi, Robotti, El Hilali, Nasti.

SASSUOLO: Vitale, Saccani, Manarelli, Ranem Nassim, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Mattioli, Manara, Reda. All. Bigica

A disposizione: Zacchi, Cehu, Uni, Flamingo, Pieragnolo, Cannavaro, Abubakar, Aucelli, Barani, Ripamonti, Karamoko, Samele.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Vismara per la gara valida per il quinto turno di Campionato Primavera 1 tra Milan e Sassuolo. I rossoneri arrivano da un'ottima vittoria per 2-0 contro la Spal, e in classifica sono a quota nove punti. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.