LIVE MN - Primavera, Milan-Verona (2-0): Giunti torna alla vittoria, i rossoneri si avvicinano ai play off

Dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina, il Milan torna al successo e lo fa senza particolari problemi: dopo due minuti dal calcio d'inizio Capone porta in vantaggio i rossoneri, mentre al 60esimo raddoppiano con un autogol. A inizio secondo tempo ha esordito con la maglia rossonera Marko Lazetic: l'attaccante del Milan è subentrato a Nasti, ma dopo mezzora non di altissimo livello (è indietro di condizione) è costretto a lasciare il campo per un problema che sembra essere alla schiena.

95' Finisce qui, il Milan torna alla vittoria!

90' Cinque minuti di recupero.

88' Cambio nel Milan: fuori Capone, dentro Alesi.

78' Problema muscolare per Lazetic, che lascia il posto a Rossi.

69' Granze azione personale di Roback, conclusione di mancini e Kivila si supera!

66' Primo lampo di Lazetic! Azione che parte dalla bandierina, serie di finte fino ad entrare in area e destro potente: Kivila respinge.

62' Cambio nel Verona: dentro Colistra, fuori Verzini.

59' GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Roback va su fondo, cross per Di Gesù che viene anticipato da un difensore avversario che si butta la palla in porta. 2-0!

57' Terzo cambio nel Milan: fuori Foglio, dentro Eletu.

52' Prima occasione del secondo tempo: ripartenza del Milan, rimpallo a favore di Roback che calcia di sinistro ma lo fa male.

50' Cartellino giallo per Coubis

45' Inizia il secondo tempo. Doppio cambio: dentro Roback e Lazetic, fuori Nasti e Omoregbe. Esordio per l'ex Stella Rossa!

Quarantacinque minuti non bellissimi da vedere a livello tecnico. Gara molto intensa e piena di duelli a centrocampo. Bravo il Milan ad aprire il match dopo due minuti grazie alla rete di Capone su assist di Nasti, sfruttando un'amnesia difensiva del Verona, che finora ha concesso veramente poco.

45' Fine primo tempo.

37' Conclusione telefonata di Capone, Kivila blocca senza particolari problemi.

33' BOSISIO! Grandissima azione del Verona, con il centrale rossonero che anticipa all'ultimo Bragantini, pronto a realizzare un tap-in facile.

28' Sale di intensità il Verona, ma il Milan per ora si oppone.

23' Bragantini ci prova dal limite dell'area, sfera in cielo.

17' Nasti protegge palla, scarica per Foglio che prova l'eurogol, conclusione centrale.

14' Partita molto combattuta, soprattutto a centrocampo.

10' Ci prova Yeboah dalla distanza, palla fuori di molto.

2' GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Nasti approfitta della voragine difensiva lasciata dal Verona, serve Capone che di prima intenzione non sbaglia. 1-0!

1' Si parte! Primo possesso per l'Hellas Verona, oggi in maglia bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Hellas Verona Primavera, venticinquesima giornata di Primavera 1. Un match importante per i rossoneri, che devono assolutamente riprendersi dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Fiorentina, anche per rimettersi in careggiata per l'obiettivo play off. Novità tra i convocati di Mister Giunti: in panchina ci sarà Marko Lazetic, attaccante classe 2004 acquistato a gennaio dalla Stella Rossa. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, Capone, Bosisio, Tolomello, Foglio, Omoregbe, Stanga, Bozzolan. A disp.: Nava, Pseftis, Obaretin, Nsiala, El Hilaly, Camara, Lazetic, Gala, Rossi, Alesi, Eletu, Roback. All.: Giunti

VERONA: Kivila, Engué Ewelan, Redondi, Florio, Yeboah, Kemppainen, Gomez, Verzini, Bragantini, Cisse, Ghilardi. A disp.: Boseggia, Bissa, El Wafi, Diaby, Grassi, Caia, Patanè, Colistra, Dentale, Mediero. All.: Corrent