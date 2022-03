LIVE MN - Primavera, Napoli-Milan (3-0): terzo ko consecutivo, rossoneri in crisi

Altra sconfitta per il Milan Primavera, la terza consecutiva dopo Atalanta e Roma. Succede tutto nel primo tempo: il Napoli entra in campo con una determinazione diversa dai rossoneri e in mezzora cala il tris. Rossoneri totalmente senza idee, e ora l'obiettivo playoff si fa sempre più difficile da raggiungere.

95' Finisce qui.

90' Cinque minuti di recupero.

82' Occasione per il Napoli: D'Agostino lanciato a rete si fa ipnotizzare da Pseftis.

76' Cambio nel Milan: fuori Gala, dentro El Hilali.

73' Occasione sprecata per il Milan: Omeregbe arriva sul fondo, mette in mezzo un pallone interessante ma nessuno dei rossoneri ne approfitta.

67' Cambio nel Milan: fuori Chaka Traorè, dentro Omeregbe.

60' Punizione per il Napoli: Ambrosino sfiora l'incrocio dei pali, partenopei vicinissimi al poker.

58' Sgambetto di Alesi su Vergare, giallo per il centrocampista rossonero.

55' Corner a favore dei rossoneri: cross in mezzo, terzo tempo di Bosisio e palla incredibilmente fuori.

52' Discesa del Milan con Capone, ma la conclusione non impensierisce Idiasak.

45' Iniziai il secondo tempo. Doppio cambio nel Milan: dentro Nsiala e Alesi, fuori Stanga e Eletu.

Prima frazione di gioco iniziata male e terminata peggio per i rossoneri di Mister Giunti, giustamente sconsolato in panchina: dopo neanche trenta minuti di gioco il Napoli era sopra di tre reti a zero. Il Milan sembra aver perso l'identità che aveva trovato dopo lo stop del campionato, e ora, rimontare questa partita, sarà un'impresa difficilissima per i ragazzi di Giunti.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

43' Ripartenza Milan: Chaka Traore lancia Nasti, entra in area ma la conclusione è di facile amministrazione per Idiasak.

37' Fallo di Nasti e cartellino giallo per il centravanti rossonero.

29' Tris del Napoli. Errore di Stanga che calcola male la traiettoria del pallone, Ambrosino ne approfitta e beffa Pseftis con un pallonetto che entra in rete.

25' Scende Bozzolan sulla sinistra: cross in mezzo per Chaka Traore, ma la conclusione è troppo centrale.

16' Raddoppio del Napoli. L'ex rossonero Coli Saco approfitta di un'amnesia difensiva del Milan e realizza la rete del 2-0.

14' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e pallone direttamente tra i guantoni di Idasiak.

10' Un cross dalla destra di Coubins per poco non sorprende il portiere del Napoli: il pallone, però, sfila sul fondo.

8' Ancora Napoli, stavolta con D'Agostino: diagonale col destro e parata a terra di Pseftis. Altro brivido per il Milan!

6' Gol del Napoli. Splendido tiro di controbalzo di Vergara che non lascia scampo al portiere rossonero.

4' Punizione da ottima posizione per il Milan: Capone calcia con il destro, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

1' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Napoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia azzurra per il Napoli, completo nero per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Arena di Cercola. In attesa del big match di questa sera, Napoli e Milan si sfidano con le rispettive formazioni Primavera. La gara è valida per la 22esima giornata del campionato di categoria. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Idasiak, Barba, Giannini, Marchisano, Hysaj, Costanzo, D’Agostino, Saco, Ambrosino, Spavone, Vergara. A disp.: Boffelli, De Luca, Gioielli, Pesce, Cioffi, Flora, Di Dona, Marranzino, Mane, Pontillo, De Marco, Mercurio. All.: Frustalupi

MILAN: Pseftis, Coubis, Nasti, Capone, Bosisio, Tolomello, Stanga, Gala, Eletu, Bozzolan, Traore. A disp.: Desplanches, Bartoccioni, Oberatin, Nsiala, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe, Bjorklund, Rossi, Alesi, Roback. All.: Giunti