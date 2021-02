LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (0-0) - Lampo di Kerkez, El Hilali si divora il gol del vantaggio

21' Gioco fermo, brutto scontro tra Moleri e Aquino.

13' Corner per la Samp: deviazione della difesa rossonera e ancora calcio d'angolo per i blucerchiati.

11' Nasti ruba palla sulla trequarti avversaria, e involato verso la porta viene abbattuto da Angileri. L'arbitro, però, lascia correre.

9' Bellissima giocata al limite dell'area di Di Stefano, che poi lascia partite il tiro ma manda alto sopra la traversa.

7' Buon avvio del Milan. Conclusione a giro di El Hilali dal limite dell'area. Palla fuori.

3' SUBITO MILAN! Ripartenza dei rossoneri con Kerkez che sfreccia sulla fascia sinistra. L'ungherese serve El Hilali, che a tu per tu con Saio mette incredibilmente fuori.

1' Si parte! Primo pallone per i rossoneri.

- Squadre al centro del campo: minuto di silenzio nel ricordo di Mauro Bellugi.

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: Saio, Aquino, Obert, Yepes Laut, Angileri, Giordano, Ercolano, Siatounis, Prelec, Brantan, Di Stefano. A disp.: Zovko, Napoli, Francofonte, Marrale, Paoletti, Sepe, Krawczyk, Somma, Yayi Mpie, Pedicillo, Harmansen, Gaggero. All.: Tufano

MILAN: Moleri, Grassi, Kerkez, Frigerio, Obaretin Nosa, Michelis, Right, Mionic, Nasti, Olzer, El Hilali. A disp.: Pseftis, Oddi, Pobi, Fili, Brambilla, Cretti, Saco, Di Gesù, Robotti, Roback, Desplanches, Tonin. All.: Giunti

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Sampdoria-Milan valida per l'undicesimo turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano da una bruttissima sconfitta nel derby per 3-0. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.