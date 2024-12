live mn Primavera, Sampdoria-Milan (1-3): terzo gol rossonero di Di Siena...

65' Cartellino giallo anche per Bakoune.

62' Giallo per Paloschi.

60' GOOOOLLLL!!! 3-1 PER IL MILAN!!! Cross basso di Bakoune dalla destra, Di Siena calcia con il destro di prima intenzione e batte Scardigno.

53' Nella Sampdoria entra Chilafi.

50' IBRAAAAAAA!!! MILAN DI NUOVO AVANTI!!! Gran filtrante di Perrucci per il figlio di Ibrahimovic che con il destro batte Scardigno.

47' PAREGGIO DELLA SAMPDORIA! Cross dalla destra sul secondo palo dove Patrignani è tutto solo e di testa batte Longoni.

45' Inizia la ripresa con un cambio nel Milan: fuori Siman e dentro Di Siena.

- La Primavera del Milan chiude avanti il primo tempo della sfida contro la Sampdoria: i rossoneri sono in vantaggio 1-0 al 45' grazie ad una rete di Sala al 25'. La squadra di Guidi ha sfiorato il raddoppio con Perera, ma nel finale anche i blucerchati sono andati vicini al gol con Giolfo.

45' Fine primo tempo.

40' Sampdoria ad un passo dal gol dell'1-1: Giolfo riceve un bel pallone all'indietro e calcia con il destro, pallone fuori di poco.

32' Angolo per la Sampdoria dalla sinistra: cross di Giolfo, la palla arriva fuori area a Casalino che calcia di prima intenzione ma colpisce malissimo e il pallone finisce addirittura in fallo laterale.

30' Nuovo tentativo dalla distanza dei rossoneri, stavolta ci prova Victor, ma il suo sinistro finisce a lato.

28' Milan ad un passo dal raddoppio: ben lancio in area di Victor per Perrucci, sponda con il petto del numero 7 milanista per Perera che calcia con il sinistro a tu per tu con il portiere della Samp, ma è bravo Scardigno a deviare il pallone in angolo con il piede.

25' GOOOOOOOLLLLL!!! SALAAAAAAA!!! Giocata sulla sinistra di Perrucci che serve Sala il quale deve solo metterla dentro dall'interno dell'area piccola.

24' Perrucci ci prova da lontanissimo, pallone a lato.

18' Bjorkman va via sulla destra e arriva sul fondo, il suo cross viene intercettato da Perera e Longoni può bloccare il pallone senza problemi.

13' Punizione per il Milan da posizione centrale: Victor prova il sinistro, palla alta sopra la traversa.

10' Comotto prova il sinistro dal limite dell'area, Scardigno devia in angolo.

5' Spunto sulla destra di Ntanda che entra in area, ma c'è un perfetto intervento di Dutu che blocca tutto.

0' Inizia la partita!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Bogliasco dove tra pochi minuti inizierà la sfida tra Sampdoria e Milan valida per la 14^ giornata di campionato. I rossoneri di Guidi sono reduci da due sconfitte di fila contro Lecce e Roma e quindi devono vincere a tutti i costi per risalire la classifica (i blucerchiati sono ultimi con 5 punti in 13 partite). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

SAMPDORIA: Scardigno, Zeqiraj, D'Amore, Patrignani, Ntanda, Ovalle Santos, Casalino, Giolfo, Sa Gomes, Bacic, Bjorkman. A disp.: Ceppi, Quochi, Sava, Trevisan, Valisena, Ofoma, Forte, Cavallaro, Diagne, Chilafi, Porzi.

MILAN: Longoni, Bakoune, Paloschi, Dutu, Perera, Victor, Sala, Comotto, Perrucci, Siman, Ibrahimovic. A disp.: Colzani; Colombo, Nissen, Parmiggiani; Di Siena, Gualdi, Mancioppi, Perin; Lontani, Perina, Scotti.