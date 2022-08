LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (2-1): altra sconfitta nel segno di un altro errore di Pseftis

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di mister Ignazio Abate e seconda sconfitta sempre nel segno di errori individuali. Dopo aver pareggiato i conti all’ottantottesimo, rispendo al vantaggio Samp in apertura di secondo tempo, Pseftis regala il gol vittoria alla squadra di casa, sbagliando totalmente i tempi dell'uscita e offrendo la possibilità a Ntanda di segnare a porta vuota. L'allenatore rossonero, ora, dovrà prendere delle decisioni importanti per evitare problemi di questo tipo in futuro.

95' Finisce qui!

90' Cinque minuti di recupero.

90' Pazzesco a Genova, la Samp torna avanti. Pazzia di Pseftis che sbaglia il tempo dell'uscita e Ntanda di testa, a porta vuota, non sbaglia.

89' Ammonito Bozzolan.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! El Hilali dagli undici metri non sbaglia. 1-1!

87' Rigore per il Milan!!! Muller sgambetta Coubis, l'arbitro non ci pensa due volte e indica il dischetto.

82' Doppio cambio per i rossoneri: fuori Zeroli e Incorvaia, dentro Pluvio e Bartesaghi.

80' Ci prova El Hilali, palla che sfiora la traversa.

79' Cambio nel Milan: fuori Gala, dentro Rossi.

77' Punizione per la Samp: Paoletti calcia in porta, Pseftis risponde attento.

74' Ammonito Incorvaia.

66' Doppio cambio nel Milan: fuori Paloschi e Cuenca, dentro Incorvaia e Omoregbe.

64' Conclusione di Alesi dai 25 metri, ancora una volta Tantalocchi dice no ai rossoneri.

63' Mancino di Cuenca da fuori area, Tantalocchi blocca a terra.

60' Gala prova a pareggiare i conti: mancino a giro dal limite, pallone respinto dalla difesa avversaria

56' Gol della Samp. Cross di Savio dalla destra, terzo tempo di Ntanda che di testa beffa Pseftis e porta in vantaggio la squadra di casa.

53' Grande lavoro di Cuenca sulla sinistra, assist per El Hilali che prova il tiro di prima intenzione: deviazione e corner per i rossoneri.

51' Gala salta avversari come birilli, entra in area ma la conclusione termina fuori.

45' Inizia la ripresa.

Risultato bugiardo al termine dei primi quarantacinque minuti di match. Grande primo tempo dei rossoneri, che hanno creato tante occasioni, anche grazie ad un ispiratissimo Gala, ma non sono riusciti a segnare. La squadra di Abate, inoltre, ha trovato davanti alla propria strada un muro: Tantalocchi oggi è in versione super, superandosi più volte nel finale di primo tempo.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

42' Traversone perfetto di Gala per Alesi, che stoppa e calcia di prima intenzione. Ancora una volta Tantalocchi ci mette la manona, deviando in corner.

38' Occasione per i rossoneri con Cuenca, che da buona posizione non riesce a inquadrare la porta.

37' Conclusione di Gala dal limite dell'area, Tantalocchi si supera e respinge lateralmente. Sulla respinta arriva El Hilali che non riesce a trovare la porta.

31' Altra occasione per il Milan: Gala prova a dribblare tutta la difesa blucerchiata al limite dell'area piccola, incespicando poi sul pallone e sciupando un'ottima opportunità.

29' Ci prova anche Alesi dalla distazione, conclusione fuori dallo specchio della porta.

28' Occasionissima per il Milan! I rossoneri recuperano palla nella metà campo avversaria, palla che arriva a Gala che con una finta ubriaca Villa e calcia di mancino: grande parata di Tantalocchi, che devia in corner.

23' Confusione più totale nella difesa rossonera: Coubis lascia sfilare il pallone per controllare il possesso, Pseftis, invece, esce a razzo scontrandosi con Montevago.

16' Ci prova Eletu da fuori area, sfera alta sopra la traversa.

13' Ripartenza Milan: Villa stende Bozzolan, giallo per il centrale blucerchiato

12' Discesa sulla sinistra di Conti, cross in mezzo ma Alesi torna e spazza via la minaccia.

7' Pressing alto del Milan, El Hilali recupera palla e serve subito Zeroli che dal limite dell'area calcia male.

4' Occasione Samp! Colpo di testa di Montevago, ottima risposta di Pseftis.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Milan, prima trasferta stagionale dei rossoneri e match valido per il secondo turno di campionato Primavera 1. Dopo la brutta sconfitta, nonostante la buona prestazione nel primo tempo, contro il Frosinone, la squadra di Mister Abate vuole rialzarsi subito e conquistare i primi tre punti di questa nuova stagione. Rimanete collegati con noi per seguire l'andamento del match, minuto dopo minuto, azione dopo azione!

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: Tantalocchi; Villa, Conti, Cecchini Muller, Pellizzaro, Pozzato, Paoletti, Montevago, Bianchi, Ivanovic, Savio. All.: Tufano.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Cuenca, El Hilali, Alesi. All.: Abate.