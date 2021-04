LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan 1-1: pareggio amaro per i rossoneri. Espulsi Mionic ed El Hilali

Un pareggio amaro per i rossoneri di mister Giunti. Male nel primo tempo ed esplosivi nel secondo, i canterani del Diavolo non vanno oltre il pareggio contro il Sassuolo di Bigica. El Hilali sciupa il gol vittoria nel finale e viene espulso. La classifica, dunque, vede il Milan settimo a quota 28 (a -3 dai neroverdi sesti).

90+7' - Termina qui Sassuolo-Milan: a Reggio Emilia è 1-1.

90+4' - Cartellino rosso anche per El Hilali. L'attaccante rossonero conquista palla su un corner del Sassuolo e salta il portiere a metà campo, ma perde la sfera su un recupero dei difensori. Proteste plateali, per un presunto fallo non fischiato, che gli costano l'espulsione.

90+2' - Cartellino rosso per il rossonero Mionic. Rossoneri in dieci.

90' - Ci saranno sei minuti di recupero.

89' - Cartellino giallo per il rossonero Bright.

89' - Kerkez a terra: il terzino rossonero non ce la fa. Milan in dieci.

86' - Calcio di punizione per il Sassuolo: Artioli scodella un cross in mezzo, ma la difesa rossonera allontana.

83' - Doppio cambio per il Milan: escono Frigerio ed Obaretin, entrano Bright e Fili.

78' - Cambio per il Sassuolo: dentro Cannavaro, fuori Mercati.

78' - Cambio per il Milan: out Olzer, in N'Gbesso.

77' - Squadra molto lunghe in questo finale di gara.

73' - Ennesima volata di Saccani che serve Mattioli in area, chiude Michelis in scivolata e Jungdal mette in angolo sul tiro in ribattuta di Manara.

71' - Il Milan prova a muovere velocemente la palla per cercare di imbucare la difesa neroverde.

65' - Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Manara e Florentine, fuori Reda e Aucelli.

63' - Cambio per il Milan: entra Roback, esce Nasti.

59' - Rossoneri che ora hanno chiuso il Sassuolo nella metà campo avversaria.

55' - Grande gesto tecnico di Saccani, che salta Michelis con una "ruleta" e calcia sul palo. Grande occasione per i padroni di casa!

53' - GOOOOLLLLL DEL MILAAAAAN! OLZER SVETTA SU TUTTI SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER E TRAFIGGE VITALE! È UN ALTRO MILAN, MA È SOPRATTUTTO 1-1!

52' - Calcio di punizione dal limite per il Milan, ma il tiro di Olzer termina sulla barriera

51' - Ci prova ancora Paz sul lato di destra, punta Kerkez e calcia in porta: Jungdal para in due tempi.

49' - Milan arrembante in questo inizio di ripresa.

47' - Calcio di punizione per il Milan da posizione defilata. I rossoneri provano lo schema, ma perdono palla.

46' - Cambio per il Milan: fuori Saco, dentro Di Gesù.

45' - Inizia il secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO -

45+2' - Finisce il primo tempo a Reggio Emilia. Padroni di casa meritatamente in vantaggio per 1-0. Milan in grande difficoltà, soprattutto nella fase di possesso: poche idee e poco calcio.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

42' - Grandissima chiusura difensiva di Kerkez su una palla verticale (pericolosa) diretta a Paz.

39' - Cartellino giallo per il rossonero Mionic.

37' - Tanti errori in fase di impostazione per la squadra allenata da Giunti. Il Milan fatica a superare la seconda linea neroverde.

33' - Calcio d'angolo per il Sassuolo: Saco allontana.

30' - Grande break di Saccani che prova la botta dai 20 metri. Palla di poco alta sopra la traversa. Sassuolo vicino al raddoppio!

29' - Cartellino giallo per il rossonero Saco: brutta entrata a metà campo su Aucelli.

28' - Il Sassuolo ora gestisce la partita con continui scambi nella metà campo milanista.

24' - Olzer va giù in area dopo un grande inserimento. Timide proteste da parte dei rossoneri, ma l'arbitro fa proseguire il gioco.

20' - Il Milan prova a reagire e a guadagnare campo alzando il baricentro.

16' - Gol del Sassuolo! Sugli sviluppi del calcio da fermo, Mattioli devìa il tiro e beffa Jungdal. Rossoneri sotto per 1-0!

15' - Cartellino giallo per il rossonero Michelis. Calcio di punizione dal limite per il Sassuolo.

11' - Fase di studio tra le due squadre. Momenti di gestione palla e di azioni forzate.

8' - Occasione per il Sassuolo con Paz! L'esterno neroverde attacca e supera Kerkez in velocità, prova il cross pericoloso al centro, ma la difesa rossonera spazza in angolo.

6' - Frigerio resta a terra dopo una brutta botta al piede. Il capitano rossonero, però, sembra farcela e resta in campo.

3' - Fase iniziale del match molto frizzante, con continui cambi di fronte.

1' - Inizia il match!

Ecco, di seguito, le formazioni:

SASSUOLO: Vitale; Saccani, Arabat, Flamingo, Aucelli, Piccinini, Paz, Artioli, Reda, Mattioli, Mercati. A disp.: Zacchi, Uni, Ranem, Manarelli, Pinelli, Cannavaro, Casolari, Florentine, Manara, Operato. All.: Bigica.

MILAN: Jungdal; Coubis, Kerkez, Saco, Obaretin, Michelis, Frigerio, Mionic, Nasti, Olzer, El Hilali. A disp.: Moleri, Oddi, Grassi, Fili, Cretti, Di Gesù, Roback, Bright, Tolomello, N'Gbesso, Pseftis. All.: Giunti.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Sassuolo-Milan, valida per ila 20ª giornata del campionato Primavera. I rossoneri arrivano dalla vittoria interna contro il Torino per 3-1. Sarà un match tutto da vivere e come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.