LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan (2-0): altra sconfitta per i rossoneri

96' Finisce qui. Altra sconfitta per il Milan Primavera di mister Abate, che cade con il risultato di 2-0 in casa del Sassuolo. Prestazione insufficiente dei rossoneri, che vedono peggiore la propria la classifica.

89' Sei minuti di recupero.

83' Altra occasione per i rossoneri con Longhi, ma la conclusione termina altissima.

78' Gol di Longhi da zero metri, ma l'attaccante rossonero viene trovato in fuorigioco.

75' Cambio nel Milan: fuori El Hilali e Gala, dentro Alesi e Eletu.

71' Corner Milan, palla precisa di El Hilali, colpo di testa du Simic e sfera che sfiora il palo.

66' Cross di Bartesaghi, colpo di testa di Longhi da buona posizione e conclusione che termina alta sopra la traversa.

62' Cambio nel Milan: dentro Nsiala e Longhi, fuori Stalmach e Scotti.

60' Punizione per i rossoneri da buona posizione: scaccia via la difesa neroverde.

57' Cross in mezzo di Scotti per Sia, blocca Zacchi.

50' Cambio nel Milan: fuori Bozzolan, dentro Bartesaghi.

48' Raddoppi del Sassuolo. Bruno batte Nava da pochi passi dopo una bella azione.

45' Si riparte!

-

45' Fine primo tempo, Sassuolo in vantaggio 1-0.

44' Palla gol clamorosa per Sia, ma il suo destro finisce alto. Milan vicino al pareggio.

43' Parata straordinaria di Nava su una botta all'angolino di Leone dal limite. Grande intervento del portiere rossonero.

41' Grande intervento in chiusura di Paloschi su un contropiede pericoloso di Russo.

39' Ammonito Martini del Sassuolo per un intervento in ritardo.

38' Ammonito Beragnolo per un fallo molto brutto su Stalmach. Quasi da rosso.

34' Sempre Sassuolo in controllo, tante difficoltà per i ragazzi di Abate oggi.

30' Scambio Bruno-Casolari al limite, con il numero 4 neroverde che arriva alla conclusione in area. Il tiro, fortunatamente per il Milan, non è preciso.

26' Prima occasione per il Milan. Cross di Gala dalla sinistra, Scotti arriva in tempo sul secondo palo ma spara fuori da ottima posizione.

20' Non arriva la reazione del Milan, continua a spingere il Sassuolo.

16' Gol del Sassuolo, Kevin Bruno. Il giocatore neroverde riceve palla al limite, si gira in un fazzoletto con un tocco di suola e poi lascia partire un destro secco angolato. Gran gol, Sassuolo in vantaggio.

13' Spinge il Sassuolo, il Milan si chiude. Neroverdi molto più sul pezzo ed intraprendenti.

10' Grande intervento di Nava su una conclusione potente in area di rigore, il portiere rossonero devia in angolo.

8' Stalmach dentro per El Hilali, Cannavaro ci mette una pezza. Si vede finalmente anche il Milan.

6' Sassuolo vicino al gol, il colpo di testa di Gori però sfiora il palo. Ha rischiato il Milan.

5' Grande intensità del Sassuolo, per ora neroverdi padroni del campo.

2' Tiro di Bruno dal limite, Nava non perfetto smanaccia in angolo.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Sassuolo.

Amici e amiche di MilanNews.it, seguite con il nostro live testuale la partita di campionato Primavera 1 in cui i ragazzi di Ignazio Abate affronteranno in trasferta il Sassuolo! Di seguito la formazione ufficiale dei rossoneri.

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Simic, Paloschi, Bozzolan; Zeroli, Stalmach, Gala; Scotti, El Hilali, Sia. All. Ignazio Abate.