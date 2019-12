LIVE MN - Primavera, Spezia-Milan (0-3): Tonin e Capanni regalano l'ottava vittoria consecutiva

92' Finisce qui! Ottava vittoria consecutiva per il Milan di Federico Giunti. A segno Capanni e Tonin (doppietta).

90' Due minuti di recupero

89' Ammonito Bertola per un brutto fallo su Tonin.

86' Cambio anche per lo Spezia: fuori Gaddini, dentro Felice

86' Altro cambio per il Milan: esce Frigerio, entra Capone

82' GOOOOOOL DEL MILAN! Mionic serve Tonin in profondità che a tu per tu con l'estremo difensore dello Spezia non sbaglia. Doppietta per lui e 3-0.

80' Cambio per lo Spezia: dentro Bracchini, fuori Conti

76' Milan che ora gioca molto tranquillamente e vole provare a chiudere definitivamente la partita

68' Percussione di Continella tra la difesa del Milan ma Jundgal interviene e blocca il pallone.

66' Terzo cambio per il Milan: fuori Capanni, dentro Sala

59' GOOOOOOL DEL MILAN! Olzer, entrato al posto di Maldini, mette un cross al bacio per l'inserimento di Tonin che anticipa il portiere bianconero e sigla la rete del raddoppio.

55' Inizio di secondo tempo che sembra la fotocopia della prima parte di gara. Gara lenta e squadra che si aspettano.

48' Altro cambio per il Milan: esce Torrasi, entra Brambilla.

46' Primo cambio per i rossoneri: fuori Maldini, dentro Olzer

45' Incomincia il secondo tempo.

46' Fine primo tempo. Veramente pochissime occasioni in questo primo tempo. Milan in vantaggio grazie al gol di Luan Capanni.

45' Tre minuti di recupero.

39' Ammonito Daniel Maldini.

37' Maldini serve Frigerio in area, ma Bertola ferma tutto e mette fuori

30' Ammonito Conti per gioco pericolo su Torrasi.

27' Lungo possesso palla del Milan che alla fine porta al tiro di Tonin. Pallone facile da bloccare per il portiere bianconero.

16' OCCASIONE MILAN! Maldini da fuori area lascia partite un grandissimo tiro che sbatte sulla traversa. Rossoneri vicini al raddoppio

11' GOOOOOOL DEL MILAN! Mionic serve Capanni, che si gira e scarica un destro preciso sotto la traversa. Vantaggio Milan.

10' Squadre che si aspettano e si studiano. Ancora zero occasioni.

1' Si comincia! Primo pallone per i bianconeri.

Formazioni ufficiali:

Milan (433) Jungdal, Stanga, Potop, Michelis, Oddi, Frigerio, Torrasi, Mionic, Maldini, Tonin, Capanni

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Spezia-Milan, match valido per la prima giornata di ritorno di Primavera 2. I rossoneri arrivano da 7 vittorie di fila, mentre i bianconeri da due sconfitte pesanti.